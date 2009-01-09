İşte Ergenekon sanıklarının kaldığı nezarethaneler

Ergenekoncular nezarethanede üşüyor

İstanbul Emniyeti, Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltında bulunanların avukatları ve yakınlarının beyanlarına istinaden, medyada yer alan, “nezarethane şartlarının soğuk ve elverişsiz olduğu” iddialarına internet sitesinde yayınladığı fotoğraflarla yanıt verdi.Ergenekon soruşturmasında gözaltına alınanların avukatları, dün yaptıkları açıklamalarda, müvekkillerinin nezarethanelerin soğuk olmasından şikayet ettiğini söylemişti. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ergenekon şüphelilerinin tutulduğu nezarethanelerin fotoğraflarını internet sitesinde yayınladı.