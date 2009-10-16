İşte dolardaki düşüşün nedenleri!

Küresel yatırımcılar faizi düşük olduğu için dolar borçlanıp yüksek faizli para birimlerine yatırmak için satınca düşüşü hızlandırıyorlar



Dolar kurunun 1.45'in de altına gelmesi yeniden '1.40 - 1.30 bandına dönülür mü? 'endişesi yaratıyor. Doların uluslararası alanda hızla gerilemesindeki en büyük neden ise faizinin sıfıra yaklaşması. Bir zamanlar Japon Yeni carry trade parası, yani düşük faizli parayla borçlanarak daha yüksek faizli para birimlerine yatırım yapılma aracı idi.



Bugünlerde doların böyle kullanılmaya başlandığını söylemek mümkün.



Diğer bir ifadeyle doların faizi çok düşük (0.25) bir seviyede olduğu için yatırımcılar dolar borçlanıyor ama sonrasında dolarlarını satarak faizi görece yüksek para birimlerine yatırım yapıyor.



Doların piyasalarda bu şekilde satılması da değerini düşürüyor. Amerikan dolarını 'açık kalp ameliyatına ihtiyacı olan hasta' olarak tanımlayan analistler, doların belli bir süre daha aynı seviyesini devam ettireceğini söylüyor.



Bir miktar alınabilir



IMF anlaşması imzalanırsa kurun biraz daha gerilemesi bekleniyor, ekonomistler, 'IMF ile anlaşırsak 1.40 seviyeleri görülebilir. Ancak risk almak istemeyenler buralardan yatırımlarının üçte biri kadar döviz alabilir'diyor.



Paritede de euro lehine hareketin devam etmesi doların daha bir süre 1.4000 - 1.5000 bandında kalacağını gösteriyor.



Avrupa'nın kendisi rahatsız



Dolar euro paritesi 1.49'a yaklaşırken, buranın üstüne çıkılması durumunda 1.52'nin görülmesi bekleniyor. Bu seviye Avrupa'yı bile rahatsız ettiği görülüyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Trichet dün yaptığı açıklamada, 'Euro global rezerv para birimi olmak için yaratılmadı' dedi.



Doların TL karşısında zayıf düşmesinin nedenleri



- Türk Lirası faizi hâlâ yüksek.



- Cari açık baskının kalkması dolara talebi azalttı.



- Yabancı yatırımcının dolar satıp bono alması doları düşürüyor.



- Paritedeki euro lehine seyir.



- FED'in faizi sıfıra çekmesi.



- Yatırımcılar düşük faizli dolar yerine faizi yüksek olan gelişmekte olan ülke para birimlerine yöneliyor.



- Portföylerinde çeşitledirme yapacağını ilan eden merkez bankalarının etkisiyle faizi yüzde 1 olan euro cazip hale geldi..