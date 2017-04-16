T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşte 'evet' ve 'hayır' oylarının en yüksek olduğu şehirler

İlk sonuçlara göre referanduma katılım oranı yüzde 85 oldu

16 Nisan 2017 21:31

Türkiye genelinde sandıkların yüzde 70'i açıldı. İlk sonuçlara göre referanduma katılım oranı yüzde 85 oldu. Sonuçlara göre 'Evet' oy oranını en yüksek olduğu il Bayburt. 'Hayır' oy oranının en yüksek olduğu il ise Tunceli.

İlk sonuçlara göre 53 ilde Evet, 28 ilde Hayır önde gidiyor. Sonuçlar gelmeye devam ediyor...

Seçim sonuçlarını takip etmek için tıklayın

Hayır oy oranının en yüksek olduğu 10 il

1- Tunceli (80,08)

2- Kırklareli (71,32)

3- Şırnak (70,74)

4- Edirne (70,40)

5- Muğla (69,06)

6- Hakkari (69,06)

7- İzmir (68,25)

8- Diyarbakır (67,49)

9- Iğdır (65,10)

10- Batman (63,33)

Evet oy oranının en yüksek olduğu 10 il

1- Bayburt (81,79)

2- Rize (75,58)

3- Gümüşhane (75,16)

4- Erzurum (74,52)

5- Kahramanmaraş (73,97)

6- Çankırı (73,53)

7- Bingöl (73,16)

8- Konya (73,03)

9- Elazığ (71,83)

10- Sivas (71,62)

 

ETİKETLER

referandum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24