T24 LogoT24 Logo
Spor

İşte dünyanın en zengin futbolcuları

Ronaldo ile Messi arasındaki 2 milyon Euro’luk fark 10 milyona çıktı

06 Mart 2015 09:14

Dijital spor içeriği sağlayıcısı Perform çatısı altında faaliyet gösteren futbol sitesi goal.com, en varlıklı futbolcuları gösteren “En Zenginler 2015” listesini açıkladı. Bir yıl içinde servetine 62 milyon Euro ekleyen Cristiano Ronaldo, 210 milyon Euro ile ilk sırada yer aldı. Geçtiğimiz yılın ikincisi Lionel Messi, 200 milyon Euro ile ikinci sıradaki yerini korusa da, Ronaldo ile arasındaki 2 milyon Euro’luk fark 10 milyona çıktı.

Goal En Zenginler listesinin spor ve ekonomi çevreleri tarafından her yıl büyük bir heyecanla beklendiğini söyleyen Perform Türkiye Genel Müdürü Emre Uğurlu, “Futbolcuların sponsorluk gelirlerinden taşınır ve taşınmaz mallarına, transfer bedellerinden yıllık ücretlere kadar tüm kalemler araştırmaya dahil ediliyor. Finansal mahremiyete gösterilen özen nedeniyle, banka hesapları araştırma dışında tutuluyor. Oyuncuların gelirleri, bulundukları ülkedeki vergiler düşüldükten sonra belirleniyor. Bu faktörler, Goal En Zenginler listesini bu alandaki en gerçekçi çalışma kılıyor. Kapsamı genişletilerek 20 oyuncunun dahil edildiği listenin, bu hali ile önümüzdeki yıllar için de ipucu vereceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

 

Neymar yükselişte

 

Goal En Zenginler 2015’te geçtiğimiz yıla kıyasla önemli değişiklikler görülüyor. Geçtiğimiz yıl 85 milyon Euro ile 6’ncı sırada bulunan Neymar ve ailesi bu yıl 135 milyon Euro’ya yükselen serveti ile üçüncülüğe yükselmiş durumda. Barcelona forması giyen Neymar, yakın maddi ilişkileri nedeniyle listede ailesi ile birlikte gösteriliyor. 2014 yılı listesinde sekizinci sırada bulunan Zlatan Ibrahimovic, 69’dan 105 milyon Euro’ya çıkan servetiyle bu yıl dördüncülüğe yükselirken, geçen yılın dördüncüsü Wayne Rooney, servetindeki önemli artışa karşın beşinciliğe geriledi. Sıralamada bir sıra gerileyen diğer bir isim de Kaka oldu. Kaka beşincilikten altıncılığa gerilemesine karşın, kişisel varlıklarının toplam tutarı 100 milyon Euro’ya yaklaştı.

 

ETİKETLER

dünyaen zenginlistemessironaldoneymarkakabarcelonareal madrid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24