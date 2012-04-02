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İşte Erdoğan'ın Harp Akademileri'ndeki o 'sır' konuşması

Erdoğan, Harp Akademileri’ndeki konuşmasında “ Demokrasiden, hukuktan, laiklikten ve sosyal devlet ilkesinden sapmış bir Türkiye’nin çıkışı olamaz” dedi

02 Nisan 2012 09:22

Erdoğan 23 Mart’ta Harp Akademileri’nde “Demokrasideki kesintilerin hiçbirinden ülkenin kazançlı çıktığını görmedik. Ülke on yıllarını heba etti. Demokrasiden, hukuktan, laiklikten ve sosyal devlet ilkesinden sapmış bir Türkiye’nin çıkışı olamaz” dedi.

 

Milliyet'in haberine göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, 23 Mart’ta İstanbul’da Harp Akademileri Komutanlığı’nda verdiği konferansta, ”Yakın tarihte, demokraside yaşanan kesintilere bakıldığında, hiçbirinden ülkenin kazançlı çıktığını görmedik. Her kesinti döneminde, ekonomi çok ciddi yaralar aldı, demokrasi sarsıldı, hukuk tartışılır hale geldi ve ülke on yıllarını heba etti” dediği öğrenildi.


Başbakan Erdoğan, Harp Akademileri Komutanlığı’nda verdiği konferansta, Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa’da ’Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti’ olarak tanımlandığına işaret ederek, ”Demokrasiden, hukuktan, laiklikten ve sosyal devlet ilkesinden sapmış bir Türkiye’nin çıkışı olamaz” sözlerine yer verdiği kaydedildi.

Başbakan Erdoğan’ın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör karşısında  sergilediği dirayet ve cesaretin takdire şayan olduğunu belirterek,  “Türk Silahlı Kuvvetler’imizi en güçlü şekilde desteklemeye, teşvik etmeye, tüm ihtiyaçlarını noksansız olarak karşılamaya devam edeceğiz” dediği vurgulandı.

 

Güvenlik yetmez

 

Terör sorununun salt güvenlik tedbirleriyle çözülemeyeceğini vurgulayan Erdoğan’ın, ”Güvenlik tedbirleriyle eş zamanlı olarak, kalkınma ve demokratikleşme adımlarımızı da atmaya devam edecek, terörün beslendiği bataklığı da kurutacağız” ifadesini kullandığı öğrenildi.


Erdoğan’ın konuşmasında, terörle mücadelenin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yurt dışında barışın tesisi için üstlendiği misyonlara, Harp Akademileri Komutanlığı’nın eğitim faaliyetlerine de değindiği ifade edildi.


Erdoğan’ın, hükümet olarak son 9 yılda başlattıkları kalkınma seferberliği çerçevesinde savunma sanayi alanında kaydedilen ilerleme ve başarılara da geniş yer ayırdığı konuşmasında, ”Türk Silahlı Kuvvetleri’mizi, barışa hizmet eden, caydırıcı bir güç olarak, göz bebeğimiz bir kurum olarak desteklemeyi sürdüreceğiz” sözlerine yer verdi kaydedildi.


Erdoğan’ın, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üye olma yolundaki hazırlıklarını kararlı biçimde sürdürdüğüne işaretle, ”Yüzümüzün Avrupa’ya dönük  olması, Doğu’ya, Güney’e, Kuzey’e sırtımızı dönmemiz anlamına gelmiyor” dediği öğrenildi.

 

Komutanlar dinledi

 

Başbakan Erdoğan’ın, Harp Akademileri Komutanlığı’nda, Genelkurmay  Başkanı Necdet Özer, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Arslan Güner, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hulusi Akan, öğretim elemanları, öğrenci subaylar ve misafir askeri personele hitaben yaptığı konuşma yaklaşık 40 dakika sürdü.
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir  Topbaş da basına kapalı olarak gerçekleştirilen konferansın dinleyicileri arasında yer almıştı.

 

Genelkurmay Başkanı dinledi

 

Başbakan Erdoğan’ın, Harp Akademileri Komutanlığı’ndaki konferansını Genelkurmay  Başkanı Necdet Özer ile diğer komutanlar, öğretim üyeleri, öğrenci subaylar dinledi. Konuşma 40 dakika sürdü.

 

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