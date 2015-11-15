Dünyanın gözü Antalya'daki G20 zirvesinde

Dünya liderleri Antalya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde dün bir araya geldi. 13 Kasım'da Paris'te gerçekleşen terör saldırıları, zirvenin küresel ekonomi ve mülteci krizi ağırlıklı gündemini terörle mücadeleye çevirdi. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği zirveye ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping gibi liderler de katılıyor. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Paris saldırıları nedeniyle G20 programını iptal etti. Zirve'de Fransa'yı Dışişleri Bakanı Laurent Fabius temsil ediyor. G20 zirvesi bugün nihai bildirgenin açıklanmasıyla son bulacak.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuk heyet başkanlarını karşılaması ve aile fotoğrafı çekimiyle başladı.

G20 üyesi ve davetli ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile bazı uluslararası kuruluşların temsilcileri, zirvenin yapılacağı Regnum Otel'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderleri otel önünde hazırlanan platformda karşıladı.

Erdoğan ile tokalaşan liderler, aile fotoğrafı çekimi için beklerken, ayaküstü sohbet etti.

Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aralarında ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Kralı Salman Bin Abdulaziz Al Suud, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un da bulunduğu konuk heyet başkanları, G20 Liderler Zirvesi aile fotoğrafı için hazırlanan platformda, kendilerine ayrılan yerlere geçti.

Aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sol yanında ABD Başkanı Obama, sağında ise G20 2016 Dönem Başkanı Çin Devlet Başkanı Cinping yer aldı.

Fotoğraf çekiminin ardından "Kalkınma ve İklim Değişikliği" başlıklı çalışma yemeğine geçildi.

Erdoğan, çalışma yemeğinin ardından "Kapsayıcı Büyüme: Küresel Ekonomi, Büyüme Stratejileri, İstihdam ve Yatırım Stratejileri" başlıklı oturumun açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasına Ankara ve Paris başta olmak üzere terör saldırılarında hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başlayan Erdoğan, "Terörizm hepimizin barış ve güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor" dedi.

Mülteci krizine konusunda uluslararası toplumun iyi bir sınav veremediğini belirten Erdoğan, G20'nin önemine de vurgu yaptı. "G20 sadece kriz zamanlarında hatırlanacak bir oluşum değildir" ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Paris’teki terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Fransız dostlarımıza ve aramızda bulunamayan Hollande’a taziyelerimim iletiyorum. Bu vesileyle Ankara ve Paris başta olmak üzere tüm terör saldırılarında hayatlarını kaybedenler için sizleri bir dakikalık saygı durusuna davet ediyorum.

Terörizm hepimizin barış ve güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor. Bu acı hadise bize gösterdi ki ekonomi ve güvenlik arasındaki ilişkiyi görmezden gelemeyiz. İnsan hayatından bağımsız değildir. Türkiye'nin son 4 aydır yaşadığı terör saldırıları gibi, Suriye'nin yaşadıkları gibi.

Bu gelişmeler göstermektedir ki terörle mücadeledeki kararlılığımızın daha güçlü devam etmesi gerekiyor. Mülteci krizi konusunda da uluslararası kısımda daha büyük önem kazanıyor. Mülteci krizi konusuna iş birliği gittikçe önem kazanıyor. Uluslararası toplumun iyi bir sınav verdiğini söylemek mümkün değildir. Bu konuları bu akşamki çalışma yemeğinde ele almak fırsatı bulacağız. G20'nin tarihi dönüm noktası olmasını temenni ediyorum.

"Önceliğimiz kapsayıcılık, uygulama ve yatırımlar"

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz zirvede önemli kararlar aldık. Altyapı, enerji, kadınların istihdamda payının arttırılmasına kadar birçok önemli konuya değindik. G20 sadece kriz zamanlarında hatırlanacak bir oluşum değildir. Dönem başkanlığı önceliklerimizi kapsayıcılık, uygulama ve yatırımlar olarak tespit ettik.

Adalet kavramının G20 çalışmalarında karşılığı olduğunu düşündüğümüz kapsayıcılığa önem veriyoruz. İkincisi uygulama. Sözlerimizi hayata geçirmeliyiz. Üçüncüsü yatırımlardır. Gelişmekte olan ülkelerde yatırım gerekleri görülüyor.

Dönem başkanlığımızda G20 bazı ilklerini gerçekleştirdi. İlk defa enerji bakanlarımız biraraya geldi. Yine bu yıl 2011'den beri ilk kez tarım bakanlarımız biraraya geldi.

"Küresel ekonomik performansa erişemedik"

Geçtiğimiz yıl G20 ülkeleri olarak büyüme stratejileri hazırladık. Tam ve eksiksiz olarak yaparsak küresel büyümeye 2 puanlık destek sağlayacağız. Yıl boyunca sürdürdüğümüz çalışmaların olumlu sonuçlarını alıyoruz. Atılan adımlara rağmen hala küresel ekonomik performansa erişemedik.

Gelişmiş ülkeler uzun bir süre durgunluktan kurulamadı. Tam toparlanma başlamışken bu kez de gelişmekte olan ülkeler durgunlukla karşılaştı. Küresel ekonomideki durgunlukların yanında küresel ekonomideki riskler de önemli.

Öncelikle büyüme stratejilerine odaklandık. Uluslararası kuruluşlardan aldığımız raporlara göre tahayyütlerimizin yüzde 45’ini tamamlamış bulunuyoruz.

Ekonomi ve güvenlik birbirlerine uzak konular değildir. Ekonomik konuları siyasi ve sosyal yönleriyle bir bütün olarak değerlendirmeliyiz. Geçtiğimiz yıl stratejiler hazırladık. Bu da gösterdi ki 2 puanlık bir artı kazandık.

Hürriyet'te yer alan habere göre işte dakika dakika G-20 zirvesi:

21.00 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı David Cameron ile görüştü.

19.26 Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu resepsiyon veriyor.

18.29 Başbakan Ahmet Davutoğlu, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile bir araya geldi.

18.15 Başbakan Ahmet Davutoğlu, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bir araya geldi.

18.05 Beyaz Saray'dan Obama-Putin görüşmesine yönelik açıklama geldi. Açıklamada, liderlerin Suriye konusunda görüştüğü belirtildi.

17.40 Başbakan Ahmet Davutoğlu, Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz el-Suud ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

17.10 ABD Başkanı Obama ve Rusya Devlet Başkanı Putin, G-20’nin ilk molasında yarım saati aşan bir görüşme yaptı. Fotoğrafı, Rusya’nın G-20 şerpası Svetlana Lukaş paylaştı.

Meeting of President Putin and President Obama in the first break of #G20Antalya summit. 30 minutes by now pic.twitter.com/rPWHCQwTjk — Svetlana Lukash (@LanaLukash) 15 Kasım 2015

16.41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ikinci oturumunda konuştu. Erdoğan, konuşmanın basına açık bölümünde terörün barış ve güvenliği tehdit ettiğine vurdu yaptı.

Erdoğan, G-20'deki ilkleri ise şu sözlerle anlattı:

"Dönem başkanlığımızda, G20 bazı önemli ilkleri gerçekleştirdi. Bu yol ilk defa enerji bakanlarımız bir araya geldi. Enerjiye erişim konusunda bir eylem planında mutabık kaldılar. Yine bu yıl 2011’den bu yana ilk kez tarım bakanlarımız bir araya geldi. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için önemli sorunlardan olan gıda ve israf G20’nin gündemine girmiş oldu. "

16.40 Antalya’ da G20 zirvesine katılan liderler, Ankara, Paris ve diğer terör saldırılarında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

15.50- G-20 Zirvesi'nde günün en çok paylaşılan fotoğrafı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama'nın bu fotoğrafı oldu

14.40 - Başbakan Ahmet Davutoğlu, Antalya'ya geldi. Davutoğlu, daha sonra eşi Sare Davutoğlu ile G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Belek'e hareket etti.

14.15- Antalya'da liderler toplantı için bir araya geldiği sırada, G-20 liderlerini protesto etmek isteyen bir grup slogan attı.

13.48- Liderler aile fotoğrafı çektirdi.

13.44- Liderler toplantıların yapılacağı salona geçiş yaptı. Obama ile Merkel yanyana yürüdü. Hindistan Başbakanı Mondi ve İngiltere Başbakanı David Cameron sohbet ederken görüldü.

13.29- Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı Barack Obama'yı karşıladı. İkili bugün üçüncü kez el sıkışmış oldu.

13.15 - Cumhurbaşkanı Erdoğan liderleri karşılamaya devam ediyor. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i karşıladı.

13.04 - Avrupa Konseyi Başkanı Tusk şunları söyledi: "(Paris'teki terör saldırıları) Bir şeyin altının çizilmesi gerekiyor. Bu saldırıları, ılımlı Suriye muhalefeti yapmadı. DAEŞ üstlendi bu saldırıları. G20'de tüm liderlere tüm eylemlerinde DAEŞ'e odaklanmalarını söyleyeceğim."

12.55 - Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile G20 Liderler Zirvesi kapsamında ortak basın toplantısı düzenlendi. Paris saldırılarının sorumluları ile sığınmacıların ve iltica talebinden bulunanların aynı kefeye konulamayacağını belirten Juncker, Avrupa'nın sığınmacılar konusundaki yaklaşımını değiştirmeye ihtiyaç görmediklerini söyledi.

12.10 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liderleri karşılıyor. Bu karşılamayla G-20 resmen başladı.

12.05 - ABD Başkanı Obama, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basın toplantısı sırasında hem IŞİD hem de DAEŞ kısaltmalarını kullandı. Bu ne anlama geliyor? İşte cevabı:

12.01 - Erdoğan-Obama ortak basın toplantısı sona erdi. Uluslararası toplumun "kolektif bir terörizmle" karşı karşıya kaldığını belirten Erdoğan, "Teröre karşı keskin tavır alacağız" dedi. Obama da "Terör saldırıları bütün insanlığa karşı yapılmıştır" ifadesini kullandı.

11.57 - Almanya Başbakanı Angela Merkel Antalya'ya vardı.

11.51 - Erdoğan ve Obama görüşme sonrası ortak açıklama yapıyor.

11.40 - 1 saat 20 dakika olarak planlanan Erdoğan-Obama görüşmesi, 1 saat kadar sürdü.

11.35 - Zirve kapsamında, "G20 Liderleriyle Ana Oturum: Büyüme ve İstihdam İçin Daha Kapsamlı Bir Çerçeve" başlıklı B20-L20 Ortak Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun katılımıyla gerçekleşti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve B20 Türkiye Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Küresel anlamda daha fazla ticarete ihtiyaç var" dedi.

11.30 - İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Antalya'ya geldi. Renzi'yi Antalya Havalimanı'nda, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci karşıladı.

11.20 - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Görmez, "G20 Zirvesi" için Türkiye'de bulunan ülke liderlerine açık mektup gönderdi. Görmez, "Bulunduğunuz otellerin pencerelerinden seyr-u-u temaşa ettiğiniz Akdeniz, nice mülteciye mezar oldu. Nice bebek cesetleri insanlığın vicdan ve merhametiyle beraber kıyıya vurdu" dedi.

10.48 - Reuters: Dünya liderlerinin katılacağı G-20 zirvesine Paris saldırıları damga vurdu. Obama, Suudi Kralı Salman ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Türkiye ve Suudi Arabistan, ABD'nin IŞİD karşıtı koalisyondaki müttefikleri.

10.40 - Erdoğan-Obama görüşmesi başladı.

10.30 - Antalya'da Belek turizm bölgesinde yapılan G-20 Zirvesi'ne, talep ve eleştirilerinin yazılı olduğu mektup götürmek için kent merkezinden yola çıkan Halkevleri ve Öğrenci Kolektifi'nin 4 üyesi, gözaltına alındı.

10.07 - Rusya'nın G-20'deki şerpası Svetlana Lukaş, Paris saldırıları sonrası zirveden bir terörle mücadele bildirisi çıkıp çıkmayacağı sorusuna "Kesinlikle çıkacak" cevabını verdi.

9.55 - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel uçakla Antalya Havalimanı’na indi.

9.35 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin resmi açılışı öncesinde İş 20 ve Emek 20 Oturumu'nda konuştu. "İşverenlere tavsiye ediyorum. Biraz az kazanın, kazandıklarınızı dar gelirli insanlarla paylaşın" dedi.

6.58 - ABD Başkanı Barack Obama, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere saat 06.58'de Antalya'ya geldi.