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İşte Erdoğan’ın yeni rotası

AK Parti’nin seçim galibiyetinin ardından gözler, Başbakan Erdoğan'a çevrildi...

13 Haziran 2011 03:00

T24 - AK Parti’nin seçim galibiyetinin ardından gözler, Başbakan Erdoğan'a çevrildi. Erdoğan'ın kısa bir tatilin ardından yeni kabine, yeni Anayasa ve başkanlık sistemi konularında düğmeye basması bekleniyor. 

Seçimden yüzde 50’ye yakın oyla çıkmayı başaran Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hükümet için çalışmalara zaman kaybetmeden başlıyor. 

Yeni kabinede Beşir Atalay, Ali Babacan, Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım gibi isimlerin yeniden yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.  

AK Parti’de 73 isim için bu dönem, son dönem olacak. AK Parti tüzüğü gereğinde üç dönem üst üste Meclis’e giren Bülent Arınç ve Cemil Çiçek gibi birçok bakan ile Abdülkadir Aksu ve Hüseyin Çelik gibi parti yöneticileri bir sonraki dönem aday olamayacak. 

Başbakan Erdoğan’ın bu durumu da dikkate alması, “ustalık kabinesi” adını vereceği yeni hükümette deneyimli isimleri son kez değerlendirmesi bekleniyor. 


ÖNCELİKLİ GÜNDEM ANAYASA

Yeni kurulacak hükümetin öncelikli gündem maddesi ise Anayasa olacak. Erdoğan, parti içinde yeni bir Anayasa heyeti oluşturacak. 

Muhalefet partilerinin de görüşleri alınacak. Başbakan’ın Meclis'teki muhalefet partileriyle yapılacak görüşmelerde bizzat bulunabileceği de belirtiliyor. 


AK Parti sivil toplum kuruluşlarıyla da yeni Anayasa konusunda temas sağlayacak. 


BAŞKANLIK SİSTEMİ

Başbakan Erdoğan, yeni dönemde üzerinde çalışacağı bir diğer konu ise başkanlık sistemi olacak.

Erdoğan'ın başkanlık sistemiyle ilgili referandum seçeneğine sıcak baktığı belirtiliyor. 


TEŞEKKÜR TURUNA ÇIKACAK

Erdoğan’ın gündeminde yeni kabine kurulduktan sonra yurt genelinde teşekkür gezileri, yurtdışında da Azerbaycan, ABD ve Çin ziyaretleri yer alıyor. 


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