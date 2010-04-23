İşte devletin mal varlığı

T24- Türkiye’de Hazine'nin 3 milyon 214 bin 531 adet taşınmazı, 87 bin 575 adet taşıtı, 288 bin 341 adet de telefonu bulunuyor. Ülkemizde 181 milyar 176 milyon 943 bin 189 metre karelik bir alan Hazine mülkiyetinde kalıyor. Hazineye ait alanlar, Türkiye’nin yüzde 23’lük bölümünü oluşturuyor.

AA muhabirinin Maliye Bakanlığı’ndan derlediği verilere göre, Hazine'ye ait alanlar üzerinde 3 milyon 214 bin 531 adet taşınmaz yeralıyor. Bunların 1 milyon 202 bin 176’sını tarlalar, 115 bin 19’unu binalar, 388 bin 769’unu arsalar, 721 bin 148’ini de araziler meydana getiriyor.

Hazineye ait taşınmazlar üzerinde 166 bin 207 bağ ve bahçe, 335 bin 813 orman, 78 bin 453 mera, otlak gibi orta malı bulunuyor. Su alanlarının sayısı 173 bin 376, tarih-kültür alanlarının 3 bin 816, maden-ocak alanlarının 1.430, deniz-dolgu alanlarının da 620 olarak belirleniyor.

LOJMAN VE TAŞIT SAYILARI

Ülkemizde devletin 229 bin 729 adet de lojmanı bulunuyor. En fazla lojmanı olan kuruluş da 48 bin 85 lojmanla Emniyet Genel Müdürlüğü olarak görülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı 44 bin 169, Milli Savunma Bakanlığı 41 bin 701, Sağlık Bakanlığı ise 20 bin 223 lojmanla Emniyeti takip ediyor.

Cumhurbaşkanlığının 367, TBMM’nin 457, Başbakanlığın da 642 lojmanının olduğu ülkemizde, Adalet Bakanlığı 8 bin 77, Jandarma Genel Komtutanlığı 16 bin 820, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 5 bin 423, Maliye Bakanlığı 4 bin 399, Orman Genel Müdürlüğü 9 bin 658, DSİ de 3 bin 926 lojmana sahip görünüyor.

Resmi verilerde, kamunun sahip olduğu taşıt miktarı da 87 bin 573 olarak görülüyor.

Bunların 686’sını üst düzey kamu görevlileri ile protokol için alınan binek otomobiller oluşturuyor.

Kamudaki diğer binek otomobillerinin sayısı 29 bin 121, station vagon sayısı 4 bin 770, arazi tipi binek araba sayısı da 2 bin 70 olarak hesaplanıyor.

Kamunun elindeki ambulans miktarı da 6 bin 338 olarak tespit ediliyor.

CEP TELEFONU YAYILIYOR

Kamu kurum ve kuruluşlarında 288 bin 341 adet de telefon bulunuyor.

Bunların 5 bin 157’sini cep telefonları, 196 bin 223’ünü müstakil

telefonlar, 86 bin 961’ini de santral telefonları meydana getiriyor.

Kamunun faks telefonu sayısı da 38 bin 59’u buluyor.

DEVLETİN HANGİ İLDE NEYİ VAR?

Maliye Bakanlığı verilerine göre, iller itibariyle Hazineye ait taşınmaz sayıları ile bunların kapladığı alanın büyüklüğü şöyle:

İLLER KAMU TAŞINMAZ SAYISI KAPLADIĞI ALAN (Metrekare)

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Adana 76.436 6.478.813.037,23

Adıyaman 43.009 3.500.182.772,78

Afyonkarahisar 64.068 3.400.269.123,96

Ağrı 22.564 504.945.104,19

Aksaray 34.279 530.661.711,89

Amasya 23.921 710.232.791,99

Ankara 86.449 5.413.189.920,54

Antalya 96.421 7.647.814.306,22

Ardahan 12.796 599.019.013,87

Artvin 16.500 1.012.806.682,68

Aydın 44.394 1.780.816.314,98

Balıkesir 89.483 7.800.398.823,82

Bartın 9.789 458.905.496,64

Batman 13.233 1.058.590.599,24

Bayburt 8.491 695.401.992,22

Bilecik 25.525 1.272.139.331,83

Bingöl 22.244 1.736.240.576,36

Bitlis 17.981 1.074.657.257,85

Bolu 25.793 2.921.518.297,10

Burdur 33.735 2.137.124.910,77

Bursa 60.636 3.163.124.763,13

Çanakkale 41.109 2.952.603.834,99

Çankırı 22.530 1.912.216.311,59

Çorum 53.606 2.727.439.684,99

Denizli 64.268 3.613.208.741,75

Diyarbakır 24.897 1.290.522.226,27

Düzce 16.075 596.242.534,21

Edirne 32.061 778.083.519,89

Elazığ 64.140 2.293.440.750,76

Erzincan 33.037 2.210.018.621,37

Erzurum 58.777 2.984.038.133,63

Eskişehir 49.813 2.914.356.804,23

Gaziantep 23.845 974.204.250,70

Giresun 13.160 787.487.983,42

Gümüşhane 20.985 2.023.816.423,35

Hakkari 5.652 192.693.211,53

Hatay 24.657 880.761.909,22

Iğdır 20.812 627.988.050,02

Isparta 31.174 2.734.495.385,24

İstanbul 71.832 2.302.982.075,25

İzmir 84.734 4.153.848.949,68

Kahramanmaraş 60.800 4.109.265.965,53

Karabük 17.187 1.691.400.907,15

Karaman 29.834 2.401.160.879,97

Kars 54.639 1.313.096.676,81

Kastamonu 40.919 5.658.214.554,80

Kayseri 99.074 3.491.748.299,96

Kırıkkale 18.689 468.098.687,49

Kırklareli 39.817 2.912.669.642,61

Kırşehir 35.752 778.658.797,49

Kilis 4.806 101.376.845,70

Kocaeli 27.143 1.337.922.154,14

Konya 140.972 7.360.724.663,26

Kütahya 51.114 4.203.587.695,14

Malatya 51.706 2.700.409.400,22

Manisa 53.880 2.789.609.170,88

Mardin 16.703 1.027.603.980,16

Mersin 89.535 5.216.532.074,66

Muğla 66.289 3.773.202.627,65

Muş 32.793 890.123.066,42

Nevşehir 39.428 546.351.062,10

Niğde 26.575 1.608.197.478,01

Ordu 20.456 692.330.709,18

Osmaniye 15.122 1.042.384.020,95

Rize 4.214 350.839.950,52

Sakarya 26.470 1.291.543.134,35

Samsun 71.936 2.344.635.513,69

Siirt 9.406 391.671.255,41

Sinop 28.428 1.021.483.776,21

Sivas 114.244 9.509.348.181,17

Şanlıurfa 40.068 2.986.340.512,93

Şırnak 4.863 484.683.107,40

Tekirdağ 20.768 629.029.840,06

Tokat 69.557 3.496.435.414,13

Trabzon 14.399 979.436.288,47

Tunceli 11.321 724.571.679,64

Uşak 24.386 1.512.839.036,63

Van 36.731 845.597.630,54

Yalova 7.465 169.308.325,36

Yozgat 58.130 3.968.135.638,68

Zonguldak 26.965 1.315.809.244,84