İşte en çok 'evde kal'an şehirler

Koronavirüs nedeniyle dünyanın çoğu ülkesinde yapılan "evde kal" çağrıları ve hatta durumun daha ciddi olduğu bazı ülkelerde ise alınan karantina kararlarıyla, şehir içi hareketlilik seviyeleri de dibe vurdu. İstanbul dahil dünyanın 40'dan fazla büyük kenti için yapılan bir analiz, ortaya şu çarpıcı tabloyu çıkardı: Bir hafta önce yüzde 100'leri bulan şehir içi hareketlilik oranı, Milan ve Madrid'de yüzde 5'e, Roma, Barselona, Paris'te yüzde 6'ye, San Francisco ve Viyana'da yüzde 9'a, Washington'da yüzde 15'e, New York'ta yüzde 17'ye, İstanbul'da ise yüzde 20'lere geriledi.

TIKLAYIN - Virüs nasıl yayılıyor?

Dünyanın hemen hemen her noktasına ulaşan Koronavirüs salgını, önce uçak başta olmak üzere ülkeler arası ulaşım trafiğinin önemli oranda azalmasına yol açtı. Ardından ise çoğu Avrupa ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de alınan önlemlerle birlikte insanların eve kapanması, şehir içi ulaşımda da çok sert düşüşleri beraberinde getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Koronavirüs'ün Türkiye’de de görülmesinin ardından geçen haftadan bu yana İstanbul’da metro, metrobüs ve otobüs kullanımında yaşanan düşüşleri gün gün açıklamaya başladı. 18 Mart itibariyle İstanbul’da toplu taşıma araçlarının kullanım oranı, bir önceki haftaya göre 59.1 düştü. Bu veriler, Koronavirüs'ün yayılmasını önlemek için “Evde Kal” çağrılarının yapıldığı bugünlerde İstanbul’un hareketliliğinde yaşanan azalışı da gözler önüne serdi.

Peki koronavirüs, Avrupa başta olmak üzere dünyanın diğer bölgelerindeki şehirlerdeki hareketliliği nasıl etkiledi? Karantina uygulamalarına ve ‘evde kal’ çağrılarına hangi şehirler nasıl tepki verdi?

İstanbul'da hareketsizlik yüzde 60

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre dünya genelinde İstanbul dahil 50’ye yakın büyükşehirde faaliyet gösteren toplu taşıma uygulaması ve haritalama hizmeti CityMapper, Koronavirüs ile birlikte şehirlerin Hareketlilik Endeksi’ni (Mobility Index) yayınlamaya başladı.

Uygulama kullanımı ve planlanan seyahat verileri ile hazırlanan endekse göre 18 Mart itibariyle son 7 günde İstanbul’un hareketlilik oranı yüzde 60 olarak hesaplandı. İstanbul için 18 Mart Çarşamba gününde yüzde 20 olarak hesaplanan bu şehir içi ulaşım oranı, Türkiye’de henüz Koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmediği bir önceki hafta ise yüzde 93 idi.

Koronavirüs'ün en çok sarstığı İtalya’da alınan karantina kararları Milan ve Roma’yı son bir haftanın şehir hareketliliği en düşük iki şehri konumuna getirdi.

Milan’da yüzde 6 olan şehir için ulaşım oranı, Roma’da yüzde 7 oldu. Bu oranlar bir hafta önce bu iki İtalyan kenti için sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 16 seviyesindeydi.

Koronavirüs'ten en çok etkilenen bir diğer Avrupa ülkesi İspanya’da bu oranlar Madrid’de yüzde 16, Barselona’da ise yüzde 27 oldu. Bir önceki hafta bu oran Madrid’de yüzde 46, Barselona’da ise yüzde 61 idi.