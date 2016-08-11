İşte dünyanın en genç milyarderleri

Büyük toprak sahibi aristokrat Westminster Dükü 64 yaşında öldüğünde geriye 9 milyar sterlinlik, yani 11 milyar 700 milyon dolarlık bir servet bıraktı. Üç kızı olan Dük'ün asalet ünvanıyla gelen servetinin büyük kısmı 25 yaşındaki oğluna intikal etti. Yeni Dük Hugh Grosvenor şimdi konut fiyatlarının astronomik düzeyde olduğu Belgravia ve Mayfair bölgeleri de dahil "Londra'nın yarısı"nın sahibi.

Sahip olduğu servet için çalışmamış olan Grosveenor, bir yeşil teknoloji şirketinde muhasebe müdürlüğü yapıyor. Forbes dergisinin bu yılki zenginler listesinde (2016 Forbes Rich List) Dük Hugh Grosvoner dışında 30 yaşının altında olup 1 milyar doların üzerinde servet sahibi olan 9 kişi daha yer alıyor.

İşte bu isimlerden bazıları:

Listede yer alan en genç isimler 20 ve 21 yaşlarındaki Alexandra ve Katharina Andresen. Norveçli bir sanayici ve yatırımcı olan Johan Andresen, 2007 yılında servetini iki kızına bıraktı.

Babasının hisselerini kendisine hediye ettiği 23 yaşındaki Norveçli Gustav Witzoe balık çiftlikleri imparatorluğunun 1 milyar 100 milyonluk hissesine sahip.

Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel, 2 milyon dolar servete sahip

Alman tıbbi malzeme şirketi B. Braun Melsungen Braun ailesi tarafından 1839'da kurulmuş ve hala tıbbi malzeme sektöründe büyük bir isim. Ludwig Theodor Braun şirketin yüzde 10 hissesine sahip ve hisselerinin değeri şu anda 2 milyar dolara yakın. Kız kardeşi Eva Maria Braun-Luedicke'nin serveti ise 1,5 milyar dolara yaklaşıyor.

Snapchat'in yaratıcılarından Evan Spiegel'in yılın başlarında nişanlandığı manken sevgilisi Miranda Kerr ile resimleri sık sık magazin dergilerinde yer alıyor. 26 yaşında, 2 milyar doların üzerindeki servetiyle Evan Spiegel Spiegel kurucuları arasında en genç ve en zengin olanı.

Snapchat kurucularından 28 yaşındaki Bobby Murphy'nin serveti ise 1 milyar 800 milyon civarında. Lukas Walton'un serveti yeni Westminster düküne yakın.

Forbes'a göre 29 yaşındaki Amerikalı Lukas Walton'un net serveti 10 milyar 400 milyon. İngiltere'deki Asda süpermarket zincirinin sahibi olan Walmart şirketini kuran aileden geliyor.