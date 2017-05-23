İşte Erdoğan'ın eski başyaveri Ali Yazıcı'nın ilk savunması

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu iddia edilen 221 sanık, duruşmanın ikinci gününde hakim karşısına çıkıyor. Aralarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başyaveri olan Ali Yazıcı'nın da olduğu sanıkların ifadeleri alınmaya başlandı. Yazıcı ilk ifadesinde, darbe ile ilişkisinin olmadığını öne sürerken, hakkında gazetelerde çıkan Cumhurbaşkanlığı uçağında yaptığı iddia edilen ’darbe’ esprisi ile ilgili soruya, "Bu espriyi ben değil Cumhurbaşkanı danışmanları yapıyordu. Darbe olduğunu ben 15 Temmuz’da öğrendim ama darbe bir ay öncesinden dillendiriliyordu" yanıtını verdi. Yazıcı, "Danışmanlar mı dillendiriyordu" sorusuna ise "Bu soruya cevap vermek istemiyorum" karşılığını verdi.

15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 sanığın yargılandığı davada darbe girişimi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başyaveri Yazıcı savunma yaptı. Yazıcı, bir yıllık görev süresince Cumhurbaşkanına sadakatle hizmet ettiğini söyledi. Yazıcı, "Darbeyi bir ay önce dillendirenler vardı" dedi. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın yaveri Levent Türkkan ise 'Samimi ifadem yok' dedi.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin darbenin beyin takımı olduğu bildirilen sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerine ilişkin yargılamalar sürüyor.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki duruşma salonunda görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı duruşmaya ilk gün getirilmeyen sanıklar bulunduğu için iddianamenin özetini tekrar okudu. Ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerini darbecilere söylediği iddia edilen ve Cumhurbaşkanına suikast girişimiyle suçlanan Ali Yazıcı’nın savunmasına geçildi.

"Sadakatla hizmet ettim"

Ali Yazıcı, Bulgaristan Sofya’da ateşe olarak çalışırken 27 Temmuz 2015’de göreve atandığını belirterek, "Alay komutanlığı sıram gelmesine rağmen bu göreve atandım. Bir yıl boyunca sadakatla hizmet ettiğimi düşünüyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşadığımı düşünmüyorum. 5 Temmuz 2016 tarihine kadar Cumhurbaşkanının yanından hiç ayrılmadım. Darbe girişimi öncesi Ramazan Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanımız iki günlük izne ayrıldı ve benimde ayrılabileceğimi söyledi. 9 Temmuzda da bir haftalık izne çıkarak Tokat’ta gittim. 14 Temmuzda Ankara’ya döndüm. Ankara’da kendi lojmanında kaldım. 15 Temmuzda, 16 Temmuzda planlı olana Cumhurbaşkanının Antalya programına katılmak için saat 17.00’da yola çıktım. Yola çıkmadan Cumhurbaşkanı Muhafız Alayında iken hiç tanımadığım Emin Yarbay olduğunu söyleyen bir kişi Antalya’ya gideceğimi öğrenmiş ve kendisinin de Antalya’ya gideceğini söyleyerek benimle geldi. Afyon’da mola verdik.

"Beni Fahri Kasırga aradı"



Bu sırada beni ilk beni Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fahri Kasırga aradı. ’Bir şeyler oluyor bilgin var mı’ diye sordu. Ben araştırıp döneceğimi söyledim. Bu sırada bazı telefon görüşmeleri yaptım. Antalya’daki protokol müdürü beni arayıp programın iptal edildiğini söylemesi üzerine gitmekten vazgeçip İzmir’e doğru yola çıktım. Arabadaki Emin Yarbay’a isterse inebileceğini söyledim. Ancak bana ’komutanım Çiğli’ye gidelim’ dedi. Çiğli’de televizyonda iki saat olayları takip ettik. Oradan misafirhaneye geçtim ertesi sabah Ankara ya döndüm. 16’sında Ankara’ya döndüm ve 17’sinde gözaltına alındım" dedi.

"Cumhurbaşkanı beni 3-4 ay araştırmış"

İfadesinin ardından soruları yanıtlayan Yazıcı, yaver seçilmesinde kimin etkili olduğu sorusunu, "Beni Cumhurbaşkanı bizzat kendisi seçti. Hakkımda 3-4 ay araştırma yapmış. İlçe Ak parti ve muhtarlığa sordurmuş. Mit’ten bilgi istemiş. Benim bunlarla bir alakam olsaydı beni seçtirmezdi. Cumhurbaşkanına suikast suçlamasıyla yargılanıyorum. Her zaman yanında imkan varken yapmıyorum, Cumhurbaşkanımızdan ayrılınca suikast yapacağım söyleniyor. Bu akla yatkın değil" dedi.

Suçlamaları kabul etmediğini tekrarlayan Yazıcı’ya Cumhuriyet Savcısı, "Kendinizi Atatürkçü bir subay olarak tanımlıyorsunuz. Peki sizce bu darbe girişimini kim yaptı. Bir bilginiz var mı?" diye sordu. Yazıcı bu soruyu, "10 aydır düşünüyorum bir sonuca varamadım" şeklinde cevapladı.

"Ben darbe girişimini 15 Temmuz'da öğrendim"

Yazıcı, hakkında gazetelerde çıkan Cumhurbaşkanlığı uçağında yaptığı iddia edilen ’darbe’ esprisi ile ilgili soruya, "Bu espriyi ben değil Cumhurbaşkanı danışmanları yapıyordu. Darbe olduğunu ben 15 Temmuz’da öğrendim ama darbe bir ay öncesinden dillendiriliyordu" dedi. Yazıcı, "Danışmanlar mı dillendiriyordu" sorusuna ise "Bu soruya cevap vermek istemiyorum" dedi.

"Samimi bir ifadem yok"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Başyaveri Yazıcı'nın savunması sırasında söz alan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın yaveri Levent Türkkan, “Samimi bir ifadem yok” dedi.



Türkkan “Samimi ifadem yok. Her tarafım dağılmıştı bana serum bağladılar beyin röntgeni çektiler. Samimi bir ifadem yok” açıklamasını yaptı. Yaver Türkkan, baskı altında verdiğini iddia ettiği ifadesinde, FETÖ üyesi olduğunu belirterek çok sayıda kişinin ismini vermişti.