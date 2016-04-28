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Ekonomi

İşte dünyanın en pahalı 10 havalimanı

İstanbul’a yapılan 3’üncü havalimanı listede dördüncü oldu

28 Nisan 2016 23:57

Dünyanın en pahalı havalimanları sıralamasında yapımı süren İstanbul 3. havalimanı en pahalı 10 havalimanı sıralamasında toplam 10,2 milyar Euro maliyeti ile 4. sırada yer aldı.  

Hürriyet’in haberine göre liste şöyle:

1.      Kansai İnternational Airport (Japonya), maliyeti 17,6 milyar Euro, yolcu kapasitesi 23 milyon

2.      Hong Kong İnternational Airport, maliyeti 17,6 milyar Euro, yolcu kapasitesi 68 milyon

3.      Al Maktoum İnternational (BAE), maliyeti 10,6 milyar Euro, yolcu kapasitesi 160 milyon

4.      İstanbul 3. Havalimanı, maliyeti 10,2 milyar Euro, yolcu kapasitesi 150 milyon 

5.      London Heathrow Airport, maliyeti 9,3 milyar Euro, yolcu kapasitesi 74 milyon

6.      Pekin İnternational Airport, maliyeti 5,5 milyar Euro, yolcu kapasitesi 90 milyon

7.      Flughafen Berlin Brandenburg, maliyeti 5,4 milyar Euro, yolcu kapasitesi 27 milyon

8.      Dubai İnternational Airport, maliyeti 5,3 milyar Euro, yolcu kapasitesi 78 milyon

9.      Denver İnternational Airport, maliyeti 4,2 milyar Euro, yolcu kapasitesi 53 milyon

10.    Kuala Lumpur İnternational, maliyeti 3,1 milyar Euro, yolcu Kapasitesi 49 milyon     

Söz konusu havalimanları yolcu kapasiteleri ve senesi göz önünde bulundurularak maliyet hesabı yapıldığında ise İstanbul 3. Havalimanı  dünyanın en pahalı havalimanları sıralamasında 8.sırada yer alıyor. Bu hesaba göre en pahalı 10 havalimanı sıralaması şöyle:

1.      Kansai                          770 Euro

2.      Hong Kong                  260 Euro

3.      Berlin                            177 Euro

4.      Londra                         124 Euro

5.      Denver                           91 Euro 

6.      Dubai                             80 Euro

7.      Pekin                              69 Euro

8.      İstanbul                          68 Euro

9.      Al Maktoum                   66 Euro

10.   Kuala Lumpur                63 Euro

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