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Ekonomi

İşte en çok dövizi olan şirketler

19 Kasım 2021 12:20

Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puanla indirerek, yüzde 15'e çekmesinin ardından dolar 11,30'a kadar yükselirken, Türk Lirası hızla değer kaybetmeye devam ediyor. 

Dövizdeki yükselişe rağmen, Borsa İstanbul’da ise endeks tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Ekonomi Manşet'in haberine göre  TL bazındaki çıkışa rağmen, endeksin dolar bazında kendi ligindeki piyasalara göre yüzde 60 iskontolu olması, yabancıların Türk varlıklarına ilgisini artırıyor.

Son dönemde kurdaki hızlı yükselişin ardından gözler borsada ihracat yoğunluklu çalışan ve net döviz pozisyonu artıda olan şirketlere çevrildi.

Borsada en yüksek döviz pozisyonu olan şirketler ise şöyle:

Şirket Net pozisyon milyon (TL)
Sabancı Holding  10.634
Şişecam
  6.562
Aselsan    5.850
İsdemir
 5.664
Enka 5.387
Doğan Holding
 3.173
Koç Holding  2.860
Enerjisa
 2.616
GSD Holding 1.608
Doğuş Oto  
 1.552
Koza Altın 1.459
İpek Enerji
 1.164
Turkcell  1.020
Deva  
   974
Tuborg  
  904
Alarko  
  893
Eczacıbaşı İlaç
 856
Alarko GYO 
  846
İndeks 

1.837
TAV  823

   

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