İşte Dünya Kupası programı ve maçları yayınlayacak kanallar

Brezilya'nın ev sahipliği yapacağı 2014 Dünya Kupası 64 maça sahne olacak. 12 farklı şehirde oynanacak karşılaşmalar, TSİ 19.00, 22.00, 23.00, 01.00 ve 04.00'te başlayacak. Tüm maçlar TRT ekranlarından canlı yayınlanacak. Dev kupanın açılış maçı, 12 Haziran saat 23:00'te ev sahibi Brezilya ile Hırvatistan arasında Sao Paulo kentinde oynanacak. Final karşılaşması ise 13 Temmuz saat 22.00'de Rio de Janeiro'da yapılacak.

Dünya kupası tv yayını programı

12 Haziran Perşembe

23:00 Brezilya-Hırvatistan TRT 1

13 Haziran Cuma

19.00: Meksika-Kamerun TRT 1

22:00 İspanya-Hollanda TRT 1

01:00 Şili-Avustralya (Cumayı cumartesiye bağlayan gece ) TRT 1

14 Haziran Cumartesi

19:00 Kolombiya-Yunanistan TRT 1

22:00 Uruguay-Kostarika TRT 1

01:00 İngiltere-İtalya (Cumartesiyi pazara bağlayan gece) TRT 1

04:00 Fildişi Sahili-Japonya (Cumartesiyi pazara bağlayan gece) TRT 1

15 Haziran Pazar

19:00 İsviçre-Ekvador TRT 1

22:00 Fransa Hondras TRT 1

01:00 Arjantin Bosna Hersek TRT 1

16 Haziran Pazartesi

19:00 Almanya-Portekiz TRT 1

22:00 İran-Nijerya TRT 1

01:00 Gana- ABD TRT 1

17 Haziran Salı

19:00 Belçika-Cezayir TRT 1

22:00 Brezilya-Meksika TRT 1

01:00 Rusya-Güney Kore TRT 1

18 Haziran Çarşamba

19:00 Avustrulya-Hollanda TRT 1

22:00 İspanya-Şili TRT 1

01:00 Kamerun-Hırvatistan TRT 1

19 Haziran Perşembe

19:00. Kolombiya-Fildişi Sahili TRT 1

22:00 Uruguay-İngiltere TRT 1

01:00 Japonya-Yunanistan TRT 1

20 Haziran Cuma

19:00 İtalya-Kostarika TRT 1

22:00 İsviçre-Fransa TRT 1

01:00 Honduras-Ekvador TRT 1

21 Haziran Cumartesi

19:00 Arjantin-İran TRT 1

22:00 Almanya-Gana TRT 1

01:00 Nijerya-Bosna Hersek TRT 1

22 Haziran Pazar

19:00 Belçika-Rusya TRT 1

22:00 Güney Kore-Cezayir TRT 1ve

01:00 ABD-Portekiz TRT 1

23 Haziran Pazartesi

19:00 Hollanda-Şili TRT SPOR,TRT HD

19:00 Avusturalya-İspanya TRT 1

23:00 Kamerun-Brezilya TRT 1

23:00 Yunanistan-Meksika TRT SPOR, TRT HD

24 Haziran Salı

19:00 İtalya-Uruguay TRT 1

19:00 Kostarika-İngiltere TRT SPOR, TRT HD

23:00 Japonya-Kolombiya TRT 1

23:00 Yunanistan-Fildişi Sahili TRT SPOR, TRT HD

25 Haziran Çarşamba

19:00 Nijerya-Arjantin TRT 1

19:00 Bosna Hersek-İran TRT SPOR, TRT HD

23:00 Ekvator-Fransa TRT 1 ve

23:00 Honduras-İsviçre TRT SPOR, TRT HD

26 Haziran Perşembe

19:00 ABD Almanya TRT 1

19:00 Portekiz Gana TRT SPOR, TRT HD

23:00 Cezayir-Rusya TRT 1

23:00 Güney Kore-Belçika TRT SPOR, TRT HD

İkinci tur

28. Haziran Cumartesi

19:00 A1-B2 TRT SPOR, TRT HD

23:00 C1-D2 TRT 1

29 Haziran Pazar

19:00 B1-A2 TRT SPOR, TRT HD

23:00 D1-C2 TRT 1

30 Haziran Pazartesi

19:00 E1-F2 TRT SPOR, TRT HD

23:00 G1-H2 TRT 1

1 Temmuz Salı

19:00 F1-E2 TRT SPOR, TRT HD

23:00 H1-G2 TRT 1

Çeyrek final

4 Temmuz Cuma 19:00 TRT SPOR, TRT HD

4 Temmuz Cuma 23:00 TRT 1

5 Temmuz Cumartesi 19:00 TRT SPOR, TRT HD

5 Temmuz Cumartesi 23:00 TRT 1

Yarı final

8 Temmuz Salı 23.00 TRT 1

9 Temmuz Çarşamba 23:00 TRT 1

Üçüncülük maçı

12 Temmuz Cumartesi 23:00 TRT 1

Final maçı

13 Temmuz Pazar 22:00 TRT 1