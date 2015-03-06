İşte dünyanın en zengin futbolcuları

Dijital spor içeriği sağlayıcısı Perform çatısı altında faaliyet gösteren futbol sitesi goal.com, en varlıklı futbolcuları gösteren “En Zenginler 2015” listesini açıkladı. Bir yıl içinde servetine 62 milyon Euro ekleyen Cristiano Ronaldo, 210 milyon Euro ile ilk sırada yer aldı. Geçtiğimiz yılın ikincisi Lionel Messi, 200 milyon Euro ile ikinci sıradaki yerini korusa da, Ronaldo ile arasındaki 2 milyon Euro’luk fark 10 milyona çıktı.

Goal En Zenginler listesinin spor ve ekonomi çevreleri tarafından her yıl büyük bir heyecanla beklendiğini söyleyen Perform Türkiye Genel Müdürü Emre Uğurlu, “Futbolcuların sponsorluk gelirlerinden taşınır ve taşınmaz mallarına, transfer bedellerinden yıllık ücretlere kadar tüm kalemler araştırmaya dahil ediliyor. Finansal mahremiyete gösterilen özen nedeniyle, banka hesapları araştırma dışında tutuluyor. Oyuncuların gelirleri, bulundukları ülkedeki vergiler düşüldükten sonra belirleniyor. Bu faktörler, Goal En Zenginler listesini bu alandaki en gerçekçi çalışma kılıyor. Kapsamı genişletilerek 20 oyuncunun dahil edildiği listenin, bu hali ile önümüzdeki yıllar için de ipucu vereceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Neymar yükselişte

Goal En Zenginler 2015’te geçtiğimiz yıla kıyasla önemli değişiklikler görülüyor. Geçtiğimiz yıl 85 milyon Euro ile 6’ncı sırada bulunan Neymar ve ailesi bu yıl 135 milyon Euro’ya yükselen serveti ile üçüncülüğe yükselmiş durumda. Barcelona forması giyen Neymar, yakın maddi ilişkileri nedeniyle listede ailesi ile birlikte gösteriliyor. 2014 yılı listesinde sekizinci sırada bulunan Zlatan Ibrahimovic, 69’dan 105 milyon Euro’ya çıkan servetiyle bu yıl dördüncülüğe yükselirken, geçen yılın dördüncüsü Wayne Rooney, servetindeki önemli artışa karşın beşinciliğe geriledi. Sıralamada bir sıra gerileyen diğer bir isim de Kaka oldu. Kaka beşincilikten altıncılığa gerilemesine karşın, kişisel varlıklarının toplam tutarı 100 milyon Euro’ya yaklaştı.