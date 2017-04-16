İşte 'evet' ve 'hayır' oylarının en yüksek olduğu şehirler

Türkiye genelinde sandıkların yüzde 70'i açıldı. İlk sonuçlara göre referanduma katılım oranı yüzde 85 oldu. Sonuçlara göre 'Evet' oy oranını en yüksek olduğu il Bayburt. 'Hayır' oy oranının en yüksek olduğu il ise Tunceli.

İlk sonuçlara göre 53 ilde Evet, 28 ilde Hayır önde gidiyor. Sonuçlar gelmeye devam ediyor...

Seçim sonuçlarını takip etmek için tıklayın

Hayır oy oranının en yüksek olduğu 10 il

1- Tunceli (80,08)

2- Kırklareli (71,32)

3- Şırnak (70,74)

4- Edirne (70,40)

5- Muğla (69,06)

6- Hakkari (69,06)

7- İzmir (68,25)

8- Diyarbakır (67,49)

9- Iğdır (65,10)

10- Batman (63,33)

Evet oy oranının en yüksek olduğu 10 il

1- Bayburt (81,79)

2- Rize (75,58)

3- Gümüşhane (75,16)

4- Erzurum (74,52)

5- Kahramanmaraş (73,97)

6- Çankırı (73,53)

7- Bingöl (73,16)

8- Konya (73,03)

9- Elazığ (71,83)

10- Sivas (71,62)