İşte 'darbe girişimini araştırma komisyonu' tutanaklarının tam metni

15 Temmuz darbe girişimini tüm yönleriyle araştırmak ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, ekim ayında aralarında eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ve Genelkurmay 2. Başkanı Ümit Dündar'ın da bulunduğu 10 ismi dinledi. Komisyon tutanakları, tam metin olarak TBMM'nin internet sitesinde yayımlandı.

AKP'den 9, CHP'den 4, MHP ve HDP'den ise 1'er üyenin yer aldığı, AKP Burdur Milletvekili Reşat Petek başkanlığında toplanan komisyon, bilgisine başvurduğu isimleri ilk olarak 18 Ekim'de dinlemeye başladı. İlk toplantıda dönemin 1. Ordu Komutanı, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Doktor Ekrem Keleş, gazeteci yazar Yavuz Selim Demirağ ve Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Ahmet Akgündüz dinlendi.

19 Ekim'de tekrar toplanan komisyon, Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Yavuz Selim Demirağ, toplantıya davet edildi.

20 Ekim'de de Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, gazeteci-yazar Fehmi Koru ve Doçent Doktor Yavuz Çobanoğlu komisyon toplantısında darbe teşebbüsüne dair dinlenen isimlerdi.

26 Ekim'de ise komisyon Eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner, gazeteci Hüseyin Gülerce ve Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan'ı dinledi. Koşaner, istihbarat zaafına ilişkin iddialarla ilgili olarak "Sık sık 'Neden bu dönemde silahlı kuvvetler kendisini korumadı, tedbir almadı?' diye sorularla karşılıyor basından takip ettiğimiz kadarıyla. Efendim malumunuzdur ancak kısaca tekrar etmek istiyorum: Silahlı kuvvetlerin kışla hudutları dışarısında herhangi bir istihbarat yapması, birini takip etmesi, bir faaliyette bulunması söz konusu değildir" dedi. "Bizim istihbarat dediğimiz faaliyetimiz, kışla sınırları içerisinde veya tatbikat arazisinde vesaire personelimizce takip etmekten ibarettir" diyen Koşaner, "Peki, o zaman ne olacak? Bize gelen tüm bilgiler MİT’ten ve Emniyetten gelen bilgilerdi, onlara itibar etmek durumundaydık" ifadesini kullandı.

27 Ekim'de ise milletvekilleri, komisyonun kasım ayında dinlemesini önerdiği isimleri paylaştı. Önerilen isimler arasında ByLock'un patent sahibi David Keynes, gazeteciler İsmail Saymaz, Ahmet Şık, halen tutuklu bulunan yazar Ahmet Altan ile eski siyasetçi Nazlı Ilıcak da yer aldı.

Komisyonun AKP'li üyeleri şu isimler:

Burdur milletvekili Reşat Petek,

Erzincan milletvekili Serkan Bayram,

Eskişehir milletvekili Emine Nur Günay,

İstanbul milletvekili Ravza Kavakçı Kan,

İstanbul milletvekili Belma Satır,

İzmir milletvekili Hüseyin Kocabıyık,

Karabük milletvekili Burhanettin Uysal,

Manisa milletvekili Selçuk Özdağ,

Bursa milletvekili Zekeriya Birkan.

Komisyonun CHP'li üyeleri şöyle:

İstanbul milletvekili Zeynel Emre,

İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu,

İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu,

İzmir milletvekili Aytun Çıray.

HDP'den tek üye:

Mardin milletvekili Mithat Sancar.

MHP'den tek üye:

Muğla milletvekili Mehmet Erdoğan.

7 Ekim 2016 tarihli komisyon tutanaklarının tam metni için tıklayın

11 Ekim 2016 tarihli komisyon tutanaklarının tam metni için tıklayın

13 Ekim 2016 tarihli komisyon tutanaklarının tam metni için tıklayın

18 Ekim 2016: Ümit Dündar, Efkan Ala, Ekrem Keleş, Yavuz Selim Demirağ ve Ahmet Akgündüz'ün açıklamaları

19 Ekim 2016: Nevzat Tarhan, Ekrem Keleş, Yavuz Selim Demirağ

20 Ekim 2016: Mehmet Ağar, Fehmi Koru, Yavuz Çobanoğlu

26 Ekim 2016: Hüseyin Gülerce, Işık Koşaner, Emin Arslan

27 Ekim 2016 tarihli komisyon tutanaklarının tam metni için tıklayın