T24 LogoT24 Logo
Dünya

İşte dünyanın en iyi ülkeleri sıralaması

80 ülkenin yer aldığı listede Türkiye, 36'ncı sırada...

İsviçre&#39;nin başkenti Bern

15 Mart 2017 14:39

Amerikan haber, derecelendirme ve analiz kuruluşu U.S News & World Report'un 80 ülkenin ekonomi, yaşam kalitesi ve refah gibi 60’a yakın kriteriyle ilgili, 36 ülkeden 21 bin kişi ile yaptığı anketin sonuçlarına göre İsviçre birinci olurken, Türkiye 36. sırada yer aldı.

DHA'nın haberine göre Türkiye, ilki geçen yıl gerçekleştirilen 'En iyi ülkeler' sıralamasında 60 ülke arasında 30. sırada bulunuyordu.

“En iyi ülkeler” sıralaması tam listesi şöyle:

1.İsviçre

2.Kanada

3.İngiltere

4.Almanya

5.Japonya

6.İsveç

7.ABD

8.Avustralya

9.Fransa

10.Norveç

11. Hollanda

12. Danimarka

13. Finlandiya

14. Yeni Zelanda

15. Singapur

16. İtalya

17. Lüksemburg

18. Avusturya

19. İspanya

20 Çin

21. İrlanda

22. Birleşik Arap Emirlikleri

23 Güney Kore

24. Portekiz

25. Hindistan

26. Tayland

27 Rusya

28 Brezilya

29.Yunanistan

30. İsrail

31 Polonya

32. Suudi Arabistan

33. Meksika

34. Katar

35. Malezya

36. Türkiye

37. Çek Cumhuriyeti

38. Güney Afrika

39. Endonezya

40. Vietnam

41. Panama

42. Arjantin

43. Filipinler

44. Peru

45. Mısır

46. Macaristan

47. Kosta Rika

48. Fas

49. Hırvatistan

50. Sri Lanka

51. Dominik Cumhuriyeti

52. Şili

53. Slovenya

54. Uruguay

55. Ekvador

56. Bahreyn

57. Myanmar

58. Romanya

59. Tanzanya

60. Letonya

61. Kenya

62. Kolombiya

63. Bulgaristan

64. Tunus

65. Guatemala

66. Umman

67. Ürdün

68. Gana

69. Azerbaycan

70. Beyaz Rusya

71. Kazakistan

72. Bolivya

73. Ukrayna

74. Pakistan

75. Angola

76. Lübnan

77. Nijerya

78. Cezayir

79. İran

80. Sırbistan

ETİKETLER

İsviçredünyanın en iyi ülkeleri sıralamasıAmerikanTürkiyeAlmanyaİsveç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24