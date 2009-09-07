İşte derbi maçın bilet fiyatları

Turkcell Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında 12 Eylül Cumartesi günü yapılacak sezonun ilk lig derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak.
Derbi maçta Galatasaraylı taraftarlara ayrılan biletler saat 10.00'dan itibaren tüm Biletix gişelerinden satışa sunulacak.Ali Sami Yen Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbi maçın bilet fiyatları şöyle:
Numaralı Grup 1: 220 TL
Numaralı Grup 2: 165 TL
Kapalı Alt Grup 1: 220 TL
Kapalı Alt Grup 2: 165 TL
Yeni Açık Alt: 50 TL
Yeni Açık Üst: 50 TL
Eski Açık: 50 TL