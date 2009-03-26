İşte dünyanın en güzel politikacıları

İspanya'nın çok satan 20 Minutos gazetesi, dünyanın en güzel politikacılarını belirlemek için bir anket yaptı. Binlerce kişinin katıldığı ankette Perulu milletvekili Luciana Leon ilk sırada yer aldı. Leon 24 bin 94 kişiden oy aldı.Listede Latin Amerikalı ve İspanyol siyasetçiler yoğunlukla yer alıyor, ancak aralarında Afganistan, Angola, İsrail ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin de bulunduğu toplam 30 ülkeden kadın politikacı da listeye girdi.En güzel siyasetçiler listesinde yer alan tek Türk ise, Hollanda'daki İşçi Partili milletvekili Nebahat Albayrak oldu."20 Minutos" okurlarının belirlediği dünyanın en güzel politikacılarının listesi, yaşları ve ülkeleri ile beraber şöyle sıralandı.1- Luciana Leon, 30, Peru2 - Mercedes Aráoz 47, Peru3 - Sara Latife Ruiz Chavez, 32, Meksika4 - Mara Carfagna, 32, İtalya5 - Yuri Fujikawa, 27, Japonya6 - Anna-Maria Galojan, 26, Estonya7 - Toireasa Ferris, 29, İrlanda8 - Yulya Timoşenko, 48, Ukrayan9 - Eunice Olsen, 31, Singapur10 - Cayetana Álvarez, 34, İspanya11 - Vera Lischka, 31, Avusturya12 - Alina Kabaev, 26, Rusya13 - Gabriela Cueva, 29, Meksika14 - Orly Levi, 35, İsrail15 - Cristina Dia, 50, Meksika16 - Tsepeli Nikolet, 28, Yunanistan17 - Marianne Thiem, 36, Hollanda18 - Carme Chacó, 37, İspanya19 - Pnina Rosenblum, 53, İsrail20 - Bibiana Aíd, 31, İspanya21 - Tanja Karpel, 38, Finlandiya22 - Julia Anastasia Bon, 23, Almanya23 - Ruhama Avraha, 44, İsrail24 - Sarah Palin, 44, ABD25 - Stefania Prestigiacom, 43, İtalya26 - Sofia Larse, 36, İsveç27 - Angelina Sondak, 32, Endonezya28 - Cristina Fernández de Kirchner, 56, Arjantin29 - Katrín Gunnarsdótti, 43, İzlanda30 - Soraya Sáen, 37, İspanya31 - Anastasia Michael, 33, İsrail32 - Stephanie Herseth, 38, ABD33 - Mónica Lorente Ramó, 38, İspanya34 - Hillary Clinton, 61, ABD35 - Melissa Park, 42, Avustralya36 - Ségolène Royal, 55, Fransa37 - Jiang Y, 44, Çin38 - Freya Van den Bossch, 34, Belçika39 - Nebahat Albayrak, 40, Hollanda40 - Kirsten Gillibran, 43, ABD41 - Eva Glawischni, 39, Avusturya42 - Sabine Herol, 27, Fransa43 - Hillevi Larsso, 34, İsveç44 - Hillevi Larsso, 46, İzlanda45 - Piia-Noora Kaupp, 33, Finlandiya46 - Sabine Bätzin, 34, Almanya47 - Isabel dos Santo, Angola48 - Penny Won, 40, Avustralya49 - Kate Elli, 32, Avustralya50 - Melissa Lee, Yeni Zelanda51 - Marcela Guerra Castill, Mexico52 - Delsa Solórzano, Venezuella53 - Natalie Rickl, 33, İsveç54 - Malalai Joy, 31, Afganistan