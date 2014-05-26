T24 LogoT24 Logo
Spor

İşte Dünya Kupası programı ve maçları yayınlayacak kanallar

12 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2014 Dünya Kupası boyunca oynanacak 64 maçın yayın programı belli oldu

26 Mayıs 2014 21:32

Brezilya'nın ev sahipliği yapacağı 2014 Dünya Kupası 64 maça sahne olacak. 12 farklı şehirde oynanacak karşılaşmalar, TSİ 19.00, 22.00, 23.00, 01.00 ve 04.00'te başlayacak. Tüm maçlar TRT ekranlarından canlı yayınlanacak. Dev kupanın açılış maçı, 12 Haziran saat 23:00'te ev sahibi Brezilya ile Hırvatistan arasında Sao Paulo kentinde oynanacak. Final karşılaşması ise 13 Temmuz saat 22.00'de Rio de Janeiro'da yapılacak. 

 

Dünya kupası tv yayını programı 

 

12 Haziran Perşembe 

23:00 Brezilya-Hırvatistan TRT 1 

13 Haziran Cuma 

19.00: Meksika-Kamerun TRT 1   

22:00 İspanya-Hollanda TRT 1 

01:00 Şili-Avustralya (Cumayı cumartesiye bağlayan gece ) TRT 1 

14 Haziran Cumartesi 

19:00 Kolombiya-Yunanistan TRT 1 

22:00 Uruguay-Kostarika TRT 1 

01:00 İngiltere-İtalya (Cumartesiyi pazara bağlayan gece) TRT 1 

04:00 Fildişi Sahili-Japonya (Cumartesiyi pazara bağlayan gece) TRT 1

15 Haziran Pazar 

19:00 İsviçre-Ekvador TRT 1 

22:00 Fransa Hondras TRT 1 

01:00 Arjantin Bosna Hersek TRT 1

16 Haziran Pazartesi 

19:00 Almanya-Portekiz TRT 1 

22:00 İran-Nijerya TRT 1 

01:00 Gana- ABD TRT 1 

17 Haziran Salı 

19:00 Belçika-Cezayir TRT 1 

22:00 Brezilya-Meksika TRT 1 

01:00 Rusya-Güney Kore TRT 1 

18 Haziran Çarşamba 

19:00 Avustrulya-Hollanda TRT 1 

22:00 İspanya-Şili TRT 1 

01:00 Kamerun-Hırvatistan TRT 1 

19 Haziran Perşembe 

19:00. Kolombiya-Fildişi Sahili TRT 1 

22:00 Uruguay-İngiltere TRT 1 

01:00 Japonya-Yunanistan TRT 1 

20 Haziran Cuma 

19:00 İtalya-Kostarika TRT 1 

22:00 İsviçre-Fransa TRT 1 

01:00 Honduras-Ekvador TRT 1 

21 Haziran Cumartesi 

19:00 Arjantin-İran TRT 1 

22:00 Almanya-Gana TRT 1 

01:00 Nijerya-Bosna Hersek TRT 1 

22 Haziran Pazar 

19:00 Belçika-Rusya TRT 1 

22:00 Güney Kore-Cezayir TRT 1ve 

01:00 ABD-Portekiz TRT 1 

23 Haziran Pazartesi 

19:00 Hollanda-Şili TRT SPOR,TRT HD 

19:00 Avusturalya-İspanya TRT 1 

23:00 Kamerun-Brezilya TRT 1 

23:00 Yunanistan-Meksika TRT SPOR, TRT HD 

24 Haziran Salı 

19:00 İtalya-Uruguay TRT 1 

19:00 Kostarika-İngiltere TRT SPOR, TRT HD 

23:00 Japonya-Kolombiya TRT 1 

23:00 Yunanistan-Fildişi Sahili TRT SPOR, TRT HD 

25 Haziran Çarşamba 

19:00 Nijerya-Arjantin TRT 1 

19:00 Bosna Hersek-İran TRT SPOR, TRT HD 

23:00 Ekvator-Fransa TRT 1 ve 

23:00 Honduras-İsviçre TRT SPOR, TRT HD 

26 Haziran Perşembe 

19:00 ABD Almanya TRT 1 

19:00 Portekiz Gana TRT SPOR, TRT HD 

23:00 Cezayir-Rusya TRT 1 

23:00 Güney Kore-Belçika TRT SPOR, TRT HD 

 

İkinci tur 

 

28. Haziran Cumartesi 

19:00 A1-B2 TRT SPOR, TRT HD 

23:00 C1-D2 TRT 1 

29 Haziran Pazar 

19:00 B1-A2 TRT SPOR, TRT HD 

23:00 D1-C2 TRT 1 

30 Haziran Pazartesi 

19:00 E1-F2 TRT SPOR, TRT HD 

23:00 G1-H2 TRT 1 

1 Temmuz Salı 

19:00 F1-E2 TRT SPOR, TRT HD 

23:00 H1-G2 TRT 1

 

Çeyrek final 

 

4 Temmuz Cuma 19:00 TRT SPOR, TRT HD 

4 Temmuz Cuma 23:00 TRT 1 

5 Temmuz Cumartesi 19:00 TRT SPOR, TRT HD 

5 Temmuz Cumartesi 23:00 TRT 1 

 

Yarı final 

 

8 Temmuz Salı 23.00 TRT 1 

9 Temmuz Çarşamba 23:00 TRT 1 

 

Üçüncülük maçı 

 

12 Temmuz Cumartesi 23:00 TRT 1 

 

Final maçı 

 

13 Temmuz Pazar 22:00 TRT 1

ETİKETLER

dünya kupasımaç2014brezilyaprogramtrt1

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24