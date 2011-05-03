İşte Çılgın Proje'ye 30 milyar dolar vercek o iş adamı!

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "daha işin başında şu anda satın alımda '30 milyar dolar vermeye hazırım diyen yerli bir yatırımcı var" dediği o çılgın iş adamı ortaya çıktı: İnanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnan.



İstanbul'da bugüne kadar 5 binden fazla markalıkonut üreten ve son olarak Halkalı'daki Disneyland projesinin müteahhidi olan İnanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnan "Öneriyi ben yaptım. 30 milyar dolar benden. Çünkü bu proje 10 milyar dolarlık bir maliyete sahipse en az 300 milyar dolarlık getirisi olur" dedi.

Bugün Gazetesi'ne konuşan İnan, hem bir mimar hem de bir İstanbul aşığı olarak Kanal İstanbul projesini tamamen desteklediğini belirterek "Proje doğru yapılandırıldığında tüm konulardaki soru işaretlerinin giderileceği inancındayım" dedi. İnan parayı nasıl ödeyeceğini de şu sözlerle anlattı:

Hasılattan pay veririm

"Bugüne kadar hiç bir TOKİ ihalesine girmedim. Ama bu proje beni çok heyecanlandırdı. Kanal İstanbul projesi TOKİ'nin yaptığı gibi hasılat paylaşımı modeliyle ihale edilirse, ben bu ihalede 30 milyar dolarlık hasılat payını devlete teklif edeceğim. Dünyada bu tür büyük ve iddialı projeler arayan yabancı fonlar başıboş geziyor. Hatta geçen hafta Katarlıların parasını yöneten, Zeus Kapital isimli bir fon bana müşterilerinin 'İstanbul'da paralarını yatıracak bir proje bulamadığı' gerekçesiyle kendilerine hesap sorduğunu anlattı. Eğer yabancıların yatırım yapmasının önünü açacak yasal düzenlemeler gerçekleşirse, bu projenin talibi çok olacak. Başbakan mega projeler sayesinde Türkiye'nin dış borcunu ödeyecek potansiyeli olduğunu bu projeyle dünyaya gösteriyor."

Süveyş'ten daha büyük bir kanal!

2023 yılında İstanbul'un batısına Süveyş ve Panama kanalından daha büyük bir kanal yapılacak. Yaklaşık 150 metre genişliğinde, 45-50 kilometre uzunluğunda inşa edilecek kanal sonrasında İstanbul iki yarımada ve bir ada halini alacak. Kanalın inşası sırasında çıkacak milyonlarca metreküp hafriyat büyük bir havalimanı yapımında ve sönmüş maden ocaklarının çevre düzenlemesi, göl haline getirilmesi ve kapatılması konusunda kullanılacak. Kanal çevresinde modern bir yaşam alanı ve kongre, festival, spor tesisi, kültür tesisi yapılacak. Projeye 12 Haziran seçimlerinin ardından start verilecek.