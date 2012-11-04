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İşte Devlet Bahçeli'nin çarşaf listesi

Devlet Bahçeli'nin çarşaf listesinde 125 kişinin ismi bulunuyor.

04 Kasım 2012 21:33

Devlet Bahçeli MHP Kurultayında 725 oy alarak yeniden MHP Genel Başkanlığına seçildi. Genel Başkan adaylarından Koray Aydın 441, Musavvat Dervişoğlu ise 48 oy aldı. MHP lideri Bahçeli, mevcut MYK üyelerinin yarısından fazlasını, kurultaya sunduğu 125 kişilik çarşaf listeye almadı.

Mevcut MYK'da bulunan toplam 75 kişiden 37'si Bahçeli'nin yeni 'çarşaf listesinde' kendisine yer bulamadı.

Bahçeli'nin listesinde yer almayan isimler arasında savunma eski Bakanlarından Sabahattin Çakmakoğlu, MHP'nin güçlü isimlerinden Hamit Homriş, geçen yerel seçimlerde MHP adınıa Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mansur Yavaş dikkat çekti.

MHP'nin yeni döneminde Bahçeli'nin aday listesinde yer almayan isimler şöyle;

Sabahattin Çakmakoğlu, 
Ali Işıklar
Murat Şevkatli
Kürsad Atılgan
Hamza Hamit Homriş
Ertuğrul Kumcuoğlu
Cemalettin Uslu
Metin Ergun
Cumali Durmuş,
Süleyman Turan Çirkin
Yaşar Yıldırım
Yusuf Günay,
Nazım Onmuş
Saime Palancıoğlu
Muzaffer Çakmaklı
Mansur Yavaş
Ahmet Turgut
Hikmet Çay
Enver Toçoğlu
Lütfü Türkkan
Zekeriya Gündoğdu
Timurcan Ulusoy
Nusret okumuş
Fuat Fettahoğlu
Hasan Özarslan
Özgür Bayraktar
Naci Büyükçelebi
Settar Kaya
İbrahim Özyer
İbrahim Özbay
Mehmet Yılmaz
Yavuz Temizer
Coşkun Yıldırım
Nihat Yazar
Alaybey Karoğlu
Mehmet Alp
Ali Korkmaz 
Hasan Hüseyin Ceylan.

 

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