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Spor

İşte Emre'nin duyguları

09 Kasım 2008 02:00




Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynayan futbolculardan biri olan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 4-1 yendiği maçtan sonra açıklamalarda bulundu.


Fenerbahçe forması altında 55. dakikada oyuna giren ve eski takımına karşı mücadele eden Emre şunları söyledi: "Çok değişik duygular. Benim gibi bazı futbolcular bunu hissedebilir. Kazandığımız için mutluyum. Bu camia bana çok destek oldu. Her durumda Galatasaray'la karşılaştırıyoruz. Sonuçta tercihimi Fenerbahçe'den yana kullandım. Centilmence bir maç oldu. Çok mutluyuz. Bundan sonra özlenen futbolu oynamaya devam ederiz. Galatasaray maçının benim için önemli olduğunu hocama belirtmiştim. Benim için önemli olan oynamaktı. Elimden geldiğince görev yapmaya çalıştım."

Emre ayrıca müzmin sakat olduğuyla ilgili yapılan yorumlara ise, "İsteyen istediğini konuşsun. Benim için kronik sakat diyenleri ben Allah'a havale ediyorum." dedi.


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