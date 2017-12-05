İşte Egemen Bağış'ın yeni işi

Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın yeni işi belli oldu. Bağış, Türkiye’de geçtiğimiz aylarda ortak olduğu şirket ile Kıbrıs’a öğrenci götürecek.

Sözcü'den Bora Erdin'in haberine göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 34'üncü kuruluş yıldönümünde Kıbrıs Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış, KKTC vatandaşı oldu. Bağış aynı zamanda adadaki Uluslararası Aydın Üniversitesi Mütevelli heyetine girdi.

Eğitim alanına giren Bağış, geçtiğimiz Nisan ayında Abacus Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Limited Şirketi'nin ortağı oldu. Şirketin merkezi İstanbul'da yer alırken bir şubesi de New York'ta bulunuyor. Şirket, Work and Travel (çalış ve gez) programı başta olmak üzere yurt dışındaki birçok değişim programının, dil okullarının, liselerin ve üniversitelerin Türkiye temsilciliğini yapıyor. Öte yandan şirketin Türkiye'de okul açma yetkisi de bulunuyor.

KKTC vatandaşı olmuştu

Bağış, KKTC Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaş yapıldı ve karar 12 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Bağış, Bakanlar Kurulu'nun 10 Kasım tarihli toplantısında Yurttaşlık Yasasının 9. maddesi uyarınca vatandaşlığa alındı. "Yurttaşlığa alınması Bakanlar Kurulu'nca zorunlu görülenler" maddesi ile vatandaş olmuştu.