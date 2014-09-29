Eylül'de beklenenin üzerinde artan açlık sınırı bin 190 liraya tırmandı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) Ankara'daki fiyatları baz alarak yaptığı hesaplamaya göre gıda enflasyonu, Eylül ayında açlık sınırı öngörülerin üzerinde yükselerek bin 190 liraya tırmandı. Türk-İş verilerine göre aynı dönemde yoksulluk sınırı da aynı oranlarda artışlarla 3 bin 876 liraya tırmandı. Geçen yıl Eylül ayında açlık sınırı bin 32 lira, yoksulluk sınırı 3 bin 362 lira seviyesindeydi. Dört kişilik ailenin açlık ve yoksulluk sınırlarındaki dokuz aylık artış da yüzde 10,03 oldu.

Et grubu fiyatlarında artış

Türk-İş raporunda, sebze fiyatının artıp meyve fiyatının gerilediği ve geçen ay 3.03 lira olan yaş sebze meyve ortalama kilogram fiyatının bu ay toplamda 1 kuruş gerilediği ve Ekim ayı başındaki Kurban Bayramı öncesi et grubu fiyatlarında artışın dikkat çektiği belirtildi.

Gıda fiyatlarındaki endeks tüketici fiyatları endeksinin üstünde

Raporda, sebze-meyve grubundaki gerilemeye rağmen, toplam mutfak enflasyonunda mevsimsel düşüşün yaşanmadığına dikkat çekilerek, "Geçen yılın ilk aylarından itibaren gıda fiyatları endeks tüketici fiyatları endeksinin üstünde seyretmektedir" denildi.

Türk-İş'in dört kişilik ailenin açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin verilerdeki gelişmeler TÜİK enflasyon verileri için öncü göstergelerden biri sayılıyor. TÜİK, Eylül ayı enflasyon verilerini 3 Ekim Cuma günü açıklanacak.