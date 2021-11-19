İşte en çok dövizi olan şirketler

Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puanla indirerek, yüzde 15'e çekmesinin ardından dolar 11,30'a kadar yükselirken, Türk Lirası hızla değer kaybetmeye devam ediyor.

Dövizdeki yükselişe rağmen, Borsa İstanbul’da ise endeks tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Ekonomi Manşet'in haberine göre TL bazındaki çıkışa rağmen, endeksin dolar bazında kendi ligindeki piyasalara göre yüzde 60 iskontolu olması, yabancıların Türk varlıklarına ilgisini artırıyor.

Son dönemde kurdaki hızlı yükselişin ardından gözler borsada ihracat yoğunluklu çalışan ve net döviz pozisyonu artıda olan şirketlere çevrildi.

Borsada en yüksek döviz pozisyonu olan şirketler ise şöyle: