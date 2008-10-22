İşte dolardaki yükselişin sorumlusu

Dolar şahlandı, fren tutmuyor

Şahinöz, Cnbc-e'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Son iki üç haftadır yaşanan hareketin arkasındaki ana neden, hedge fonların sıkışıklığa girmiş olması. Hedge fonlardan dünya genelinde çok ciddi para çıkışları var. Geçmişte bu tip çıkışlar olduğunda hedge fonlar dönüp kredi alıyor ve talepleri karşılayabilirdi. Ama şimdi kredi piyasaları kurudu ve bunu yapamıyorlar. Mecburen ellerindeki varlıkları satmaya başladılar. Hedge fonların aralarında Türkiye, Brezilya ve Meksika gibi ülkelerin olduğu gelişmekte olan ülkelerde önemli varlıkları var. Fonlar Türkiye'deki hisselerini ve bonolarını satıp dolarını alıp gidiyor... Yaşanan yükseliş de buradan kaynaklanıyor. "YTL'nin 1.55'ten sonra önünün açıldığını söyleyen Şahinöz, hedge fonlardan çıkış devam ettiği sürece doların 1.70-1.80 aralığına kadar gidebileceğini ifade etti.Global Menkul Değerler Stratejisti Arzu Odabaşı, “2006’dan gelen direnç seviyeleri önümüze çıkıyor olacak. Doların 1,70-1,80’lere kadar yükselme olasılığı yüksek. TL’nin değerli olduğu dönem artık sona erdi. Avrupa’da bir faiz indirimi beklentisi var; bu da Euro/dolar paritesini aşağı çekiyor. Bu da TL’nin değer kaybını destekleyecek. Mevcut konjonktür de bu değer kaybını tetikliyor. Dolardaki hareketin o kadar kolay geçmeyeceğini düşünüyorum” diye konuştu.