İşte dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum

Haftaya TCMB başkanının görevden alınmasıyla birlikte 8.5’e yakın seviyelerden başlayan dolar/TL lokallerin döviz satışıyla bir süre 8’in hemen altı seviyelerde kaldıktan sonra bugün 8,08’i aştı. Kurun bu seviyelerden kapanması halinde haftalık bazda TL dolar karşısında yüzde 10’dan fazla değer kaybetmiş olacak.

Güne 9,35’te başlayan euro/TL’de 9,54 seviyesi görüldü. Gram altın da 446 TL’ye yükseldi.

Yabancı yatırımcıların Türk varlıklarını Pazartesi ve Salı günü azaltması sırasında oluşan döviz talebi, lokallerin döviz satışlarıyla bir süre dengelendi. Piyasalardaki sert kayıplar yerini oldukça sınırlı kazançlara bırakırken dolar/TL 7.90-8.00 aralığında seyrediyordu ancak bugün 8’in üstünü gördü.

Yabancılar çıkış yaptı

Yabancı yatırımcılar TCMB başkan değişimiyle zor ve yeni kazanılmaya başlanan kredibiliteye zarar gelmesiyle birlikte TL varlıklardaki paylarını sert azalttılar.

Piyasalarda Pazartesi ve Salı günü yaşanan sert satışlar Çarşamba günü itibarıyla durdu. Borsa dün yüzde 1.5 gerilerken, bir haftalık düşüş yüzde 9 oldu. İhracatçı sanayi şirketlerinin hisseleri denge kazanırken, banka hisselerinden çıkış sürdü.

Gösterge 10 yıllık tahvilde ise yüzde 14 seviyesinden başlayan yükseliş yüzde 19’u aştıktan sonra durdu ve yüzde 18.2 seviyesine geriledi. CDS 315 seviyesinden 475 baz puana kadar yükseldikten sonra dün 453/463 puandan kapandı.

Yeni kabine bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinede revizyon yapıp yapmayacağı ekonomi politikalarında nasıl bir değişim olacağını anlamak için yakından takip edilmeye devam ediyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın “Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir” ifadesinin ardından yatırımcılar kısa sürede bir kabine revizyonu bekliyor.