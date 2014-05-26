İşte Dünya Kupası programı ve maçları yayınlayacak kanallar

Brezilya'nın ev sahipliği yapacağı 2014 Dünya Kupası 64 maça sahne olacak. 12 farklı şehirde oynanacak karşılaşmalar, TSİ 19.00, 22.00, 23.00, 01.00 ve 04.00'te başlayacak. Tüm maçlar TRT ekranlarından canlı yayınlanacak. Dev kupanın açılış maçı, 12 Haziran saat 23:00'te ev sahibi Brezilya ile Hırvatistan arasında Sao Paulo kentinde oynanacak. Final karşılaşması ise 13 Temmuz saat 22.00'de Rio de Janeiro'da yapılacak.
Dünya kupası tv yayını programı
12 Haziran Perşembe
23:00 Brezilya-Hırvatistan TRT 1
13 Haziran Cuma
19.00: Meksika-Kamerun TRT 1
22:00 İspanya-Hollanda TRT 1
01:00 Şili-Avustralya (Cumayı cumartesiye bağlayan gece ) TRT 1
14 Haziran Cumartesi
19:00 Kolombiya-Yunanistan TRT 1
22:00 Uruguay-Kostarika TRT 1
01:00 İngiltere-İtalya (Cumartesiyi pazara bağlayan gece) TRT 1
04:00 Fildişi Sahili-Japonya (Cumartesiyi pazara bağlayan gece) TRT 1
15 Haziran Pazar
19:00 İsviçre-Ekvador TRT 1
22:00 Fransa Hondras TRT 1
01:00 Arjantin Bosna Hersek TRT 1
16 Haziran Pazartesi
19:00 Almanya-Portekiz TRT 1
22:00 İran-Nijerya TRT 1
01:00 Gana- ABD TRT 1
17 Haziran Salı
19:00 Belçika-Cezayir TRT 1
22:00 Brezilya-Meksika TRT 1
01:00 Rusya-Güney Kore TRT 1
18 Haziran Çarşamba
19:00 Avustrulya-Hollanda TRT 1
22:00 İspanya-Şili TRT 1
01:00 Kamerun-Hırvatistan TRT 1
19 Haziran Perşembe
19:00. Kolombiya-Fildişi Sahili TRT 1
22:00 Uruguay-İngiltere TRT 1
01:00 Japonya-Yunanistan TRT 1
20 Haziran Cuma
19:00 İtalya-Kostarika TRT 1
22:00 İsviçre-Fransa TRT 1
01:00 Honduras-Ekvador TRT 1
21 Haziran Cumartesi
19:00 Arjantin-İran TRT 1
22:00 Almanya-Gana TRT 1
01:00 Nijerya-Bosna Hersek TRT 1
22 Haziran Pazar
19:00 Belçika-Rusya TRT 1
22:00 Güney Kore-Cezayir TRT 1ve
01:00 ABD-Portekiz TRT 1
23 Haziran Pazartesi
19:00 Hollanda-Şili TRT SPOR,TRT HD
19:00 Avusturalya-İspanya TRT 1
23:00 Kamerun-Brezilya TRT 1
23:00 Yunanistan-Meksika TRT SPOR, TRT HD
24 Haziran Salı
19:00 İtalya-Uruguay TRT 1
19:00 Kostarika-İngiltere TRT SPOR, TRT HD
23:00 Japonya-Kolombiya TRT 1
23:00 Yunanistan-Fildişi Sahili TRT SPOR, TRT HD
25 Haziran Çarşamba
19:00 Nijerya-Arjantin TRT 1
19:00 Bosna Hersek-İran TRT SPOR, TRT HD
23:00 Ekvator-Fransa TRT 1 ve
23:00 Honduras-İsviçre TRT SPOR, TRT HD
26 Haziran Perşembe
19:00 ABD Almanya TRT 1
19:00 Portekiz Gana TRT SPOR, TRT HD
23:00 Cezayir-Rusya TRT 1
23:00 Güney Kore-Belçika TRT SPOR, TRT HD
İkinci tur
28. Haziran Cumartesi
19:00 A1-B2 TRT SPOR, TRT HD
23:00 C1-D2 TRT 1
29 Haziran Pazar
19:00 B1-A2 TRT SPOR, TRT HD
23:00 D1-C2 TRT 1
30 Haziran Pazartesi
19:00 E1-F2 TRT SPOR, TRT HD
23:00 G1-H2 TRT 1
1 Temmuz Salı
19:00 F1-E2 TRT SPOR, TRT HD
23:00 H1-G2 TRT 1
Çeyrek final
4 Temmuz Cuma 19:00 TRT SPOR, TRT HD
4 Temmuz Cuma 23:00 TRT 1
5 Temmuz Cumartesi 19:00 TRT SPOR, TRT HD
5 Temmuz Cumartesi 23:00 TRT 1
Yarı final
8 Temmuz Salı 23.00 TRT 1
9 Temmuz Çarşamba 23:00 TRT 1
Üçüncülük maçı
12 Temmuz Cumartesi 23:00 TRT 1
Final maçı
13 Temmuz Pazar 22:00 TRT 1