T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşte Ergenekon sanıklarının kaldığı nezarethaneler

Emniyet, Ergenekon zanlılarının tutulduğu ve elverişsiz olduğu iddia edilen nezarethanelerin fotoğraflarını yayınladı.

09 Ocak 2009 02:00

İstanbul Emniyeti, Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltında bulunanların avukatları ve yakınlarının beyanlarına istinaden, medyada yer alan, “nezarethane şartlarının soğuk ve elverişsiz olduğu” iddialarına internet sitesinde yayınladığı fotoğraflarla yanıt verdi.

İşte o nezaretheneler - FOTOGALERİ

Ergenekon soruşturmasında gözaltına alınanların avukatları, dün yaptıkları açıklamalarda, müvekkillerinin nezarethanelerin soğuk olmasından şikayet ettiğini söylemişti. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ergenekon şüphelilerinin tutulduğu nezarethanelerin fotoğraflarını internet sitesinde yayınladı. 

Ergenekoncular nezarethanede üşüyor

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24