İşte dünyanın en pahalı 10 havalimanı

Dünyanın en pahalı havalimanları sıralamasında yapımı süren İstanbul 3. havalimanı en pahalı 10 havalimanı sıralamasında toplam 10,2 milyar Euro maliyeti ile 4. sırada yer aldı.

Hürriyet’in haberine göre liste şöyle:

1. Kansai İnternational Airport (Japonya), maliyeti 17,6 milyar Euro, yolcu kapasitesi 23 milyon

2. Hong Kong İnternational Airport, maliyeti 17,6 milyar Euro, yolcu kapasitesi 68 milyon

3. Al Maktoum İnternational (BAE), maliyeti 10,6 milyar Euro, yolcu kapasitesi 160 milyon

4. İstanbul 3. Havalimanı, maliyeti 10,2 milyar Euro, yolcu kapasitesi 150 milyon

5. London Heathrow Airport, maliyeti 9,3 milyar Euro, yolcu kapasitesi 74 milyon

6. Pekin İnternational Airport, maliyeti 5,5 milyar Euro, yolcu kapasitesi 90 milyon

7. Flughafen Berlin Brandenburg, maliyeti 5,4 milyar Euro, yolcu kapasitesi 27 milyon

8. Dubai İnternational Airport, maliyeti 5,3 milyar Euro, yolcu kapasitesi 78 milyon

9. Denver İnternational Airport, maliyeti 4,2 milyar Euro, yolcu kapasitesi 53 milyon

10. Kuala Lumpur İnternational, maliyeti 3,1 milyar Euro, yolcu Kapasitesi 49 milyon

Söz konusu havalimanları yolcu kapasiteleri ve senesi göz önünde bulundurularak maliyet hesabı yapıldığında ise İstanbul 3. Havalimanı dünyanın en pahalı havalimanları sıralamasında 8.sırada yer alıyor. Bu hesaba göre en pahalı 10 havalimanı sıralaması şöyle:

1. Kansai 770 Euro

2. Hong Kong 260 Euro

3. Berlin 177 Euro

4. Londra 124 Euro

5. Denver 91 Euro

6. Dubai 80 Euro

7. Pekin 69 Euro

8. İstanbul 68 Euro

9. Al Maktoum 66 Euro

10. Kuala Lumpur 63 Euro