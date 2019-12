İşte en zengin 100 Türk

Global kriz Türkiye’nin en varlıklı ailelerinin servetini borsada işlem gören şirket hisseleri bazında yüzde 40’lara varan oranlarda eritse de bu yılki En Zengin 100 Türk sıralamasında büyük değişiklikler olmadı.

Geçen yıl 18 milyar dolar olan Koç Ailesi’nin varlığı 11 milyar dolara, 17 milyar dolar olan Sabancı Ailesi’nin varlığı da 10 milyar dolara gerilemiş görünüyor. Hüsnü Özyeğin, Mehmet Başaran, Boydaklar, Mehmet Ali Aydınlar gibi zenginler üst sıralara tırmandı.



Ekonomist dergisinin ‘En Zengin 100 Türk’ araştırması yayımlandı. Araştırmada zenginlerin nasıl yaşadıkları, hayalleri, umutları, zenginliklerinin kaynağı da yer aldı. Merrill Lynch-Cap Gemini araştırmasının ‘oturduğu ev dışında 1 milyon dolarlık nakit veya menkul kıymet sahibi kişi’ olarak sınıflandırılan zenginlik ölçüsünden hareketle Türkiye’de 70 bin zengin kişi olduğu tahmin edildi.



Ayda 148 bin dolar giriyor



Türkiye’deki en zengin yüzde 1’lik kesim gelir pastasının yaklaşık yüzde 8’ini, en zengin binde 1’lik kesim yüzde 2’sini, en zengin onbinde 1’lik kesim ise pastasının yüzde 0.5’ini alıyor. Süper zenginlerin evine ayda 148 bin dolar giriyor.



Çoğunluğu İstanbul’da



Köklü zenginlerin büyük kısmı İstanbul’da yaşıyor. İstabul’da Bebek, Tarabya, Kuruçeşme, Kanlıca, Yeniköy, Çengelköy gibi semtlerinde fiyatları 3 milyon dolardan 40 milyon dolara kadar çıkan boğaza hakim yalı ya da konaklarda yaşıyorlar.



Yaz-kış tatil yapıyorlar



Tatillerini yurtdışında geçirmeyi tercih ediyorlar. Her yıl birkaç kez tatil yapıyorlar. Göcek, Bodrum, Sardunya, St Tropez, Capri, Nice. Kışları ise Vail, Aspen, Whistler, St Moritz, Bali, Pukhet, Maliv, Seychelles ve Mauritius’a gidiyorlar. Özel jet, deniz uçakları ve teknelerle yolculuk ederlerken 50 kişilik ekiplerden hizmet alabiliyorlar. Konaklamada tercih ettikleri otellerin fiyatları geceliği 6 bin dolara kadar çıkabiliyor. En son trendlerden biri de gurme seyahatleri. Londra’da Tramps, New York’da Cipriani gibi özellikli restoranlara gidiyorlar.

Yatları, helikopterleri, jetleri var. Tekneler Azimut-Benetti, Ferreti, Rodriguez ve Sunseeker, uçaklar 10-35 milyon dolarlık Challenger ve Falcon.



Kimi fotoğraf, kimi deniz, kimi planör tutkunu



Rahmi Koç: En büyük harcama kalemi, sosyal sorumluluk faaliyetleri. Koç, Koç Holding yönetimini oğlu Mustafa Koç’a bıraktıktan sonra en büyük tutkusu olan yatla dünya seyahatine çıktı. Bu seyahatinde Koç’a sekiz kişi eşlik etti. Bu arada deniz tutkusunu girişime dönüştürmeden edemeyen Koç West Marine’i Türkiye’ye getirdi.



Mustafa Koç: Babası gibi bir deniz tutkunu Mustafa Koç, tüplü dalış yapıyor. Geçen yıl Akdeniz Fok’u Badem’in kurtarılması için yoğun çaba harcamış, Dikili’de özel bir havuzda bakıma aldırmıştı. Havacılık ile de ilgilenen Koç, gerçek bir planör tutkunu, her yıl çocukları ile birlikte uluslararası planör yarışlarına katılıyor.



Güler Sabancı: Sanata düşkünlüğü ile bilinen Güler Sabancı, Sakıp Sabancı Müzesi’nde dünyaca ünlü sanatçıların sergilerinin açılmasını sağladı. Sabancı’nın bir diğer tutkusu, şarapçılık. Sabancı, hobi olarak başladığı üzüm yetiştiriciliği ve şarapçılıktan Gülor markalı bir şarap ortaya çıkardı. Şimdi de zeytincilikle ilgileniyor.



Ali Koç: Fenerbahçe’nin gerçek ve tek tutkusu olduğu söyleniyor. Ancak Ali Koç’un extreme sporları da çok sevdiği ve denize olan tutkusu da biliniyor.



Ömer Koç: Gerçek bir koleksiyoner ve kütüphaneci. Koç Ailesi’nin pek göz önünde olmayı sevmeyen ferdinin İstanbul’da bile tanınmıyor olmanın keyfini sürdüğü, zaman zaman sırtında çantası ile şehir hatları vapurlarına bindiği söyleniyor.



Ferit Şahenk: Les Ottomons’ta Doğuş Grubu üst yönetimi ile birlikte SPA’ya gidiyor. Fotoğrafçılıkla ilgileniyor.



Osman Çarmıklı: Tam bir motosiklet tutkunu olan Osman Çarmıklı, araba yerine Harley Davidson marka motosikletine binmeyi tercih ediyor.



Cem Boyner: Her gün düzenli spor yapan Cem Boyner, fotoğraf çekmeye meraklı. Boyner su altı fotoğraf sergisi açtı.



Erdoğan Demirören: Çok iyi bir koleksiyoncu olan Erdoğan Demirören’in elinde bin parçalık çok değerli resim, Kur’an, padişah fermanı ve tombaktan oluşan bir koleksiyonu bulunuyor.



Murat Ülker: Medya ile kurduğu sınırlı ilişki sayesinde çocukları ile hafta sonlarında kalabalıklara karışmak sinemaya gitmek en büyük tutkusu. Ekmeğini bile kendisi fırından alabilecek kadar mütevazı bir yaşam sürüyor. Yelkene meraklı bir işadamı.











Alışveriş tutkusu

Birçok zengin New York, Paris, Roma, Londra ve Milano’dan alışveriş yapıyor. Erkekler giyim için yıllık 200 bin dolardan fazla bütçe ayırıyor. Kadınlarda rakam bunun birkaç katı. Markaları Chanel, Armani, Marni, Balenciaga, Prada, Jil Sander, Hermes, Jon Lobb, Berluti, Silvano Lattanzi...







Koleksiyon zengini

Çoğu koleksiyoner olan bu ailelerin arasında koleksiyonunun değeri 500 milyon doları bulan da var, sadece tek bir tablosu 5 milyon dolar eden de. Fakat sanatsever zenginlerin İstanbul ile sınırlı olduğunun altını çizelim. Anadolulu zenginler sanata, yatırım yapmıyor.







Modern Robinson’lar

Rahmi Koç, özel adaya sahip Türk işadamlarının başını çekiyor. Marmara Denizi’nde Tuzla’nın karşısında yer alan adanın sahibi. Kaşık Adası Ali Dinçkök’e ait. Ömer Dinçkök, Bodrum Gündoğan Koyu’nun karşısındaki Apostrol Adası’na sahip. Zeytin Adası’nın sahibi Ahmet Zorlu.