İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında alıntıladığı Edip Cansever şiiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’deki göreve başlama töreninde yaptığı konuşmada, Edip Cansever’in dizelerini de alıntıladı.

Erdoğan, kendisini dinleyenlere Cansever’in Umuş şiirinden “Bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin gecelerin sonunda meltemi senden esen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır” dizeleriyle seslendi.

Cansever’in Umuş şiirinin tamamı şöyle:

Bütün iyi kitapların sonunda

Bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda

Meltemi senden esen

Soluğu sende olan

Yeni bir başlangıç vardır

Parmağını sürsen elmaya, rengini anlarsın

Gözünle görsen elmayı, sesini duyarsın

Onu işitsen, yuvarlağı sende kalır

Her başlangıçta yeni bir anlam vardır.

Nedensiz bir çocuk ağlaması bile

Çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır.