İşte en iyi kaleciler

Tüm zamanların en iyi kalecileri sıralamasına bir de Türk kaleci girdi.



Merkezi Almanya’da bulunan Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1987-2008 yılları arasının baz alındığı “tüm zamanların en iyi kalecisi” değerlendirmesinde Beşiktaş’ın kalecisi Rüştü Reçber’i 8 puanla 39. sırada gösterirken, 1988-1991 yılları arasında Fenerbahçe kalesini koruyan Toni Schumacher aynı puanla 35. oldu.



Rüştü dışında başka Türk kalecisinin yer almadığı 73 kişilik listede Galatasaray’ın eski file bekçisi Claudio Taffarel 40 puanla 10., bir dönem Trabzonspor formasını giyen Belçikalı Jean-Marie Pfaff 19 puanla 24., Beşiktaş ve Antalyaspor’da görev yapmış olan Oscar Eduardo Cordoba 12 puanla 31. ve sarı-kırmızılıların bir başka kalecisi Brad Friedel, 5 puanla 48. oldu.



IFFHS’nin en iyiler listesinde zirveye 78 puan toplayan İtalya Milli Takımı ve Juvestus’un 30 yaşındaki tecrübeli eldiveni Gianluigi Buffon çıktı.



Değerlendirmede, eski Manchester United’lı Peter Schmeichel 69 puanla ikinci, halen İspanya Milli Takımı’nın ve Real Madrid’in kalesini koruyan Iker Cassilas 63 puanla üçüncü, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı’nın efsane ismi Oliver Kahn 62 puanla dördüncü, Paraguaylı file bekçisi Jose Luis Felix Chilavert ise 58 puanla beşici sırayı aldı.