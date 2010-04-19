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Spor

İşte F.Bahçe-BJK hakeminin alacağı not

19 Nisan 2010 20:32

Derbinin tartışılan hakemleri Göçek ve Gençerler sezonu kapattı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde verdikleri kararlarla tartışılan ve maçın önüne geçen Hüseyin Göçek ile yardımcılarından Serkan Gençerler sezonu kapattı...

Edinilen bilgilere göre gözlemci Hamdi Kutval'ın hazırladığı raporda 2. yardımcı Serkan Gençerler ve orta hakem Hüseyin Göçek'in sergiledikleri yönetim karşılığında en fazla 7.7 alacakları öğrenildi.

7 ile 7.7 arasındaki puana göre vasat bir performans sergiledikleri belgelenecek olan Göçek ve Gençerler'in yaptığı hatalar nedeniyle sezon sonuna kadar bir daha maç alamayacakları bildirildi.

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