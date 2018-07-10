Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olup kanunları Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'ndeki hükümlere tabi olan kurum ve kuruluşlar belirlendi.

İşte Erdoğan'a bağlı kurum ve kuruluşlar:

* Devlet Arşivleri Başkanlığı

* Devlet Denetleme Kurulu

* Diyanet İşleri Başkanlığı

* Genelkurmay Başkanlığı

* İletişim Başkanlığı

* Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

* MİT Başkanlığı

* Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı

* Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı

* Türkiye Varlık Fonu