İşte Dünya Kupası çeyrek finallerinde görev alacak hakemler

Uruguay-Fransa, Brezilya-Belçika, İsveç-İngiltere ve Rusya-Hırvatistan maçlarının hakemleri açıklandı.

6 Temmuz Cuma günü saat 17:00'de başlayacak olan "Uruguay-Fransa" maçını Arjantinli Nestor Pitana yönetecek. Rusya'da 3 maç yöneten Pitana, toplam 8 sarı kart çıkardı, 2 kere penaltı çaldı.

Saat 21:00'de ise "Brezilya-Belçika" kapışması var. Karşılaşmayı Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek. Gruplarda 2 maça çıktı, 6 sarı kart gösterdi, 1 defa penaltıya hükmetti.

7 Temmuz Cumartesi günü saat 17:00'de başlayacak olan "İsveç-İngiltere"maçına Hollandalı Björn Kuipers atandı. Penaltılara kadar giden ve İspanya'nın elendiği Rusya maçı da dahil toplam 3 maçta düdük çaldı. 8 sarı kart çıkartı, 1 kez beyaz noktayı gösterdi.

Saat 21:00'deki "Rusya-Hırvatistan" maçını ise Brezilyalı Sandro Ricci yönetecek. Hırvatistan'ın Nijerya maçında da düdük çalmış, 3 sarı kart - 1 penaltı ile maçı bitirmişti.

Cüneyt Çakır'a çeyrek final görevi verilmezken, bundan sonra görev verilmeyecek hakemler listesinde de yer almadı. Bu da Çakır'ın finalde görev yapabileceği yorumlarına sebep oldu.