İşte dünyanın en pahalı elmas yüzüğü

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen müzayedede "Mavi ay" isimli elmas yüzük 48 milyon 634 bin İsviçre frangına (139 milyon TL) 13 satıldı ve dünyanın en pahalı yüzüğü oldu.

Ünlü Sotheby's Müzayede Evi'nin Cenevre'de düzenlediği müzayedede bir yüzüğün üzerinde açık artırmaya sunulan 12,03 karatlık "Mavi ay" isimli elmas rekor fiyata satıldı.

30 milyon İsviçre frangı açılış fiyatıyla satışa sunulan elmas yüzük, 48 milyon 634 bin İsviçre frangına alıcı buldu.

Hong Konglu bir koleksiyoncu tarafından satın alınan mavi elmas, 2014'te Güney Afrika'da Petra Diamonds şirketi tarafından çıkarıldı.

James Bond serisindeki rolleriyle tanınan İskoç oyuncu Sean Connery'nin 15,04 karatlık pembe elması ise 4 milyon 58 bin İsviçre frangına alıcı buldu.

Dün de dünyanın nadir elmasları arasında yer alan 16 karatlık pembe elmas yüzük, 28,7 milyon İsviçre frangına Hong Konglu bir koleksiyoncu tarafından satın alınmıştı.