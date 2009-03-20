İşte 'dev' eşleşmeler...



Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi. Son yıllarda sürekli birbirlerine rakip olan Liverpool ve Chelsea bu kez yarı finale kalmak için mücadele edecekler.



Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri çekilen kuranın ardından belli oldu.



Kura çekiminde milli futbolcu Nihat Kahveci'nin takımı Villarreal, İngiliz ekibi Arsenal ile eşleşti.



İngiliz ekiplerinden Liverpool ile Chelsea birbirlerine rakip olurken, son şampiyon Manchester United’ın rakibi de Portekiz temsilcisi FC Porto oldu.



Kupanın fovari ekiplerinden Barcelona ise, Almanya’nın Bayern Münih takımıyla yarı finale yükselebilmek için karşılaşacak.



Öte yandan yarı finalde ise, Manchester United-Porto eşleşmesinin galibi Arsenal-Villarreal eşleşmesinin galibiyle, Liverpool-Chelsea eşlemesinden tur atlayan takımla da Bayern Münih-Barcelana eşleşmesini kazanan takım karşı karşıya gelecek.



Devler Ligi'nde çeyrek finalde ilk maçlar 7-8 Nisan, rövanşları 14-15 Nisan'da, yarı finalde ilk maçlar 28-29 Nisan, rövanşları 5-6 Mayıs'ta oynanacak. Final maçı ise 27 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.