İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'devletin parasıyla' yaptığı Gül'ü 4'e katlayan harcamalar

“Devletin parasıyla gezmek en doğal hakkım” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 16 aylık bütçesi, selefi Abdullah Gül’ün 7 yılda harcadığı paranın 4 katına ulaştı.

Muhalefet partileri tarafından AKP’ye destek için ülkenin her yerinde miting yapmakla eleştirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Devletin parasıyla geziyorum. Bu benim en doğal hakkım” lafı yeni bir tartışma başlattı.

Meydan gazetesinin haberine göre, Erdoğan’ın 10 Ağustos’ta cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra emrine verilen ödenekler, bir önceki Cumhurbaşkanı Gül’ün 7 yıl boyunca harcadığı 700 milyon TL’nin 4 katına çıktı. Paranın 2.3 milyar TL’sini ‘örtülü ödenek’ oluşturduğu için nereye harcandığı konusunda ise net bilgi yok. Erdoğan, kendi bütçesine iki kat zam yaptırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rekor düzeydeki harcamaları 2015 bütçe ödeneklerinin paylaşımı sırasında da tartışma çıkarmıştı.

Kendi payına 2 kat zam yaptırdı

Erdoğan, 10 Ağustos’taki seçimle görevi Abdullah Gül’den devralırken, geçen yıl 199.5 milyon lira olan Cumhurbaşkanlığı bütçesinden kendisine 103 milyon liralık ödenek kaldı. Bu ödeneği yıl sonuna kadar tüketen Erdoğan, 2015’te de bütçeden kendisi için ayrılan paya iki kat zam yaptırdı.

16 ayda 2.8 milyar liralık bütçe

Cumhurbaşkanlığı’nın 2014 yılında 199.5 milyon TL olan bütçesi, 2015 yılında 397 milyon liraya yükseltildi. Böylece Erdoğan’ın Gül’den devraldığı bütçeyle birlikte bu yıl sonuna kadar olan 16 aylık bütçesi 500 milyon liraya çıktı. Ancak bu da yetmedi, daha önce sadece başbakanlığın kullanımında olan örtülü ödenek cumhurbaşkanlığına da açıldı. Yani, devlet bütçesinin binde 5’i olan 2.3 milyar lira tutarındaki gizli ödenekten Erdoğan’ın da kullanım hakkı doğdu. Söz konusu tutarla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullanımına sunulan para 2015 yılı için 2 milyar 697 milyon TL’ye (Eski parayla 2 katrilyon 697 trilyon lira) çıktı. Geçen yıl Gül’den devralınan parayla birlikte Erdoğan’ın 16 aylık görev süresince harcayacağı tutar 2.8 milyar lira oldu.