İşte eylül ayı ihracat, ithalat rakamları

İhracat Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,6 azalarak, 8 milyar 501 milyon dolar oldu. İthalat da Eylül ayında yüzde 30,4 oranında azalarak, 12 milyar 449 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı dış ticaret verilerine göre, Eylülde dış ticaret açığı yüzde 22,5 oranında azalarak, 5 milyar 91 milyon dolardan 3 milyar 948 milyon dolara geriledi.

2008 Eylül ayında yüzde 71,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2009 Eylül ayında yüzde 68,3'e geriledi.