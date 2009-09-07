İşte derbi maçın bilet fiyatları

Turkcell Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında 12 Eylül Cumartesi günü yapılacak sezonun ilk lig derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak.Derbi maçta Galatasaraylı taraftarlara ayrılan biletler saat 10.00'dan itibaren tüm Biletix gişelerinden satışa sunulacak.Numaralı Grup 1: 220 TLNumaralı Grup 2: 165 TLKapalı Alt Grup 1: 220 TLKapalı Alt Grup 2: 165 TLYeni Açık Alt: 50 TLYeni Açık Üst: 50 TLEski Açık: 50 TL