İşte F.Bahçe-BJK hakeminin alacağı not

Derbinin tartışılan hakemleri Göçek ve Gençerler sezonu kapattı



Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde verdikleri kararlarla tartışılan ve maçın önüne geçen Hüseyin Göçek ile yardımcılarından Serkan Gençerler sezonu kapattı...



Edinilen bilgilere göre gözlemci Hamdi Kutval'ın hazırladığı raporda 2. yardımcı Serkan Gençerler ve orta hakem Hüseyin Göçek'in sergiledikleri yönetim karşılığında en fazla 7.7 alacakları öğrenildi.



7 ile 7.7 arasındaki puana göre vasat bir performans sergiledikleri belgelenecek olan Göçek ve Gençerler'in yaptığı hatalar nedeniyle sezon sonuna kadar bir daha maç alamayacakları bildirildi.