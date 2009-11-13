İşte dinlenenlerin listesi!

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Üzmez'i mahkum eden hâkim dinlendi

Bakanlık hep dinlemede

Dinlenen hâkim ve savcılar

Cumhuriyet gazetesinden İlhan Taşçı, dinlenen savcı ve yargıçların isimlerinin ve görev yerlerinin yer aldığı listeye ulaştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin’in dinlenmesi tartışması sürerken Adalet Bakanlığı’nın dinci Anadolu’da Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez’i 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan yargılayıp mahkûm eden Bursa Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı Kadir Ünal’ı da dinlediği ortaya çıktı. Bakanlık müfettişlerinin dinlediği yargıç ve savcı listesinde, Yalova Başsavcısı Hamdi Ünal Karabeyoğlu, istifa eden Şişli Başsavcısı Mecit Ceylan, vergi mahkemesi üyeleri ile Ankara ve İstanbul savcıları da yer aldı.Cumhuriyet, Adalet müfettişlerince haklarında soruşturma yapıldığı gerekçesiyle dinlenen savcı ve yargıçların isimlerinin ve görev yerlerinin yer aldığı “listeye” ulaştı. Ergenekon soruşturması sırasında bazı yargı mensuplarının konuşmalarına ulaşılması üzerine dinlemeler gereği için Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderildi. Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı da olayı soruşturmak üzere müfettiş görevlendirdi. Adalet müfettişlerinin talepleri üzerine ilgili mahkemelerden yargıç ve savcıların iletişiminin tespiti ve kayda alınması için kararlar çıkartıldı. Müfettişlerin aldığı kararlar çerçevesinde yargıç ve savcılar dinlenmeye başlandı.Adalet başmüfettişlerince yürütülen soruşturma sonucunda telefon dinlemelerinden “toplanan deliller” Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 250. maddesinde düzenlenen terör ve çete suçlarından soruşturulmak üzere 18 Ocak 2009 tarih ve 1/19-1 sayılı yazıyla Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi. Tam bu noktada bakanlığın ilginç bir uygulamaya gittiği anlaşıldı. Bakanlık müfettişleri, yargıç ve savcılarla ilgili dosyaları savcılığa devretmesine karşın yargıç ve savcıların iletişiminin dinlenmesi ve tespiti işlemlerini kesmek yerine sürdürmeye devam etti.Adalet Bakanlığı’nın müfettiş eliyle dinlediği savcı ve yargıçlar arasında yer alan Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kadir Ünal dikkat çekti. Kadir Ünal, dinci Anadolu’da Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez’i 14 yaşındaki B.Ç’ye cinsel istismar suçundan yargılayarak 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran yargıç olarak da biliniyor. Yargıç Ünal hakkındaki dinleme kararı ile Üzmez’in yargılanmaya başlandığı tarihler yaklaşık olarak örtüşüyor.Telefonları dinlenen Şişli Başsavcı Vekili Mecit Ceylan ise bir süre önce istifa etmişti. Ceylan çok sayıda batık bankayla ilgili dava açan isim olarak öne çıkmıştı. Mecit Ceylan yaptığı açıklamada, “Telefonlarım uzun süredir dinleniyor. Ama bu yüzden ayrılmadım. Sağlık sorunlarım nedeniyle emeklilik tabelinde bulundum” demişti.Sağlığının yerinde olmadığını ve doktorlarının uyarısıyla mesleğini noktaladığını söyleyen Ceylan, “Benim gibi birçok hâkim ve savcının telefonları dinleniyor. Bu çok rahatsız edici. Ama emekliliğimin bununla ilgisi yok” ifadesini kullanmıştı. Ceylan, emniyet ve TMSF çalışanlarıyla İsviçre’nin Zürih kentine giderek Uzanlar’a ait banka hesaplarına tedbir de koydurmuştu. Erol Aksoy ve eski Şişli Belediye Başkanı Gülay Aslıtürk’ün ayrıldığı eşi Orhan Aslıtürk hakkında da hayali ihracat davası açmıştı. Ceylan borsa spekülasyonları nedeniyle de 19 borsacıyı tutuklatmıştı. Emekliye ayrılan Bakırköy Savcısı Ali Çakır, Hülya Avşar’dan gazeteci Hasan Cemal’e, Ertuğrul Kürkçü’den Abdurrahman Dilipak’a kadar pek çok kişi hakkında dava açmasıyla gündeme gelmişti.Adalet müfettişleri tarafından dinlenen hâkim ve savcıların isimleri ve görev yaptıkları yerler şöyle: Ömer Faruk Eminağaoğlu (Yargıtay Cumhuriyet Savcısı), Osman Kaçmaz (Sincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı), Hakan Kızılarslan (Ankara Cumhuriyet Savcısı), Kadir Ünal (Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı), Hamdi Ünal Karabeyoğlu (Yalova Cumhuriyet Başsavcısı), Yılmaz Güven (Eskişehir Vergi Mahkemesi üyesi), Mecit Ceylan (Şişli Başsavcı Vekili), Ali Çakır (Bakırköy Savcısı), Murat Yiğit (İstanbul Savcısı).