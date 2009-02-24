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Dünya

İşte dünyanın en çok evlenen kadını

Nikah memurunun karşısına tam 23 kere oturan Amerikalı bir nine, "dünyanın en çok evlenen kadını" oldu

24 Şubat 2009 02:00

Nikah memurunun karşısına tam 23 kere oturan Amerikalı bir nine, "dünyanın en çok evlenen kadını" oldu.

Linda Wolf, hayattaki herkesten daha fazla sayıda evlendiği için Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Daily Telegraph'taki habere göre, şimdi "24'üncüyü arayan" 68 yaşındaki Linda nine, "evlilik romantizminin tiryakisi" olduğunu söyledi.

Linda Lou Taylor adıyla hayata gözlerini açan kadın, ilk kez 1957 yılında 16 yaşındayken dünyaevine girdi. 7 yıl süren bu evlilik Linda'nın en uzun ve en mutlu evliliği oldu.

Linda ninenin evlendikleri arasında tek gözlü bir mahkum, bir vaiz, barmenler, tesisatçılar ve müzisyenler bulunuyor.

"23 kocalı Hürmüz"ün kocalarından ikisi homoseksüeldi, ikisi evsizdi, birinden dayak yedi, biriyse buzdolabını asma kilitle kilitliyordu.

Linda ninenin evliliklerinden biri sadece 36 saat sürdü. Linda nine, Jack Gourley adlı adamla üç kez evlendi.

Her biri farklı kocalardan 7 çocuk sahibi olan kadın, birçok çocuğa da üvey annelik yaptı.

Linda, son evliliğini ise on yıl kadar önce, soyadını kullandığı Glynn Wolf ile yaptı. Evliliklerinden bir yıl sonra hayatını kaybeden Glynn da 29 evlilikle dünyanın en çok evlenen adamıydı.

Halen bir yaşlılar evinde hayatını sürdüren Linda nine, nikah masasına oturmayı özlediğini söyledi.

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