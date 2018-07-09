İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında alıntıladığı Edip Cansever şiiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’deki göreve başlama töreninde yaptığı konuşmada, Edip Cansever’in dizelerini de alıntıladı.
Erdoğan, kendisini dinleyenlere Cansever’in Umuş şiirinden “Bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin gecelerin sonunda meltemi senden esen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır” dizeleriyle seslendi.
Cansever’in Umuş şiirinin tamamı şöyle:
Bütün iyi kitapların sonunda
Bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda
Meltemi senden esen
Soluğu sende olan
Yeni bir başlangıç vardır
Parmağını sürsen elmaya, rengini anlarsın
Gözünle görsen elmayı, sesini duyarsın
Onu işitsen, yuvarlağı sende kalır
Her başlangıçta yeni bir anlam vardır.
Nedensiz bir çocuk ağlaması bile
Çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır.