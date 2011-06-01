İşte Erdoğan'ın bahsettiği iki BDP'linin ses kaydı!

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır mitinginde "yakında yayınlanabilir" diyerek iki BDP'linin ses kaydından bahsetti ve partinin Elazığ'da MHP'ye destek vereceğini anlattı. Başbakan açıklama yaptığı sırada da ses kaydı internet sitelerine yansıdı. Kayıtlarda iki BDP'liye ait olduğu iddia edilen ve Elazığ'da MHP'nin desteklenmesi ihtimali üzerinde durdukları konuşmalar yer alıyor.





O kayıtta ne deniyor?





YSK’nın BDP destekli İsa Gürbüz’ün bağımsız milletvekili adaylığını iptal etmesinin ardından, Elazığ’da seçimleri 12 Eylül referandum oylamasında olduğu gibi boykot etme kararı alan BDP, daha öncesinde MHP’ye destek verme kararını masaya yatırmış.



Video paylaşım sitesi dailymotion.com'a düşen ses kaydında BDP'li İl Başkanı Baki Yıldırım, BDP Eşbaşkanı Gülten Kışanak’a ” Eğer CHP uygun değilse götürelim eğer MHP kazanıyorsa orda bir tane çıkarıyorsa ikincisini biz destek sunarsak MHP çıkarıyorsa biz götürüp MHP’ye verelim oyu. Yani AKP orada bir daha beş sıfır yapmamalı” diyor.



İşte Erdoğan'ın konuşmasında yer alan o sözler





'Kürt meselesinin patenti CHP'dir, müsebbibi CHP'dir'



9 yıldır buraya uğramadı. Kürt meselesi için aşılmaz duvarlar koydular. Dün buraya gelip şirinlik yaptılar. Kürt meselesini inkar ettiler. Şimdiye kadar ağzına Kürt meselesini almayanlar seçime 2 hafta kala bu sözü kullanmaya başladılar. Tarihleri boyunca bunu yaptılar. Kürtçe'yi bunlar yasakladı. Diyarbakır'daki işkecelere, asit kuyuların bunlar sahip çıktılar. Biz Diyarbakır, Van dedikçe onlar Silivri dediler. Birde yerini gösterin üye olacağım dedi. Bunlar hangi yüzle karşınıza çıkıyorlar. Bunlara şimdi BDP sahip çıkıyor. Hakkari'de 157 oy aldılar sadece. Hakkari mitinginde BDP, CHP'ye kucak açtı. BDP'lilerden biri Elazığ'da MHP'yi destekleyeceklerini açıkladı. Ses kaydı yakında çıkar.





'CHP ile BDP sivil faşizm yapıyorlar'



Kürt meselesini büyük oranda çözdük, çözüyoruz. 2005'te ne dediysem bu sözlerin arkasındayız. Biz ölene kadar Kürt sorunuyla mı yaşayacağız. Biz demokratik açılım sürecini başlattık. OHAL'i kaldırdık. Çekiç gücü gönderdik. Kürtçe serbest oldu mu. Terörden doğan zararları ödemeye başladık. Kürtçe propagandanın önünü açtık. 24 saat Kürtçe yayın yapılıyor.







