İşte darbeye direnirken katledilen 240 kişi

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup cuntanın darbe girişimine engel olmak için sokağa inen milyonların içinden 240 kişi, demokrasi direnişi sırasında katledildi.
Hayatını kaybedenlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla İstanbul'da "15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi" kurulacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz'da şehit olanların anıları "15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi"nde yaşatılacak, "15 Temmuz Şehitler Kitabı" ile de okuyucuya aktarılacak.
Dün Yenikapı'da düzenlenen 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi'nde de anılan isimler şöyle:
EROL-ABDULLAH TAYYİP OLÇOK (16)
BURAK CANTÜRK (24)
DEMET SEZEN
FAHRETTİN YAVUZ
HAKAN YORULMAZ(28)
HASAN YILMAZ
ADİL BÜYÜKCENGİZ (52)
ALİ MEHMET UREL (42)
BURHAN ÖNER
DURSUN ACAR (44)
FATİH DALGIÇ (26)
HAKİ ARAS
HURŞİT UZEL (44)
AHMET KARA (24)
ALPASLAN YAZICI (45)
BÜLENT KARALI
EDİP ZENGİN (45)
FATİH KALU (20)
HALİL HAMURYEN (39)
HÜSEYİN GORAL (26)
AHMET ORUÇ (25)
ASKERİ ÇOBAN (56)
CELALEDDİN İBİŞ
EMRAH SAĞAZ (22)
FATİH SATIR (26)
HALİL IŞILAR (22)
HÜSEYİN GÜNTEKİN (43)
AKIN SERTÇELİK
AYHAN KELEŞ (52)
CEMAL DEMİR (65)
EMRAH SAPA (31)
FERAMİ L FERHAT KAYA (28)
HALİL KANTARCI (36)
HÜSEYİN KALKAN (45)
AKİF ALTAY
AYTEKİN KURU (42)
CENGİZ POLAT
EMRE DEMİRBİLEK
FERHAT DAŞ
HALİT GÜRSEL
İHSAN YILDIZ
İZZET ÖZKAN
KURTULUŞ KAYA
MEHMET ÇETİN (39)
MEHMET ŞEFİK ŞEFKATLİOĞLU
AKİF KAPAKLI (62)
BATTAL İLGÜN (35)
CENNET YİĞİT (23)
EROL İNCE (48)
GÖKHAN YILDIRIM (34)
HASAN ALTIN
İLHAN VARANK (45)
KEMAL EKŞİ (23)
KÜBRA DOĞANAY
MEHMET KARACATİLKİ (32)
MESUT ACU (56)
ALİ KARSLI(44)
BİROL YAVUZ
ÇETİN CAN
FARUK DEMİR
HAKAN ÜNVER (37)
HASAN KAYA (46)
İSMAİL KEFAL
KEMAL TOSUN (53)
LOKMAN BİÇİNCİ
MEHMET ORUÇ (25)
METE SERTBAŞ
MUSTAFA KOÇAK (34)
NİYAZİ ERGÜVEN (26)
SAİT ERTÜRK
SUAT AKINCI
TAHSİ N GEREKLİ (39)
VEDAT BÜYÜKÖZTAŞ (36)
YUNUS EMRE EZER (38)
MUSTAFA SERİN (46)
OSM AN EVSAHİBİOĞLU
SALİH ALIŞKAN
SUAT ALOĞLU
TİMUR AKTEMUR
VELİT BEKDAŞ (29)
YUNUS UĞUR (26)
MUSTAFA TECİMEN
ÖMER TAKDEMİR (20)
SAMET CANTÜRK (19)
SÜMER DENİZ
TURGUT SOLAK
YAKIP SÜRÜCÜ (29)
YUSUF ÇELİK (65)
MUSTAFA YAMAN (32)
ÖNDER GÜZEL (46)
SEDAT KAPLAN (31)
ŞUAYİP SEFEROĞLU (42)
UFUK BAYSAN (42)
YAKUP KOZAN
YUSUF ELİTAŞ
MÜNİR ALKAN (41)
ÖZGÜR GENÇER
SEHER YAŞAR (24)
ŞÜKRÜ BAYRAKÇI (31)
ÜMİ T ÇOBAN (42)
YALÇIN ARAN (36)
ZAFER KOYUNCU
MUHAMMED OĞUZ KILINÇ
MURAT AKDEMİ R (27)
MURAT NAİBOĞLU
MUSTAFA DİREKLİ (20)
MÜNİR MURAT ERTEKİN (47)
RAMAZAN KONUŞ
SERHAT ÖNDER (41)
ÖZKAN ÖZENDİ
ÜMİT YOLCU (20)
YASİN YILMAZ (35)
ZEYNEP SAĞIR (37)
MUHAMM ET YALÇIN (22)
MURAT ELLİK (25)
MUSTAFA ASLAN (47)
SEVDA GÜNGÖR
NECATİ SAYIN
RECEP GÜNDÜZ
MUHSİN KİREMİTÇİ
MURAT MERTEL
MUSTAFA CAMBAZ
MUSTAFA KAYMAKÇI
NEDİP CENGİZ EKER
YASİN NACİ AĞAROĞLU
YASİN BAHADIR YÜCE
VOLKAN PİLAVCI
VAHİT KAŞÇIOĞLU
TÜRKAN TEKİN
ŞEYHMUS DEMİ R
ŞENOL SAĞMAN
SULTAN SELİM KARAKOÇ
SEVGİ YEŞİLYURT
SERVET ASM AZ
SERDAR GÖKBAYIR
ÖMER CANKATAR
ÖMER CAN AÇIKGÖZ
MUSTAFA EŞİT
MUSTAFA AVCU
MURAT KOCATÜRK
MUHARREM KEREM YILDIZ
MUHAMM ED FAZLI DEMİ R
MUHAMM ED AMBAR
MUHAMM ED AKSU
MUCIP ATIGAN
MEHMET KARAASLAN
MEHMET GÜLŞEN
MEHMET GÜDER
MEHMET DEMİ R
MEHMET ALİ KILIÇ
LÜTFİ GÜLŞEN
LOKMAN OKTAY
KADER Sİ VRİ
JOUAD MERROUNE
İBRAHİM YILMAZ
HÜSEYİN KISA
HASAN GÜLHAN
HALİL İBRAHİM YILDIRIM
HAKAN GÜLŞEN
GÖKHAN ESEN
GÖKHAN YILDIRIM
FİKRET METİN ÖZTÜRK
FAZIL ÖRS
ERKAN PALA
ERDEM DİKER
ERKAM ER
CÜNEYT BURSA
BARIŞ EFE
BATUHAN ERGİN
CEMAL DEMİ R
CUMA DAĞ
EMİN GÜNER
FATİH YUSUF
FEVZİ BAŞARAN
KÖKSAL KAŞALTI
KÖKSAL PARMİ L
MAHİR AYABAK
MAHMUT ÇOŞKUN SU
MEHMET AKİF SANCAR
MEHMET ŞEVKET UZUN
MEHMET YILMAZ
MERİÇ ALEMDAR
METİN ARSLAN
MURAT DEMİ RCİ
MUSTAFA ÇELİK
ONUR ERSAN AYANOĞLU
ONUR KILINÇ
ORHAN GÖYTAN
ORHUN GÜNTAN
OSMAN YILMAZ
ÖMER ÇETİN TEKER
RAMAZAN KONUŞ
RECEP GÜNDÜZ
RECEP BÜYÜK
SAMET USLU
ŞİRİN DİRİL
SEYİT AHMET ÇAKIR
VEDAT BARÇEĞCİ
VAROL TOSUN
TOLGA ECEALIN
YILMAZ ERCAN
NECMİ BAHADIR DENİZCİOĞLU