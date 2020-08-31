Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Haciz ve icra sayısında patlama var; 75 dakikada tapulara tam 5 bin 300 adet haciz işlemi yapıldı!

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Türkiye'de haciz ve icra sayısında patlama olduğuna yönelik yazdığı yazısında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı'ya yaptığı ziyaretinden bahsederek, mesainin başladığı 08.30'dan 09.45'e kadar geçen bir saat 15 dakikalık sürede Türkiye'deki tapulara 5 bin 300 adet haciz işlemi yapıldığını belirtti.

''İşte ekonomik kriz denilen facianın çok acı tablosu budur'' diyen Uğuroğlu, aynı sürede bin 224 ipotek işlemi yapıldığını ve toplam işlem sayısının yüzde 50'sinin haciz işlemi olduğunu belirtti.

Uğuroğlu, Türkiye'de icra ve iflas dosyalarının 12 yılda 3 kat arttığını gösteren Adalet Bakanlığı'na ait UYAP resmi istatistik verilerini de paylaşarak, bunun Türkiye'deki ekonomik krizin net fotoğrafı olduğunu ifade etti.

Orhan Uğuroğlu'nun ''İcra artışında tarihi rekor'' başlıklı yazısı şu şekilde:

"...Geçenlerde Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Sayın Zeki Atlı'yı ziyaret ettim. Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya ile ilgili vakıf senedi konusunda sohbet ederken gözüm yan masadaki bilgisayar ekranındaki hareketliliğe takıldı.

Genel Müdür Atlı Türkiye'deki tüm tapu hareketlerini e-tapu uygulaması ile canlı takip ettiğini vurgulayarak ekrandaki şu görüntü hakkında bilgi verdi:

Mesainin başladığı 08.30'dan 09.45'e kadar geçen bir saat 15 dakikalık sürede;

Toplam işlem sayısı: 10 bin 665

Satış İşlemi: Bin 251

İpotek İşlemi: Bin 224

Ve Haciz İşlemi 5 bin 299

Değerli okurlarım,

İşte ekonomik kriz denilen facianın çok acı tablosu budur.

Bir saat 15 dakikada Türkiye'deki tapulara tam 5 bin 300 adet haciz işlemi yapıldı.

Toplam işlem sayısının yüzde 50'si haciz işlemidir.

Bir saat 15 dakikada bin 224 ipotek işlemi yapıldı. Biliyorsunuz bankalardan ticari kredi taleplerinde vatandaşlardan ipotek alınıyor. Ayrıca kredi konut satışlarında da ipotek işlemi tesis ediliyor.

Haciz ve İpotek toplamı ise 6 bin 523

İcra mahkemeleri ve normal mahkemeler e-tapu ve UYAP sistemi sayesinde herhangi bir yazışmaya gerek kalmadan vatandaşın tapularına ipotek ve haciz koyuyorlar.

Durum işte bu kadar vahim, işte bu kadar acı bir tablo var ki bir mesai gününde kim bilir bu rakamlar kaça ulaşır.

Adalet Bakanlığına ait UYAP resmi istatistik rakamlarına göre:

30 Ağustos 2020 itibarı ile toplam icra (esas) ve iflas dosyaları sayısı:

- 22 milyon 827 bin 561

Bu rakam 2008 Aralık ayında sadece yaklaşık 8 milyon idi…

12 yılda yaklaşık 3 kat artan icra ve iflas dosyaları Türkiye'deki ekonomik krizin net fotoğrafıdır."