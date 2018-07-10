Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olup kanunları Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'ndeki hükümlere tabi olan kurum ve kuruluşlar belirlendi.
İşte Erdoğan'a bağlı kurum ve kuruluşlar:
* Devlet Arşivleri Başkanlığı
* Devlet Denetleme Kurulu
* Diyanet İşleri Başkanlığı
* Genelkurmay Başkanlığı
* İletişim Başkanlığı
* Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
* MİT Başkanlığı
* Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı
* Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı
* Türkiye Varlık Fonu