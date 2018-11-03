İşte eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in yeni görevi

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, İslâm Düşünce Enstitüsü (İDE) Başkanı oldu.

Ankara’da faaliyetlerine başlayan İDE, Mehmet Görmez’in başkan olmasını da Twitter adresinden paylaştı. Paylaşımda, “İslâm Düşünce Enstitüsü [İDE] Prof. Dr. Mehmet Görmez’in [@DIBMehmetGormez] başkanlığında Ankara’da faaliyetlerine başladı. İlim ve hikmet hayatımızın gelişmesi yolunda hayırlı bir adım olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Geçen Şubat ayında kurulan İDE, araştırma, seminer, konferans ve eğitim – öğretim programları düzenleyerek İslam hakkında rapor ve görüşler yayımlıyor.