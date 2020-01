Dünyanın gözü Antalya'daki G20 zirvesinde

Dünya liderleri Antalya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde dün bir araya geldi. 13 Kasım'da Paris'te gerçekleşen terör saldırıları, zirvenin küresel ekonomi ve mülteci krizi ağırlıklı gündemini terörle mücadeleye çevirdi. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği zirveye ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping gibi liderler de katılıyor. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Paris saldırıları nedeniyle G20 programını iptal etti. Zirve'de Fransa'yı Dışişleri Bakanı Laurent Fabius temsil ediyor. G20 zirvesi bugün nihai bildirgenin açıklanmasıyla son bulacak.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuk heyet başkanlarını karşılaması ve aile fotoğrafı çekimiyle başladı.

G20 üyesi ve davetli ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile bazı uluslararası kuruluşların temsilcileri, zirvenin yapılacağı Regnum Otel'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderleri otel önünde hazırlanan platformda karşıladı.

Erdoğan ile tokalaşan liderler, aile fotoğrafı çekimi için beklerken, ayaküstü sohbet etti.

Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aralarında ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Kralı Salman Bin Abdulaziz Al Suud, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un da bulunduğu konuk heyet başkanları, G20 Liderler Zirvesi aile fotoğrafı için hazırlanan platformda, kendilerine ayrılan yerlere geçti.

Aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sol yanında ABD Başkanı Obama, sağında ise G20 2016 Dönem Başkanı Çin Devlet Başkanı Cinping yer aldı.

Fotoğraf çekiminin ardından "Kalkınma ve İklim Değişikliği" başlıklı çalışma yemeğine geçildi.

Erdoğan, çalışma yemeğinin ardından "Kapsayıcı Büyüme: Küresel Ekonomi, Büyüme Stratejileri, İstihdam ve Yatırım Stratejileri" başlıklı oturumun açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasına Ankara ve Paris başta olmak üzere terör saldırılarında hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başlayan Erdoğan, "Terörizm hepimizin barış ve güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor" dedi.

Mülteci krizine konusunda uluslararası toplumun iyi bir sınav veremediğini belirten Erdoğan, G20'nin önemine de vurgu yaptı. "G20 sadece kriz zamanlarında hatırlanacak bir oluşum değildir" ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Paris’teki terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Fransız dostlarımıza ve aramızda bulunamayan Hollande’a taziyelerimim iletiyorum. Bu vesileyle Ankara ve Paris başta olmak üzere tüm terör saldırılarında hayatlarını kaybedenler için sizleri bir dakikalık saygı durusuna davet ediyorum.

Terörizm hepimizin barış ve güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor. Bu acı hadise bize gösterdi ki ekonomi ve güvenlik arasındaki ilişkiyi görmezden gelemeyiz. İnsan hayatından bağımsız değildir. Türkiye'nin son 4 aydır yaşadığı terör saldırıları gibi, Suriye'nin yaşadıkları gibi.

Bu gelişmeler göstermektedir ki terörle mücadeledeki kararlılığımızın daha güçlü devam etmesi gerekiyor. Mülteci krizi konusunda da uluslararası kısımda daha büyük önem kazanıyor. Mülteci krizi konusuna iş birliği gittikçe önem kazanıyor. Uluslararası toplumun iyi bir sınav verdiğini söylemek mümkün değildir. Bu konuları bu akşamki çalışma yemeğinde ele almak fırsatı bulacağız. G20'nin tarihi dönüm noktası olmasını temenni ediyorum.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz zirvede önemli kararlar aldık. Altyapı, enerji, kadınların istihdamda payının arttırılmasına kadar birçok önemli konuya değindik. G20 sadece kriz zamanlarında hatırlanacak bir oluşum değildir. Dönem başkanlığı önceliklerimizi kapsayıcılık, uygulama ve yatırımlar olarak tespit ettik.

Adalet kavramının G20 çalışmalarında karşılığı olduğunu düşündüğümüz kapsayıcılığa önem veriyoruz. İkincisi uygulama. Sözlerimizi hayata geçirmeliyiz. Üçüncüsü yatırımlardır. Gelişmekte olan ülkelerde yatırım gerekleri görülüyor.

Dönem başkanlığımızda G20 bazı ilklerini gerçekleştirdi. İlk defa enerji bakanlarımız biraraya geldi. Yine bu yıl 2011'den beri ilk kez tarım bakanlarımız biraraya geldi.

Geçtiğimiz yıl G20 ülkeleri olarak büyüme stratejileri hazırladık. Tam ve eksiksiz olarak yaparsak küresel büyümeye 2 puanlık destek sağlayacağız. Yıl boyunca sürdürdüğümüz çalışmaların olumlu sonuçlarını alıyoruz. Atılan adımlara rağmen hala küresel ekonomik performansa erişemedik.

Gelişmiş ülkeler uzun bir süre durgunluktan kurulamadı. Tam toparlanma başlamışken bu kez de gelişmekte olan ülkeler durgunlukla karşılaştı. Küresel ekonomideki durgunlukların yanında küresel ekonomideki riskler de önemli.

Öncelikle büyüme stratejilerine odaklandık. Uluslararası kuruluşlardan aldığımız raporlara göre tahayyütlerimizin yüzde 45’ini tamamlamış bulunuyoruz.

Ekonomi ve güvenlik birbirlerine uzak konular değildir. Ekonomik konuları siyasi ve sosyal yönleriyle bir bütün olarak değerlendirmeliyiz. Geçtiğimiz yıl stratejiler hazırladık. Bu da gösterdi ki 2 puanlık bir artı kazandık.

Hürriyet'te yer alan habere göre işte dakika dakika G-20 zirvesi:

21.00 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı David Cameron ile görüştü.

19.26 Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu resepsiyon veriyor.

18.29 Başbakan Ahmet Davutoğlu, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile bir araya geldi.

18.15 Başbakan Ahmet Davutoğlu, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bir araya geldi.

18.05 Beyaz Saray'dan Obama-Putin görüşmesine yönelik açıklama geldi. Açıklamada, liderlerin Suriye konusunda görüştüğü belirtildi.

17.40 Başbakan Ahmet Davutoğlu, Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz el-Suud ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

17.10 ABD Başkanı Obama ve Rusya Devlet Başkanı Putin, G-20’nin ilk molasında yarım saati aşan bir görüşme yaptı. Fotoğrafı, Rusya’nın G-20 şerpası Svetlana Lukaş paylaştı.

Meeting of President Putin and President Obama in the first break of #G20Antalya summit. 30 minutes by now pic.twitter.com/rPWHCQwTjk