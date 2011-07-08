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İşte Erdoğan'ın en yakın 10 yoldaşı

Ahmet Hakan, yeni kurulan 61. hükümette Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın 10 ismi yazdı.

08 Temmuz 2011 03:00

T24- Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yeni kurulan 61. hükümette Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın 10 ismi yazdı.

Hakan'ın köşesinde yayımlanan (8 Temmuz 2011) yazısı şöyle:

Yola ilk çıkışta “Tayyip Erdoğan / Abdullah Gül / Bülent Arınç / Abdüllatif Şener”den oluşan bir “ileri dörtlü” vardı.

Zamanla şöyle bir şey oldu:

Abdullah Gül Çankaya’ya çıktı, Abdüllatif Şener hareketi terk etti.
Ve bir süre sonra da Erdoğan, “mutlak egemen” oldu.
O kadar egemen oldu ki, artık adının hizasına başka isimler yazılamaz.
Artık sadece “Tayyip Erdoğan ve yoldaşları”ndan söz edilebilir.
Peki kimdir şu anda Erdoğan’ın en yakın 10 yoldaşı?
Ben kişisel izlenimlerime göre bir liste çıkardım.
Takdim ediyorum:

BÜLENT ARINÇ: Sıfatı “abi”dir. Manevi ikinci adamdır. Bitmeyen kredisi vardır.
BİNALİ YILDIRIM: Sıfatı “sadık”tır. Sırdaştır. Kader arkadaşıdır.
HAYATİ YAZICI: Sıfatı “kanka”dır. Eski ahbaplardandır... Yanında rahat hissedilendir...
NABİ AVCI: Sıfatı “bey”dir. Zor zamanların danışmanıdır.
HÜSEYİN ÇELİK: Sıfatı “savaşçı”dır... Çelik çekirdeğe sonradan dahil olunabileceğinin kanıtıdır.
BEŞİR ATALAY: Sıfatı “hoca”dır. Akil adam muamelesi görür. Son söz söylenmeden sözü sorulur.
RECEP AKDAĞ: Sıfatı “doktor”dur. Çalışarak göze girenlerdendir.
HÜSEYİN BESLİ: Soyadı sıfatıdır. Makamı ne olursa olsun hep en yakında olmuştur.
ÖMER ÇELİK: Adı sıfatıdır. Bazen uzaklaşır, bazen yakınlaşır ama ilk 10’daki yerini hep korur.
ALİ BABACAN: Sıfatı “bizim Ali”dir. Yanında pişenler ekibinin reisidir.

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