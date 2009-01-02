İşte en fanatik taraftar





Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve müsabakalardaki güvenlik organizasyonlarının tartışılacağı ve 3-4 Ocak tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan "Çözüme Doğru II" semineri öncesi Emniyet Genel Müdrülüğü Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından bir rapor hazırlandı.





Futbol Federasyonu'na sunulan ve Antalya'da tartışılacak olan rapora göre Türkiye'de en fanatik taraftar Beşiktaş'ta bulunuyor. Siyah beyazlı takımı Bursaspor, Ankaragücü, Galatasaray, Göztepe, Karşıyaka, Diyarbakırspor, Mardinspor, Fenerbahçe gibi takımlar takip ediyor.



Türkiye Futbol Federasyonu ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğiyle oluşturulan "Futbolda Şiddet ve Düzensizliği Önleme Platformu"nun ikincisi olan toplantıya tüm profesyonel lig kulüplerinin temsilcileri ile 81 ilin çevik kuvvet şube müdürü katılacak. Toplantıda emniyetin tesbit ettiği 40'a yakın takımın fanatik taraftarlarının dökümü çıkartılacak. Emniyet Federasyon'dan ve kulüp yetkililerinden bu konuda kendilerine destek vermesini isteyecek.



Emniyet Antalya'daki toplantıda ayrıca güvenliğin sağlanması için, profesyonel düşünceyle, futbol federasyonundan para da talep edecek. Sistem oturduktan sonra da emniyet geri çekilecek ve görev özel güvenlik birimlerine teslim edilecek. Polis sadece stad dışında tedbir alacak. Emniyet ayrıca deplasmana giden taraftar gruplarının da kendilerine bildirilme şartı getirmeyi planlıyor. Tüm taraftar grupları başlarını tesbit eden emniyet, il dışına giden taraftar otobüslerine, ulaşacakları yere kadar eskort yapacak.



