İşte dünyanın beş yasak bölgesi

Svalbard Tohum Deposu (Norveç), Ni’ihau adası (Hawaii), RAF Menwith Hill (İngiltere), Gizli Arşivler (Vatikan) ve 51. Bölge (Nevada-ABD) dünyanın beş yasaklı bölgesi.

Hayatta insana en cazip gelen şey yasaklardır genellikle. Gezginler de ziyaret etmelerine izin verilmeyen bölgelere gitmeyi arzular hep. Bu türden merak çeken bölgeleri öğrenmek için soru-cevap sitesi Quora’ya başvurduk.

Svalbard Tohum Deposu - Norveç

Düşünün ki büyük bir doğal felaket sonucu dünya tümüyle değişime uğradı. Nüfus azaldı, altyapı çöktü, gıda kaynakları dağıldı. Hayatta kalan az sayıda insan her şeyi yeniden kurmak zorunda.

Hollywood’a özgü böylesi bir felaket senaryosu durumunda kahramanımız nereye baş vurmalı? Tabii ki Svalbard Tohum Deposu’na.

Norveç’in Arktik Svalbard takım adalarından biri olan Spitsbergen adasında 120 metre derinlikte kum taşı içinde gömülüdür bu depo.

Kuzey Kutbuna 1300 km mesafedeki tohum deposu dünyanın en iyi korunan, en güvenli yerlerinden biri.

Şubat 2008’de açılan depoda dünyanın her bölgesinden 250 milyon adet tohum bulunuyor. Bunlar rutubet, ısı gibi her tür koşulda tohumu koruyacak şekilde dört kat paketlenmiş halde saklanıyor.

Bu depo için Spitsbergen adasının seçilme nedeni, korumayı kolaylaştıracak donmuş topraklarının olması ve deniz seviyesinden 130 metre yüksekte olması. Buradaki tohumların yüzlerce, hatta binlerce yıl korunabileceği belirtiliyor.

Ama özel araştırma ya da bitki yetiştirmekle görevlendirilmiş değilseniz depoya girmeniz yasaktır.

Ni’ihau adası - Hawaii

Ni’ihau yerleşim olan en küçük Hawaii adasıdır. Palmiyeleri, nesli tükenmekle yüz yüze olan hayvanları ve turistlerin uğrak yeri olmaması gibi özellikleriyle ideal tatil yeri gibi görünebilir. Ama 180 km kare büyüklüğündeki bu adaya dışarıdan insan gelmesi yasak.

Hawaii Kralı Kamehameha 1863’te plantasyon sahibi zengin Robinson ailesine adayı satmış. 1915’e kadar ada yabancılara kapalı kalmış.

Bugün adada yerli Hawaiili 130 kişi yaşıyor. Adada ne yol, telefon, kanalizasyon, çeşme suyu, ne de bir bakkal var. Ulaşım at ve bisikletle, elektrik güneş enerjisiyle, erzak ise başka bir adadan botla getiriliyor.

Çocuklar her hafta eğitim için kanolarla Kauai adasına taşınıyor.

Fakat bu küçük ada tarihte önemli bir rol oynamış. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon uçakları ABD’nin Hawaii’deki Pearl Harbour limanını bombalarken bir Japon pilot adaya düşmüş ve yerlileri bir hafta boyunca terörize etmişti. Ayrıca 1944’te ABD başkanı Franklin Roosevelt Ni’ihau adasını Birleşmiş Milletler merkezi olmaya aday yerler arasında değerlendirmişti.

Bugün ada sakinleri tarafından davet edilmediği takdirde dışarıdan kimsenin adaya girmesine izin verilmiyor.

Ama buna rağmen ada üzerinde helikopter turu ya da gemi turları yoluyla uzaktan da olsa ada hakkında bir fikir edinmek mümkün.

Raf Menwith Hill - İngiltere

Kuzey Yorkshire bölgesinde askeri bir üs olan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) dünyanın en büyük elektronik gözetim merkezi olarak biliniyor. Burada bütün haberleşmelere müdahale edilerek İngiltere ve ABD için istihbarat toplanıyor.

Bu gizli merkez 1954’te, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği’ndeki iletişim ağlarını denetlemek üzere kuruldu. Bugün ne amaçla kullanıldığını ise kimse bilmiyor.

Image captionRAF'ın Menwith Hill üssünde çok sayıda radar bulunuyor.

Uluslararası terörizm ve uyuşturucu ticareti eylemlerinin gözetlendiğine, Amerikan uyduları için istasyon olarak kullanıldığına inanılıyor.

ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda’nın taraf olduğu ECHELON ya da Beş Göz olarak adlandırılan dinleme sistemiyle bağlantılı olduğu da söyleniyor.

Gizli Arşivler - Vatikan

Belki de dünyanın en özel kütüphanesi olan Vatikan’daki Gizli Arşivler sıradan bir kütüphane değil. Bütün papaların kişisel belgelerini içeren arşiv 8. yüzyıla kadar geri gidiyor.

1881’e kadar Vatikan dışından kimsenin ulaşamadığı ve kilit altında tutulan arşivlere bugün ulaşmak içinse uzun ve ayrıntılı bir başvuru sürecinden geçmek gerekiyor.

Ancak tarihi araştırmalar yürüten bir kurumdan özel referanslı uzman ve alimlerin başvuru yapabileceği arşivlerdeki cilt sayısı 35 bini, raf uzunluğu ise 85 km’yi buluyor.

51. Bölge - Nevada, ABD

51. Bölge, üst düzey devlet sırlarının saklandığı askeri bir üs. Adını Vietnam Savaşı sırasında ortaya çıkan bir CIA belgesinden alıyor.

CIA bu konuda herhangi bir bilgi vermediği için bu bölgede olup bitenler çoğunlukla komplo teorilerine konu oluyor.

Bu gizli bölgeye giriş kesinlikle yasak.