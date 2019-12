İşte derbinin tüm ayrıntıları

Ligde geçen hafta Eskişehirspor ile yapılan maçta sakatlanan, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile deplasmanda yapılan maçta da forma giyemeyen Alex, derbi maça yetiştirilemeyince bu önemli mücadelede takımdaki yerini alamadı.Sarı-lacivertlilerde ayrıca kırmızı kart cezalısı Kazım'ın yanı sıra, sakatlığı bulunan Tümer ile Önder, Can, Gürhan, Deniz ve İlhan da maç kadrosunda yer almadı.Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin, Turkcell Süper Lig, Avrupa Şampiyonlar Ligi ve Fortis Türkiye Kupası'nda yaptığı son 6 resmi maçta forma giyemeyen Emre, eski takımı Galatasaray'a karşı yedekler arasında yer buldu.Turkcell Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de Kayserispor ile yapılan maçta sakatlandıktan sonra bir süre takımdan ayrı kalan Emre, eski takımına karşı 18 kişilik maç kadrosunda yer aldı.Emre, maç öncesi sahada diğer yedek futbolcularla pas çalışması yaparken Fenerbahçeli taraftarlardan büyük destek gördü. Bir çok kez tribünlere çağrılan sarı-lacivertli futbolcu, tribünlere giderek taraftarlarını selamladı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, sezon hazırlık kampında yaşadığı sakatlığın ardından 3 ay takımdan ayrı kalan, ligin 8. haftasından itibaren takıma girmeye başlayan Deivid'e derbi maçta ilk 11'de görev verdi.Fenerbahçe'nin ligin 8. haftasında Bursaspor ile yaptığı maçta yedekler arasında yer alarak tekrar takıma dönen Brezilyalı futbolcu, bu sezon ilk kez sarı-lacivertli ekip için önemli maçta, derbide 11 kişilik kadroya girdi.İspanyol çalıştırıcı takımının orta alan kurgusunda, Maldonado ile Josico arasındaki tercihini Josico'dan yana kullandı.Fenerbahçe'de, Türkiye'de ilk sezonunu geçiren teknik direktör Luis Aragones'in yanı sıra, sarı-lacivertlilerin bu sezon transfer ettiği Güiza ve Josico ilk kez sarı-lacivertli formayla Galatasaray derbisine çıktı.Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılan derbi maça taraftarlar büyük ilgi gösterirken, maç öncesi statta büyük bir coşku yaşandı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın tribünleri tamamen dolarken, sadece güvenlik için ayrılan bölümler boş kaldı. Galatasaraylı taraftarlar da aynı şekilde kendilerine ayrılan 2 bin 525 kişilik tribünü doldurdu.Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu da kulüp başkanları Aziz Yıldırım ve Adnan Polat ile protokol tribününde maçı izledi.Fenerbahçeli taraftarların önemli maçlardaki tribün organizasyonları, Galatasaray derbisinde de tekrarlandı. Maraton alt tribüne sarı kartonlarla “Since=1907” yazısı yazılırken, maç başlarken taraftarlar kartonları kaldırarak yazıyı ortaya çıkardı.Telsim kale arkası tribünde de taraftarlara dağıtılan kartonla renkli görüntüler oluşturuldu. Dev boyutta pankartta “Lord of İstanbul” yazısı (İstanbul'un Lord'u) yazılırken, kartonlarla boğaz köprüsü figürü oluşturuldu.Migros kale arkası üst bölümde ise tribünü kaplayan şekilde büyük boyutta bir Fenerbahçe bayrağı açılırken, maraton üst tribündeki dev bayrakta Galatasaray'a gönderme yapılarak, “Herkes Haddini Bilecek” yazısı yer aldı.Maç başlamasından önce havaya püskürtülen renkli konfetiler, tribünleri daha da renklendirdi.-Galatasaraylı bazı futbolcular stada geldikten sonra atmosferi gözlemlemek için sahaya çıktıklarında Fenerbahçeli taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Sarı-lacivertlilerin küfürlü tezahüratlar yaptıkları da duyuldu.-Fenerbahçeli taraftarlar trafik kazasında yaşamını yitiren Ultraslan taraftar grubunun kurucularından Alparslan Dikmen için “Alpaslan ölmedi kalbimizde yaşıyor” şeklinde tempo tutarak jest yaparken, aynı şekilde Galatasaraylı taraftarlar da tempo tuttu.-İki takım yöneticileri maç öncesi saha içinde centilmence el sıkıştı.-Maç öncesi stat çevresinde karaborsacıların Biletix gişesinde 66 YTL'ye satılan kale arkası tribün biletlerini iki katı fiyatta satmaya çalıştığı görüldü.-Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel sahaya geç çıkınca, takımlar kısa bir süre seremoni için sarı-lacivertli kaleciyi bekledi.Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, hafta içinde UEFA Kupası (B) Grubu'nda Benfica maçında sahadan zaferle ayrılan kadroyu bozmadı.Sakatlanmadan önce sürekli ilk 11'de oynayan Kewell'ın iyileşmesine rağmen Benfica maçının kadrosunda değişikliğe gitmeyen Skibbe, sakatlığı düzelen Aydın ve Mehmet Topal'ı da maç kadrosuna dahil etti.Galatasaray'da, Nonda, Volkan ve Mehmet Güven ile kaleci Aykut da yedekler arasında yer aldı.Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, ilk kez Fenerbahçe derbi maçı heyecanı yaşadı. Sarı-kırmızılı ekipte, yeni transferler Fernando Meira, Milan Baros ve Morgan De Sanctis ilk kez Fenerbahçe derbisinde forma giydi.Yeni transferlerden Harry Kewell, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, Yaser Yıldız, Alparslan Erdem, Serkan Kurtuluş ve Ferdi Elmas da kadroda bulunmamaları nedeniyle derbi heyecanı yaşayamadı.Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Cassio de Soares Lincoln, Fenerbahçe'ye karşı Türkiye'deki ilk lig derbisine çıktı. Türkiye'deki 2. sezonunu geçiren Lincoln, geçen sezon takımının Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ligde yaptığı 4 derbide de sakatlığı, kart cezası ve kadro dışı bırakılması nedeniyle oynayamamıştı.Geçen sezon tek derbisine Ali Sami yen Stadı'nda Fenerbahçe ile yapılan Fortis Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında çıkan Brezilyalı futbolcu, takımının 2-1 galip gelerek tur atladığı maçın son dakikasında Volkan Demirel ile yaşadığı kavga sonrası kırmızı kart görmüştü.Galatasaray'ın İsveçli futbolcu Tobias Linderoth, takımının Fenerbahçe ile yaptığı 5. maçta da sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Sarı-kırmızılı kulüpteki 2. sezonunu geçiren Linderoth, takımının geçen sezon Fenerbahçe ile yaptığı 2 lig, 2 de Fortis Türkiye Kupası maçında sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı. Linderoth, bu akşamki derbi maçta yine sakatlığı nedeniyle oynayamadı.Galatasaray'ın milli futbolcusu Servet Çetin'in kız arkadaşı Alman top model Alessandra Alores, sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe ile yaptığı derbide Servet'i izlemek için Türkiye'ye geldi.Lig TV mikrofonlarına konuşan Alores, Servet ile çok güzel bir arkadaşlıkları olduğunu söyledi. Alores, “Servet çok iyi bir insan. Şu anda çok iyi bir arkadaşlığımız var ama ileride ne olur bilemem. Ortak bir arkadaşımız vardı Almanya'da, Türkiye'deki menajerliğimi yapıyordu. Servet'i havalimanından alması gerekiyordu, ben de gittim ve böylece tanıştık. Aslında başta kızmıştım ama şu an çok iyi bir arkadaşlığımız var. 3,5-4 yıl önceye dayanıyor tanışmamız.Fenerbahçe ve Galatasaray da çok büyük iki takım ama ben Galatasaray'ı tutuyorum. Umarım Servet mükemmel bir performans sergiler ve kalesini çok iyi korur, kalbim Servet'le” diye konuştu.Galatasaraylı taraftarlar, derbi maç için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu. Statta yer alan 2 bin 525 “Cim Bom”lu, takımlarına büyük destek verirken, maçtan 45 dakika önce sahaya çıkan sarı-kırmızılı futbolcular el ele tutuşarak taraftarlarını selamladı. Bu sırada Fenerbahçe bazı taraftarların, futbolcuların üzerine içi dolu pet bardak attıkları görüldü.