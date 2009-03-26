İşte dünyanın en güzel politikacıları

İspanyol 20 Minutos gazetesi, dünyanın en güzel politikacılarını belirledi. Listede bir de Türk var. Dünyanın en güzel politikacıları - FOTOGALERİ
İspanya'nın çok satan 20 Minutos gazetesi, dünyanın en güzel politikacılarını belirlemek için bir anket yaptı. Binlerce kişinin katıldığı ankette Perulu milletvekili Luciana Leon ilk sırada yer aldı. Leon 24 bin 94 kişiden oy aldı.
Listede Latin Amerikalı ve İspanyol siyasetçiler yoğunlukla yer alıyor, ancak aralarında Afganistan, Angola, İsrail ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin de bulunduğu toplam 30 ülkeden kadın politikacı da listeye girdi.
En güzel siyasetçiler listesinde yer alan tek Türk ise, Hollanda'daki İşçi Partili milletvekili Nebahat Albayrak oldu.
"20 Minutos" okurlarının belirlediği dünyanın en güzel politikacılarının listesi, yaşları ve ülkeleri ile beraber şöyle sıralandı.
1- Luciana Leon, 30, Peru
2 - Mercedes Aráoz 47, Peru
3 - Sara Latife Ruiz Chavez, 32, Meksika
4 - Mara Carfagna, 32, İtalya
5 - Yuri Fujikawa, 27, Japonya
6 - Anna-Maria Galojan, 26, Estonya
7 - Toireasa Ferris, 29, İrlanda
8 - Yulya Timoşenko, 48, Ukrayan
9 - Eunice Olsen, 31, Singapur
10 - Cayetana Álvarez, 34, İspanya
11 - Vera Lischka, 31, Avusturya
12 - Alina Kabaev, 26, Rusya
13 - Gabriela Cueva, 29, Meksika
14 - Orly Levi, 35, İsrail
15 - Cristina Dia, 50, Meksika
16 - Tsepeli Nikolet, 28, Yunanistan
17 - Marianne Thiem, 36, Hollanda
18 - Carme Chacó, 37, İspanya
19 - Pnina Rosenblum, 53, İsrail
20 - Bibiana Aíd, 31, İspanya
21 - Tanja Karpel, 38, Finlandiya
22 - Julia Anastasia Bon, 23, Almanya
23 - Ruhama Avraha, 44, İsrail
24 - Sarah Palin, 44, ABD
25 - Stefania Prestigiacom, 43, İtalya
26 - Sofia Larse, 36, İsveç
27 - Angelina Sondak, 32, Endonezya
28 - Cristina Fernández de Kirchner, 56, Arjantin
29 - Katrín Gunnarsdótti, 43, İzlanda
30 - Soraya Sáen, 37, İspanya
31 - Anastasia Michael, 33, İsrail
32 - Stephanie Herseth, 38, ABD
33 - Mónica Lorente Ramó, 38, İspanya
34 - Hillary Clinton, 61, ABD
35 - Melissa Park, 42, Avustralya
36 - Ségolène Royal, 55, Fransa
37 - Jiang Y, 44, Çin
38 - Freya Van den Bossch, 34, Belçika
39 - Nebahat Albayrak, 40, Hollanda
40 - Kirsten Gillibran, 43, ABD
41 - Eva Glawischni, 39, Avusturya
42 - Sabine Herol, 27, Fransa
43 - Hillevi Larsso, 34, İsveç
44 - Hillevi Larsso, 46, İzlanda
45 - Piia-Noora Kaupp, 33, Finlandiya
46 - Sabine Bätzin, 34, Almanya
47 - Isabel dos Santo, Angola
48 - Penny Won, 40, Avustralya
49 - Kate Elli, 32, Avustralya
50 - Melissa Lee, Yeni Zelanda
51 - Marcela Guerra Castill, Mexico
52 - Delsa Solórzano, Venezuella
53 - Natalie Rickl, 33, İsveç
54 - Malalai Joy, 31, Afganistan