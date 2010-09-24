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İşte Erdoğan'ın Taksim projesi

Başbakan Erdoğan, Taksim’le ilgili projesini açıkladı. Erdoğan, “Bizim bir meydanımız yok, orada trafik tamamen yerin altına alınsın” dedi.

24 Eylül 2010 03:00

T24 - Başbakan Erdoğan, Taksim’le ilgili projesini açıkladı. Erdoğan, “Bizim bir meydanımız yok, orada trafik tamamen yerin altına alınsın” dedi.

 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.


Başbakan Erdoğan, konuşmasında Taksim'le ilgili projesini de açıkladı.


Erdoğan, şunları söyledi:


"Biz hizmet delisiyiz. Bugün-dün bazı gazetelerde var. İstanbul'la ilgili Atatürk Kültür Merkezi (AKM) konusunda yine çok açık net söylüyorum. Bazılarının söylediği gibi, kendi asıl art niyetli oldukları düşünceleri ortaya koyuyorlar. AKM'yi yıkıp onun yerine alışveriş merkezi (AVM) derdimiz olduğunu söyleyecek kadar divane tipler var. Bu adamların, bu zihnitetin bir eseri yok. Burada bir kültür merkezini kuralım.


Bir de İstanbul belediye başkanlığından bu yana düşünce dünyamda olan. Oradaki trafiği yerin altına almak suretiyle Taksim tamamen meydan olsun istiyorum. Bizim bir meydanımız yok. Taksim'i böyle bir meydana kavuşturalım istiyoruz. AVM yapacaklar gibi saçmasapan bir şeyle iftirada bulunuyorlar. Bunu da bazı yayın organları bize 'Ne diyorsunuz?' demeden haber yapıyor. Biz bütün yargı çevrelerine de sesleniyoruz. Bu konuda lütfen anlayış sahibi olun, önümüze engel olmayın. Biz burayı iki yılda burayı bitiririz."

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