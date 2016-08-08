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İşte darbeye direnirken katledilen 240 kişi

Hayatını kaybedenler için İstanbul'da "15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi" kurulacak

08 Ağustos 2016 17:10

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup cuntanın darbe girişimine engel olmak için sokağa inen milyonların içinden 240 kişi, demokrasi direnişi sırasında katledildi. 

Hayatını kaybedenlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla İstanbul'da "15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi" kurulacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz'da şehit olanların anıları "15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi"nde yaşatılacak, "15 Temmuz Şehitler Kitabı" ile de okuyucuya aktarılacak.

Dün Yenikapı'da düzenlenen 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi'nde de anılan isimler şöyle:

EROL-ABDULLAH TAYYİP OLÇOK (16)

BURAK CANTÜRK (24)

DEMET SEZEN

FAHRETTİN YAVUZ

HAKAN YORULMAZ(28)

HASAN YILMAZ

ADİL BÜYÜKCENGİZ (52)

ALİ MEHMET UREL (42)

BURHAN ÖNER

DURSUN ACAR (44)

FATİH DALGIÇ (26)

HAKİ ARAS

HURŞİT UZEL (44)

AHMET KARA (24)

ALPASLAN YAZICI (45)

BÜLENT KARALI

EDİP ZENGİN (45)

FATİH KALU (20)

HALİL HAMURYEN (39)

HÜSEYİN GORAL (26)

AHMET ORUÇ (25)

ASKERİ ÇOBAN (56)

CELALEDDİN İBİŞ

EMRAH SAĞAZ (22)

FATİH SATIR (26)

HALİL IŞILAR (22)

HÜSEYİN GÜNTEKİN (43)

AKIN SERTÇELİK

AYHAN KELEŞ (52)

CEMAL DEMİR (65)

EMRAH SAPA (31)

FERAMİ L FERHAT KAYA (28)

HALİL KANTARCI (36)

HÜSEYİN KALKAN (45)

AKİF ALTAY

AYTEKİN KURU (42)

CENGİZ POLAT

EMRE DEMİRBİLEK

FERHAT DAŞ

HALİT GÜRSEL

İHSAN YILDIZ

İZZET ÖZKAN

KURTULUŞ KAYA

MEHMET ÇETİN (39)

MEHMET ŞEFİK ŞEFKATLİOĞLU

AKİF KAPAKLI (62)

BATTAL İLGÜN (35)

CENNET YİĞİT (23)

EROL İNCE (48)

GÖKHAN YILDIRIM (34)

HASAN ALTIN

İLHAN VARANK (45)

KEMAL EKŞİ (23)

KÜBRA DOĞANAY

MEHMET KARACATİLKİ (32)

MESUT ACU (56)

ALİ KARSLI(44)

BİROL YAVUZ

ÇETİN CAN

FARUK DEMİR

HAKAN ÜNVER (37)

HASAN KAYA (46)

İSMAİL KEFAL

KEMAL TOSUN (53)

LOKMAN BİÇİNCİ

MEHMET ORUÇ (25)

METE SERTBAŞ

MUSTAFA KOÇAK (34)

NİYAZİ ERGÜVEN (26)

SAİT ERTÜRK

SUAT AKINCI

TAHSİ N GEREKLİ (39)

VEDAT BÜYÜKÖZTAŞ (36)

YUNUS EMRE EZER (38)

MUSTAFA SERİN (46)

OSM AN EVSAHİBİOĞLU

SALİH ALIŞKAN

SUAT ALOĞLU

TİMUR AKTEMUR

VELİT BEKDAŞ (29)

YUNUS UĞUR (26)

MUSTAFA TECİMEN

ÖMER TAKDEMİR (20)

SAMET CANTÜRK (19)

SÜMER DENİZ

TURGUT SOLAK

YAKIP SÜRÜCÜ (29)

YUSUF ÇELİK (65)

MUSTAFA YAMAN (32)

ÖNDER GÜZEL (46)

SEDAT KAPLAN (31)

ŞUAYİP SEFEROĞLU (42)

UFUK BAYSAN (42)

YAKUP KOZAN

YUSUF ELİTAŞ

MÜNİR ALKAN (41)

ÖZGÜR GENÇER

SEHER YAŞAR (24)

ŞÜKRÜ BAYRAKÇI (31)

ÜMİ T ÇOBAN (42)

YALÇIN ARAN (36)

ZAFER KOYUNCU

MUHAMMED OĞUZ KILINÇ

MURAT AKDEMİ R (27)

MURAT NAİBOĞLU

MUSTAFA DİREKLİ (20)

MÜNİR MURAT ERTEKİN (47)

RAMAZAN KONUŞ

SERHAT ÖNDER (41)

ÖZKAN ÖZENDİ

ÜMİT YOLCU (20)

YASİN YILMAZ (35)

ZEYNEP SAĞIR (37)

MUHAMM ET YALÇIN (22)

MURAT ELLİK (25)

MUSTAFA ASLAN (47)

SEVDA GÜNGÖR

NECATİ SAYIN

RECEP GÜNDÜZ

MUHSİN KİREMİTÇİ

MURAT MERTEL

MUSTAFA CAMBAZ

MUSTAFA KAYMAKÇI

NEDİP CENGİZ EKER

YASİN NACİ AĞAROĞLU

YASİN BAHADIR YÜCE

VOLKAN PİLAVCI

VAHİT KAŞÇIOĞLU

TÜRKAN TEKİN

ŞEYHMUS DEMİ R

ŞENOL SAĞMAN

SULTAN SELİM KARAKOÇ

SEVGİ YEŞİLYURT

SERVET ASM AZ

SERDAR GÖKBAYIR

ÖMER CANKATAR

ÖMER CAN AÇIKGÖZ

MUSTAFA EŞİT

MUSTAFA AVCU

MURAT KOCATÜRK

MUHARREM KEREM YILDIZ

MUHAMM ED FAZLI DEMİ R

MUHAMM ED AMBAR

MUHAMM ED AKSU

MUCIP ATIGAN

MEHMET KARAASLAN

MEHMET GÜLŞEN

MEHMET GÜDER

MEHMET DEMİ R

MEHMET ALİ KILIÇ

LÜTFİ GÜLŞEN

LOKMAN OKTAY

KADER Sİ VRİ

JOUAD MERROUNE

İBRAHİM YILMAZ

HÜSEYİN KISA

HASAN GÜLHAN

HALİL İBRAHİM YILDIRIM

HAKAN GÜLŞEN

GÖKHAN ESEN

GÖKHAN YILDIRIM

FİKRET METİN ÖZTÜRK

FAZIL ÖRS

ERKAN PALA

ERDEM DİKER

ERKAM ER

CÜNEYT BURSA

BARIŞ EFE

BATUHAN ERGİN

CEMAL DEMİ R

CUMA DAĞ

EMİN GÜNER

FATİH YUSUF

FEVZİ BAŞARAN

KÖKSAL KAŞALTI

KÖKSAL PARMİ L

MAHİR AYABAK

MAHMUT ÇOŞKUN SU

MEHMET AKİF SANCAR

MEHMET ŞEVKET UZUN

MEHMET YILMAZ

MERİÇ ALEMDAR

METİN ARSLAN

MURAT DEMİ RCİ

MUSTAFA ÇELİK

ONUR ERSAN AYANOĞLU

ONUR KILINÇ

ORHAN GÖYTAN

ORHUN GÜNTAN

OSMAN YILMAZ

ÖMER ÇETİN TEKER

RAMAZAN KONUŞ

RECEP GÜNDÜZ

RECEP BÜYÜK

SAMET USLU

ŞİRİN DİRİL

SEYİT AHMET ÇAKIR

VEDAT BARÇEĞCİ

VAROL TOSUN

TOLGA ECEALIN

YILMAZ ERCAN

NECMİ BAHADIR DENİZCİOĞLU

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