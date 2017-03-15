İşte dünyanın en iyi ülkeleri sıralaması

Amerikan haber, derecelendirme ve analiz kuruluşu U.S News & World Report'un 80 ülkenin ekonomi, yaşam kalitesi ve refah gibi 60’a yakın kriteriyle ilgili, 36 ülkeden 21 bin kişi ile yaptığı anketin sonuçlarına göre İsviçre birinci olurken, Türkiye 36. sırada yer aldı.

DHA'nın haberine göre Türkiye, ilki geçen yıl gerçekleştirilen 'En iyi ülkeler' sıralamasında 60 ülke arasında 30. sırada bulunuyordu.

“En iyi ülkeler” sıralaması tam listesi şöyle:



1.İsviçre



2.Kanada



3.İngiltere



4.Almanya



5.Japonya



6.İsveç



7.ABD



8.Avustralya



9.Fransa



10.Norveç



11. Hollanda



12. Danimarka



13. Finlandiya



14. Yeni Zelanda



15. Singapur



16. İtalya



17. Lüksemburg



18. Avusturya



19. İspanya



20 Çin



21. İrlanda



22. Birleşik Arap Emirlikleri



23 Güney Kore



24. Portekiz



25. Hindistan



26. Tayland



27 Rusya



28 Brezilya



29.Yunanistan



30. İsrail



31 Polonya



32. Suudi Arabistan



33. Meksika



34. Katar



35. Malezya



36. Türkiye



37. Çek Cumhuriyeti



38. Güney Afrika



39. Endonezya



40. Vietnam



41. Panama



42. Arjantin



43. Filipinler



44. Peru



45. Mısır



46. Macaristan



47. Kosta Rika



48. Fas



49. Hırvatistan



50. Sri Lanka



51. Dominik Cumhuriyeti



52. Şili



53. Slovenya



54. Uruguay



55. Ekvador



56. Bahreyn



57. Myanmar



58. Romanya



59. Tanzanya



60. Letonya



61. Kenya



62. Kolombiya



63. Bulgaristan



64. Tunus



65. Guatemala



66. Umman



67. Ürdün



68. Gana



69. Azerbaycan



70. Beyaz Rusya



71. Kazakistan



72. Bolivya



73. Ukrayna



74. Pakistan



75. Angola



76. Lübnan



77. Nijerya



78. Cezayir



79. İran



80. Sırbistan