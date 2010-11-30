İşte dünyayı sarsan sızdırmanın ilk kahramanı

T24- WikiLeaks internet sitesinde yayımlanarak dünyanın gündemine oturan belgerin kaynağı olarak adı ilk öne çıkan isim, 23 yaşındaki Bradley Manning oldu. Manning "2007 yılından itibaren gizli bilgilere dışarı sızdırmak" suçlamasıyla tutuklu bulunuyor. Manning'in WikiLeaks'e sızdırdığı belirtilen son belgeler yüzünden 52 seneye varan hapis cezası alabileceği söyleniyor.

Amerikan Ordusu'na 2007 yılında katılan 23 yaşındaki Bradley Manning, Irak'ta istihbarat uzmanı oldu. Manning Bağdat'a 40 kilometre uzaklıktaki bir üste gizli belgeler üzerinde çalışıyordu.

Öğrencilik yıllarında arkadaşları tarafından "bilgisayarın başından kalkmayan biri" olarak tanımlanan Manning'in, Irak'a gittikten sonra "eşcinsel bir asker olarak ordu içinde sosyal açıdan dışlanmaktan" şikâyetçi olduğu kayıtlara geçti.



ABD'nin silahlı kuvvetler ve dışişleri belgelerini ortak bir havuzda toplayan yeni sistemi sayesinde belgelere ulaştığı tahmin edilen Manning'in günde 14 saat boyunca gizli belgeler üzerinde çalıştığı ve her geçen gün ABD'nin dış politikası konusundaki fikirlerinin değiştiği belirtildi.

Manning, ABD'de tanınan bir bilgisayar korsanı olan Adrian Lamo ile temasa geçerek ondan dışarıya bilgi sızdırmasına yardımcı olmasını istedi. Fivfj Lamo daha sonra ABD'li yetkilileri durumdan haberdar etti ve Manning ile internet üzerine yaptığı yazışmaları da kanıt olarak yetkililere gösterdi.

Manning'in bu yazışmalarda Lamo'ya "inanılmaz ve berbat bazı şeyler" olduğunu ve "bunların Washington'da karanlık bir odada saklanmaktansa kamuoyunun bilgisine sunulması gerektiğini" söylediği iddia edildi.





Lady Gaga dinliyor gibi yapmış!



Manning, bürosunda Lady Gaga dinliyormuş gibi yaparak gizli bilgileri boş bir CD'ye indirdi. Manning, ABD askeri personelinin kullandığı bilgisayar ağına giriş izni olduğu için tüm dosyalara ulaşabildi.

Wikileaks Nisan ayında, 2007 yılında Irak'ta bir ABD Apaçi helikopterinin Reuters haber ajansı çalışanlarının ölümüyle sonuçlanan bir saldırısının görüntülerini yayınladı. Bir ay sonra da Manning "gizli bilgilere dışarı sızdırmak"la suçlanarak tutuklandı. Manning'in bu suçlamadan 52 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

