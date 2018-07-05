T24 LogoT24 Logo
Spor

İşte Dünya Kupası çeyrek finallerinde görev alacak hakemler

Cüneyt Çakır, finalde görev alabilir

05 Temmuz 2018 19:01

Uruguay-Fransa, Brezilya-Belçika, İsveç-İngiltere ve Rusya-Hırvatistan maçlarının hakemleri açıklandı.

6 Temmuz Cuma günü saat 17:00'de başlayacak olan "Uruguay-Fransa" maçını Arjantinli Nestor Pitana yönetecek. Rusya'da 3 maç yöneten Pitana, toplam 8 sarı kart çıkardı, 2 kere penaltı çaldı.

Saat 21:00'de ise "Brezilya-Belçika" kapışması var. Karşılaşmayı Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek. Gruplarda 2 maça çıktı, 6 sarı kart gösterdi, 1 defa penaltıya hükmetti.

7 Temmuz Cumartesi günü saat 17:00'de başlayacak olan "İsveç-İngiltere"maçına Hollandalı Björn Kuipers atandı. Penaltılara kadar giden ve İspanya'nın elendiği Rusya maçı da dahil toplam 3 maçta düdük çaldı. 8 sarı kart çıkartı, 1 kez beyaz noktayı gösterdi.

Saat 21:00'deki "Rusya-Hırvatistan" maçını ise Brezilyalı Sandro Ricci yönetecek. Hırvatistan'ın Nijerya maçında da düdük çalmış, 3 sarı kart - 1 penaltı ile maçı bitirmişti.

Cüneyt Çakır'a çeyrek final görevi verilmezken, bundan sonra görev verilmeyecek hakemler listesinde de yer almadı. Bu da Çakır'ın finalde görev yapabileceği yorumlarına sebep oldu.

ETİKETLER

FIFADünya Kupasıçeyrek final2018hakemler belli olduhakem
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24