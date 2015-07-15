İşte Erdoğan'ın huzur bulduğum dediği oda

Sit alanı, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı hizmet binalarının kapısını geçen hafta basına açan Cumhurbaşkanlığı, bu kez Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın makamının bulunduğu Temsil Binası’nı tanıttı. Erdoğan da, bizzat ev sahipliği yaptığı makam katı turunda daha önce hiç görüntülenmemiş özel bölümleri gösterdi. Çalışma ofisinde ve “Huzur bulduğum yer” dediği özel kütüphanesinde Osmanlı saraylarının vazgeçilmez tütsüsü Buhur’u tercih eden Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi içinde 2 bin 300 kişi kapasiteli Türkiye’nin en büyük opera salonunun yapılacağını da açıkladı.

'Yapılaşma olamayacağı için...'

Saray’daki Temsil Binası turu protokol görevlisi Fatih Gürkan’ın neden AOÇ arazisinin tercih edildiğine yönelik açıklamasıyla başladı. Saray’ın çevreye saygı nedeniyle arazideki en az ağaçlık alana yapıldığını belirten Gürkan, “Buraya hiçbir zaman yapılaşma yapılamayacağı için Külliye buraya yapıldı” dedi. Binada kullanılan taşların yüzde 90’ının Isparta’daki taş ocaklarından getirildiğini ifade eden Gürkan, koridorlardaki tabloların Çankaya Köşkü’nden, salonlarda sergilenen eşyaların da bir kısmının Dolmabahçe Sarayı’ndan getirildiğini belirtti.

Sağır odaya imzasız girmek yok

Saray’ın güvenliği en sıkı alınan noktası “sağır oda” diye bilinen MGK toplantılarının yapıldığı salon. Bu salona Saray’ın koruma görevlileri bile imza atmadan giremiyor. Basın mensuplarının da ancak imza attıktan sonra girebildikleri salonun girişindeki boy aynası dikkat çekiyor. MGK üyeleri salona girmeden önce kılık kıyafetlerini bu aynaya bakarak düzeltiyor. Tüm saray yapı önem katsayısı 1 olarak inşa edilirken MGK salonunun katsayısı 1,5 olarak yapılmış. Bu da şu anlama geliyor; Saray en güçlü depreme bile dayanıklı ancak hasar alabilir ancak MGK salonu en güçlü depremden sonra bile hasar görmeden görevini icra etmeye devam edebiliyor.

Peygamberi tasvir hatları

Erdoğan’ın makam odasının bulunduğu 2. katın koridor duvarlarında onlarca hat asılı. Bunlardan en dikkat çekeni ise, İslamiyet’te resim yasak olduğu için Hz. Muhammed’in fiziki özelliklerini tasvir eden Hilye’ler. Bunlardan birinde Hz. Ali’ye atıfta bulunarak, Arapça “İki kürek kemiğinin arasında peygamberlik mührü vardı” ifadesi yer alıyor.

Havayı düzenliyor

Basın mensuplarını tavan yüksekliği 8 metre olan makam odasında Erdoğan karşıladı ve tek tek tokalaştı. Odaya girer girmez tüm çevremizi bir tütsü kokusu kapladı. Bu kokunun ne olduğunun sorulması üzerine Erdoğan, “Buhur” yanıtını verdi ve ekledi; “Havayı düzenliyor.” Tek tanrılı dinlerden beri ateşte yakılarak elde edilen buhur kokusu, makam odasında özel bir makine aracılığı ile elde ediliyor. Çalışma masasının hemen yanındaki makineden sürekli buhur kokusu verilirken, aynı makineden özel kütüphanede de bulunuyor.

'Huzur yerim'

Bazı basın mensuplarının, “Spekülasyonların önüne geçmek açısından bu tur daha önce olsa daha isabetli olmaz mıydı?” sorusuna, “Nereden yaklaşılacağını öğrenme açısından isabetli oldu” yanıtını veren Erdoğan, “Külliye’de en beğendiğim yer kütüphanem, sizi oraya götüreyim orası daha sıcak” diyerek basın mensuplarını kendisi için özel olan bu alana götürdü.

Makam odası ve kütüphane arasındaki koridorda asılı hat tabloların sorulması üzerine ise Erdoğan, “Hayrünnisa Hanım sağolsun zamanında almıştı. Biz de devam ettik” yanıtını verdi. Erdoğan, kütüphaneyi “Külliye’de en çok huzur bulduğum yer. İlk kez görüyorsunuz” diye tanıtırken, duvardaki Arapça, “Allah’ın yardımı seninle olsun” yazısı dikkat çekti. Erdoğan’ın en çok huzur bulduğu kütüphanesinde de bir makinenin sürekli buhur kokusu yaydığı görüldü.

En büyük opera salonu

Kitapların hepsinin kendine göre özel olduğunu belirten Erdoğan, özel camekanlar içinde sergilenen kitaplarla ilgili de bilgi veriyor. “Bunlar el yazması, Etnoğrafya Müzesi’nden geldi. Tekzibiyle hattıyla çok farklı. Minyatür çalışması.”

Kütüphanede basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet eden Erdoğan, Saray sınırları içinde yapılan kongre merkezinde Türkiye’nin en büyük opera sahnesinin yapılacağını ve 2 bin 300 kişi kapasiteli olacağını açıkladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili Danıştay kararının hatırlatılması üzerine de şunları söyledi:

'Çok çirkin'

“Buranın herhangi bir sorunu yok. Danıştay’ın bildiğim kadarıyla üç kararı var. Sürekli olarak bunu gündemde tutmayı bile ben şık bulmuyorum. Bunlar çok çirkin. Kaldı ki Mimarlar Odası’nın İstanbul’da Karaköy’deki yeriyle alakalı binanın hali ortada. Daha sonra uydurma bir çatı yaparak restoran haline getirdiler. Burası orası gibi değil. Sıfırdan yapılan projesiyle mükemmel bir şekilde yapılmış temsil makamı. Bunun üzerinde bu kadar provakatif haberler yapmak hiç doğru şeyler değil.”

'Yaptıklarına göre taşınılabilir'

Erdoğan, Saray sınırları içinde inşaatı devam eden konut ile ilgili de şunları söyledi:

“Rezidansın daha işi var. Bitince hem rezidans hem de ofis olarak kullanılabilecek bir yer. (Taşınmayacak mısınız?) Olabilir yaptıklarına göre taşınılır. Dışişleri Bakanı orayı kullanamadı. Biz buraya taşınırsak Dışişleri Bakanı da orayı kullanabilir.”