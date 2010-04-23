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Ekonomi

İşte devletin mal varlığı

Türkiye’de Hazine'nin 3 milyon 214 bin 531 adet taşınmazı, 87 bin 575 adet taşıtı, 288 bin 341 adet de telefonu bulunuyor.

23 Nisan 2010 03:00

T24- Türkiye’de Hazine'nin 3 milyon 214 bin 531 adet taşınmazı, 87 bin 575 adet taşıtı, 288 bin 341 adet de telefonu bulunuyor. Ülkemizde 181 milyar 176 milyon 943 bin 189 metre karelik bir alan Hazine mülkiyetinde kalıyor. Hazineye ait alanlar, Türkiye’nin yüzde 23’lük bölümünü oluşturuyor.

        AA muhabirinin Maliye Bakanlığı’ndan derlediği verilere göre, Hazine'ye ait alanlar üzerinde 3 milyon 214 bin 531 adet taşınmaz yeralıyor. Bunların 1 milyon 202 bin 176’sını tarlalar, 115 bin 19’unu binalar, 388 bin 769’unu arsalar, 721 bin 148’ini de araziler meydana getiriyor.

         Hazineye ait taşınmazlar üzerinde 166 bin 207 bağ ve bahçe, 335 bin 813 orman, 78 bin 453 mera, otlak gibi orta malı bulunuyor. Su alanlarının sayısı 173 bin 376, tarih-kültür alanlarının 3 bin 816, maden-ocak alanlarının 1.430, deniz-dolgu alanlarının da 620 olarak belirleniyor.

 

LOJMAN VE TAŞIT SAYILARI

 

         Ülkemizde devletin 229 bin 729 adet de lojmanı bulunuyor. En fazla lojmanı olan kuruluş da 48 bin 85 lojmanla Emniyet Genel Müdürlüğü olarak görülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı 44 bin 169, Milli Savunma Bakanlığı 41 bin 701, Sağlık Bakanlığı ise 20 bin 223 lojmanla Emniyeti takip ediyor.

         Cumhurbaşkanlığının 367, TBMM’nin 457, Başbakanlığın da 642 lojmanının olduğu ülkemizde, Adalet Bakanlığı 8 bin 77, Jandarma Genel Komtutanlığı 16 bin 820, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 5 bin 423, Maliye Bakanlığı 4 bin 399, Orman Genel Müdürlüğü 9 bin 658, DSİ de 3 bin 926 lojmana sahip görünüyor.

         Resmi verilerde, kamunun sahip olduğu taşıt miktarı da 87 bin 573 olarak görülüyor.

         Bunların 686’sını üst düzey kamu görevlileri ile protokol için alınan binek otomobiller oluşturuyor.

         Kamudaki diğer binek otomobillerinin sayısı 29 bin 121, station vagon sayısı 4 bin 770, arazi tipi binek araba sayısı da 2 bin 70 olarak hesaplanıyor.

         Kamunun elindeki ambulans miktarı da 6 bin 338 olarak tespit ediliyor.

 

CEP TELEFONU YAYILIYOR

 

         Kamu kurum ve kuruluşlarında 288 bin 341 adet de telefon bulunuyor.

         Bunların 5 bin 157’sini cep telefonları, 196 bin 223’ünü müstakil

 telefonlar, 86 bin 961’ini de santral telefonları meydana getiriyor.

         Kamunun faks telefonu sayısı da 38 bin 59’u buluyor.

 

DEVLETİN HANGİ İLDE NEYİ VAR?

 

         Maliye Bakanlığı verilerine göre, iller itibariyle Hazineye ait taşınmaz sayıları ile bunların kapladığı alanın büyüklüğü şöyle:

        

İLLER             KAMU TAŞINMAZ SAYISI     KAPLADIĞI ALAN (Metrekare)

         ----------------  --------------------   -------------------

         Adana                         76.436              6.478.813.037,23

         Adıyaman                   43.009              3.500.182.772,78

         Afyonkarahisar          64.068              3.400.269.123,96

         Ağrı                              22.564                504.945.104,19

         Aksaray                       34.279                530.661.711,89

         Amasya                       23.921                710.232.791,99

         Ankara                         86.449              5.413.189.920,54

         Antalya                        96.421              7.647.814.306,22

         Ardahan                      12.796                599.019.013,87

         Artvin                           16.500              1.012.806.682,68

         Aydın                           44.394              1.780.816.314,98

         Balıkesir                     89.483              7.800.398.823,82

         Bartın                            9.789                458.905.496,64

         Batman                      13.233              1.058.590.599,24

         Bayburt                  8.491                695.401.992,22

         Bilecik                 25.525              1.272.139.331,83

         Bingöl                  22.244              1.736.240.576,36

         Bitlis                  17.981              1.074.657.257,85

         Bolu                    25.793              2.921.518.297,10

         Burdur                  33.735              2.137.124.910,77

         Bursa                   60.636              3.163.124.763,13

         Çanakkale               41.109              2.952.603.834,99

         Çankırı                 22.530              1.912.216.311,59

         Çorum                   53.606              2.727.439.684,99

         Denizli                 64.268              3.613.208.741,75

         Diyarbakır              24.897              1.290.522.226,27

         Düzce                   16.075                596.242.534,21

         Edirne                  32.061                778.083.519,89

         Elazığ                  64.140              2.293.440.750,76

         Erzincan                33.037              2.210.018.621,37

         Erzurum                 58.777              2.984.038.133,63

         Eskişehir               49.813              2.914.356.804,23

         Gaziantep               23.845                974.204.250,70

         Giresun                 13.160                787.487.983,42

         Gümüşhane               20.985              2.023.816.423,35

         Hakkari                  5.652                192.693.211,53

         Hatay                   24.657                880.761.909,22

         Iğdır                   20.812                627.988.050,02

         Isparta                 31.174              2.734.495.385,24

         İstanbul                71.832              2.302.982.075,25

         İzmir                   84.734              4.153.848.949,68

         Kahramanmaraş           60.800              4.109.265.965,53

         Karabük                 17.187              1.691.400.907,15

         Karaman                 29.834              2.401.160.879,97

         Kars                    54.639              1.313.096.676,81

         Kastamonu               40.919              5.658.214.554,80

         Kayseri                 99.074              3.491.748.299,96

         Kırıkkale               18.689                468.098.687,49

         Kırklareli              39.817              2.912.669.642,61

         Kırşehir                35.752                778.658.797,49

         Kilis                    4.806                101.376.845,70

         Kocaeli                 27.143              1.337.922.154,14

         Konya                  140.972              7.360.724.663,26

         Kütahya                 51.114              4.203.587.695,14

         Malatya                 51.706              2.700.409.400,22

         Manisa                  53.880              2.789.609.170,88

         Mardin                  16.703              1.027.603.980,16

         Mersin                  89.535              5.216.532.074,66

         Muğla                   66.289              3.773.202.627,65

         Muş                     32.793                  890.123.066,42

         Nevşehir                39.428                546.351.062,10

         Niğde                   26.575               1.608.197.478,01

         Ordu                    20.456                  692.330.709,18

         Osmaniye             15.122              1.042.384.020,95

         Rize                     4.214                    350.839.950,52

         Sakarya                 26.470              1.291.543.134,35

         Samsun                  71.936             2.344.635.513,69

         Siirt                    9.406                      391.671.255,41

         Sinop                   28.428               1.021.483.776,21

         Sivas                  114.244               9.509.348.181,17

         Şanlıurfa               40.068              2.986.340.512,93

         Şırnak                   4.863                   484.683.107,40

         Tekirdağ                20.768                629.029.840,06

         Tokat                   69.557               3.496.435.414,13

         Trabzon                 14.399                979.436.288,47

         Tunceli                 11.321                 724.571.679,64

         Uşak                    24.386               1.512.839.036,63

         Van                     36.731                   845.597.630,54

         Yalova                   7.465                  169.308.325,36

         Yozgat                  58.130              3.968.135.638,68

         Zonguldak            26.965              1.315.809.244,84

 

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