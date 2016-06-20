İşte Dünya'nın yeni uydusu

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünyanın etrafında yüz yılı aşkın süredir dönen bir yarı uydu keşfetti.

Hürriyet'in haberine göre, NASA 2016 HO3 isimli bir astroit keşfettiğini ve bunun dünyanın yarı uydusu olduğunu açıkladı. 2016 HO3 isimli asteroidin, 10 yıl önce görüntüden kaybolan 2003 YN107'nin bir benzeri olduğu analaşıldı.

İlk keşfin 27 Nisan'da Hawaii'deki Pan-STARRS 1 araştırma teleskopunu kullanan bilim adamları tarafından yapıldığını açıklayan NASA, o günden bu yana incelenip gökbilimciler tarafından kayıt altına alınan asteroidin 2016 HO3 ismiyle etiketlendiğini açıkladı.

İncelemeler sonucunda bir yarı uydu olduğu sonucuna varılan asteroidin, 38 ila 120 metre çapında olduğu tahmin ediliyor.

Los Angeles kenti yakınında bulunan NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarındaki dünyaya Yakın Cisim Araştırmaları Merkezi (NEO) Müdürü Paul Chodas, yeni keşifle ilişkin, 2016 HO3'ün yaklaşık yüz yıldır dünyanın istikrarlı bir yarı-uydusu olduğunu söyledi. Chodas, dünyanın ve güneşin etrafında dönen 2016 HO3'ün, bulunduğu konumu yüzyıllar boyunca koruyarak, dünyanın refakatçısı olmaya devam edeceğini açıkladı.

Dünya'nın etrafından, "aşağı yukarı sıçrayarak küçük bir dans halinde yılda bir kez" geçtiği tespit edilen yeni yarı uydu, dünyaya tehdit oluşturmuyor.