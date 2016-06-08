İşte EURO 2016'da kadroya alınmayan yıldız oyuncular

15. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) milli takımlarının kadrosuna çeşitli sebeplerle giremeyen birçok yıldız futbolcu bulunuyor.

İşte Fransa'nın ev sahipliğinde 10 Haziran-10 Temmuz'da düzenlenecek turnuvada futbolseverlerle buluşamayacak yıldız isimler...

İspanya

Diego Costa

Sakatlık durumu belirsiz olan oyuncuları kadroya çağırmamayı tercih ettiklerini söyleyen İspanya Teknik Direktörü Vicente del Bosque, geçen sezon sonuna doğru dizinden sakatlanan, İngiltere Premier Lig ekiplerindenChelsea'de forma giyen Brezilya asıllı golcü Diego Costa'yı kadroya almadı.

Santi Cazorla

6 ay süren tedavi sürecinin ardından sezonun son maçında sahalara dönebilen Arsenalli Santi Cazorla'ya da kadroda yer verilmedi.

Isco

Del Bosque, aday kadroya dahil ettiği Real Madridli Isco'yu nihai kadroya almadı.

Daniel Carvajal

Daniel Carvajal'de aday kadroda olan ama nihai kadroya alınmayan isimlerden.

Fernando Torres

EURO 2012'de attığı 3 golle takımının şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan ve turnuvanın Altın Ayakkabı ödülüne layık görülen Atletico Madridli Fernando Torres de kadroda adı geçmeyen oyuncular arasında yer aldı.

Juan Mata

2012'deki kadronun göze çarpan isimlerinden Manchester Unitedlı Juan Mata da tercih edilmeyen isimlerden.

İtalya

Andrea Pirlo

İlerleyen yaşı nedeniyle Andrea Pirlo da beklenildiği gibi İtalya Teknik Direktörü Antonio Conte'nin tercih etmediği isimler listesinde yer aldı.

Jorginho

EURO 2012'nin finalisti İtalya'da, Napoli'nin orta saha oyuncusu 'Jorginho' olarak bilinen Jorge Luiz Frello Filho'nun, Fransa'ya götürülecek 23 kişilik kadroda yer almaması dikkat çekti.

Riccardo Montolivo

Milli takımın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Milanlı Riccardo Montolivo sakatlığı nedeniyle bu turnuvada yer alamayacak isimlerden.

Marco Verratti

Paris Saint-Germain'in genç yıldızı Marco Verratti de sakatlık nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

Mario Balotelli

Son yıllardaki düşük formu nedeniyle gözden düşen ve geçen sezon kiralık olarak Milan'da forma giydiği 23 maçta, sadece 1 kez fileleri havalandıran Mario Balotelli de kadroda yok.

Almanya

Turnuvanın favorileri arasında yer alan son dünya şampiyonu Almanya'nın kadrosunda ise Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Mario Gomez ve Galatasaraylı Lukas Podolski yer bulurken, birçok önemli futbolcu ise boy gösteremeyecek.

Marco Reus

Teknik direktör Joachim Löw, aday kadroya çağırdığı, sakatlığı yeni düzelen Borussia Dortmund'un yıldızı Marco Reus'a nihai kadroda yer vermedi. 27 yaşındaki Marco Reus, Dortmund'da bu sezon 43 resmi maçta, 23 gol ve 8 asistlik bir performans sergilemişti.

İlkay Gündoğan

Almanya'da sakatlığı nedeniyle şampiyonada forma giyemeyecek diğer önemli oyuncu ise, sezon sonunda Manchester City'ye transfer olanİlkay Gündoğan oldu. Geçen ay katıldığı antrenmanda diz kapağı çıkan Türk asıllı Alman futbolcu, sahalardan uzun süre uzak kalacak.

Philipp Lahm

Brezilya'da 2014'de düzenlenen Dünya Kupası'nda takımının önemli oyuncuları arasında yer alan Philipp Lahm ve Miroslav Klose ise milli takımı bırakmaları nedeniyle bu turnuvada yer alamayacak.

Fransa

Karim Benzema

Turnuvanın ev sahibi ekibi Fransa ise sahaya en önemli hücum silahı Karim Benzema'dan yoksun çıkacak. Milli takımdan arkadaşı Mathieu Valbuena'ya şantaj suçlamasıyla hakkında dava açılan Real Madridli yıldız golcünün milli takıma dönmesi için koşulların henüz müsait olmadığı, Fransa Spor Bakanı Patrick Kanner tarafından önceden açıklanmıştı.

Hatem Ben Arfa

Teknik direktör Didier Deschamps, Benzema'nın yokluğuna rağmen Nice formasıyla formda bir sezon geçiren Hatem Ben Arfa'yı kadroya almadı.

Alexandre Lacazette

Didier Deschamps, ayrıca Olympique Lyon'un golcüsü Alexandre Lacazette

Franck Ribery

Fransa'da, milli takımdan emekliye ayrıldığını duyuran, Bayern Münih'in yıldızlarından Franck Ribery takımını bu turnuvada yalnız bırakacak.

İngiltere

Danny Welbeck

Turnuvanın tecrübeli takımlarından İngiltere'de ise sakatlık nedeniyle Arsenal'in golcüsü Danny Welbeck yer almıyor.

Belçika

Vincent Kompany

Turnuvada sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek oyuncular arasında, Manchester City'de forma giyen Belçikalı savunma oyuncusu Vincent Kompany'de yer alıyor.

Rusya

Alan Dzagoev

CSKA Moskova'da oynayan Rusya'nın deneyimli orta saha futbolcusu Alan Dzagoev de bu şampiyonayı kaçıracak isimlerden

Bosna Hersek

Miralem Pjanic

Bosna Hersek'in Romalı yıldızı Miralem Pjanic elemeleri geçemediği için turnuvayı kaçıran yıldız isimlerden.