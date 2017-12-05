T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşte Egemen Bağış'ın yeni işi

Bağış, Türkiye’de geçtiğimiz aylarda ortak olduğu şirket ile Kıbrıs’a öğrenci götürecek

05 Aralık 2017 16:27

Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın yeni işi belli oldu. Bağış, Türkiye’de geçtiğimiz aylarda ortak olduğu şirket ile Kıbrıs’a öğrenci götürecek.

Sözcü'den Bora Erdin'in haberine göre;  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 34'üncü kuruluş yıldönümünde Kıbrıs Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış, KKTC vatandaşı oldu. Bağış aynı zamanda adadaki Uluslararası Aydın Üniversitesi Mütevelli heyetine girdi.

Eğitim alanına giren Bağış, geçtiğimiz Nisan ayında Abacus Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Limited Şirketi'nin ortağı oldu. Şirketin merkezi İstanbul'da yer alırken bir şubesi de New York'ta bulunuyor. Şirket, Work and Travel (çalış ve gez) programı başta olmak üzere yurt dışındaki birçok değişim programının, dil okullarının, liselerin ve üniversitelerin Türkiye temsilciliğini yapıyor. Öte yandan şirketin Türkiye'de okul açma yetkisi de bulunuyor.

 

KKTC vatandaşı olmuştu

 

Bağış, KKTC Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaş yapıldı ve karar 12 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Bağış, Bakanlar Kurulu'nun 10 Kasım tarihli toplantısında Yurttaşlık Yasasının 9. maddesi uyarınca vatandaşlığa alındı. "Yurttaşlığa alınması Bakanlar Kurulu'nca zorunlu görülenler" maddesi ile vatandaş olmuştu.

ETİKETLER

Egemen BağışAvrupa Birliği Bakanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24